Gutes Zeugnis von Bevölkerung: Allermeisten leben gerne in Aarau

Stadtmonitoring Die Allermeisten leben gerne in Aarau: Die Stadt erhält von der Bevölkerung ein gutes Zeugnis Die Menschen in Aarau freuen sich über Kultur, ärgern sich über Lärm und Littering – und wollen nicht fusionieren. Das zeigt das Stadtmonitoring, das zum Ende der Legislatur erarbeitet wurde. Nadja Rohner 31.12.2021, 05.00 Uhr

Aarau wird immer beliebter. Jiří Vurma

97 von 100 Aarauerinnen und Aarauern leben «eher gerne» oder sogar «sehr gerne» in ihrer Stadt. Das ist das Ergebnis des Stadtmonitorings, das jeweils zum Ende der Legislatur gemacht wird. 5000 Einwohnende über 16 Jahren haben den Fragebogen erhalten. 1942 vollständig ausgefüllte Exemplare kamen zurück.

Aus den Antworten wird abgelesen, wie sich die rund 21 800 Einwohner fühlen. Während 2013 der Anteil jener, die «sehr gerne» in Aarau wohnen, bei 61 Prozent lag, waren es vier Jahre später 70 und jetzt 72 Prozent. Damit liegt Aarau gleichauf mit Bern, aber hinter Basel und Zürich (76 Prozent, 2019).

Quartierweise fallen die Resultate unterschiedlich aus. Am grössten ist die Zufriedenheit in den Quartieren Aare Nord (Hungerberg, Scheibenschachen) und Aare Süd (Zelgli, Gönhard, Goldern, Binzenhof). Hier leben 74 Prozent «sehr gerne». Die Quartiere Telli und Zentrum (Schachen, Altstadt, Innenstadt) folgen dicht dahinter. Der 2010 hinzufusionierte Stadtteil Rohr fällt mit 60 Prozent deutlich ab, aber immerhin hat er sich seit der letzten Befragung um fünf Prozent gesteigert. Die Gründe für die hohe Zufriedenheit seien vielfältig, heisst es im Bericht zum Stadtmonitoring: «Aarau ist aus Sicht der Bevölkerung in den letzten vier Jahren in fast allen Bereichen attraktiver geworden.»

Punkto Sicherheit «zum Schlechteren entwickelt»

Allerdings gibt es einen grossen Tolggen: «Problematisch ist der Bereich Sicherheit, Ruhe und Sauberkeit.» 44 Prozent der Befragten finden, dass sich die Situation in den letzten vier Jahren verschlechtert hat. Zugenommen haben die Velodiebstähle (um über 60 Prozent!) sowie die Gewaltdelikte ausserhalb der eigenen vier Wände (um 10 Prozent). Dafür gibt es deutlich weniger Einbrüche und Taschendiebstähle.

Littering: Sonntagnachmittag, 28.3.21, Bahnhofplatz Aarau Nadja Rohne

Insgesamt habe sich Aarau punkto Sicherheit, Ruhe und Sauberkeit zum Schlechteren entwickelt, es gebe «Korrekturbedarf», so der Bericht. Da Stadträtin Suzanne Marclay (FDP), die diese Bereiche bisher unter sich hatte, neu das Sport- und Kulturressort übernimmt, wird es an der frisch gewählten Silvia Dell’Aquila (SP) sein, etwas zu unternehmen. «Je rund 60 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Stadt Konflikte im Dialog lösen und mehr in Sauberkeit investieren sollte», heisst es im Bericht.

Nachts ist es in den Altstadtgassen laut. Jiří Vurma

Rund ein Drittel wünsche sich mehr Kontrollen und Bussen. Die Anwohner im Zentrum – also die Direktbetroffenen – wollen aber auch, dass Öffnungszeiten eingeschränkt und weniger Bewilligungen für Aussengastronomie erteilt werden.

Nur 18 Prozent sind an Fusionen interessiert

Besonders im Bereich Klima und Umwelt, aber auch Mobilität, Sicherheit und Freiraumentwicklung wünschen sich die Menschen mehr Mut und Ambitionen von der Stadt. Punkto Klima werden mehr Fördermittel gewünscht, aber auch mehr Information und Anleitung. Trifft sich gut, dass der Einwohnerrat gerade erst einen grossen Klimakredit verabschiedet hat.

Für das Thema Regionale Zusammenarbeit interessieren sich die Menschen am wenigsten. Die Hälfte findet, man kann weitermachen wie bisher. Bemerkenswert: «An weiteren Fusionen ist nur eine Minderheit von 18 Prozent interessiert.» Anfang Jahr ist das Fusionsprojekt «Zukunftsraum» begraben worden – die Aarauer hatten sich noch gar nicht an der Urne äussern können. Die verschiedenen Generationen sind gut integriert und vernetzt. Eine grosse Mehrheit der befragten 16- bis 24-Jährigen und der Familien wünscht sich, dass die Stadt mehr in den Bereich Kinder und Jugend investiert.

Das Argovia Philharmonic in der neuen Alten Reithalle. Alex Spichale

«Das Kulturangebot wird von allen Altersgruppen sehr geschätzt», heisst es weiter im Bericht. Das Engagement der Stadt in diesem Bereich erhält breite Unterstützung. Insgesamt dürfte das Angebot noch vielfältiger und auf zusätzliche Zielgruppen ausgerichtet sein, so der Tenor. Auch das städtische Engagement für den Bereich Sport «geniesst viel Rückhalt». Aber: «Die Befragung zeigt, dass es aus Sicht der Bevölkerung neben zusätzlichen Angeboten für Vereine auch mehr Angebote für die breitere Öffentlichkeit braucht.»

Ganz hoch im Kurs ist das Aareschwimmen respektive die Infrastruktur dafür, es besteht aber auch der Wunsch nach frei zugänglichen Sportfeldern, Fitnessgeräten und Anlagen im öffentlichen Raum. Das Aareufer soll auch insgesamt aufgewertet werden. Gewünscht sind ausserdem mehr «gut zugängliche und vielfältig nutzbare Freiräume».

Aarau soll «durchmischt und bezahlbar» bleiben

Aaraus Bevölkerung ist in den letzten vier Jahren um gut zwei Prozent gewachsen. Dass es nicht mehr sind, liegt unter anderem an Wegzügen wegen der Sanierung zweier «Telli-Staumauern». Der Wachstumskurs wird von den Befragten im Grundsatz mitgetragen, aber: «Rund drei Viertel wollen, dass die Stadt durchmischt und bezahlbar bleibt. Dieser Aspekt hat seit 2017 an Bedeutung gewonnen.» Den Befragten war es wichtig, dass sich Aarau als Wohnstandort weiterentwickelt, kleinstädtisch bleibt und grüner wird.

Lebengsgefühl an der Aare bei der Schwanbar am Philosophenweg in Aarau. Jiří Vurma

Es soll ein breites Wohnungsangebot für unterschiedliche Zielgruppen und neue Wohnformen geschaffen werden. Mehr Urbanität oder eine Entwicklung zum «dynamischen Wirtschaftszentrum» wird nur von einer Minderheit gewünscht, die Stadt soll aber auch über lokale Arbeitsplätze verfügen.

Der Motorisierungsgrad liegt mit 1,05 Autos pro Haushalt unter dem kantonalen Schnitt (1,34), aber weit über Basel (0,63) oder Zürich (0,68). Im Gegensatz zu Baden, wo der Motorisierungsgrad in den letzten vier Jahren um fünf Prozent abgenommen hat, blieb er in Aarau stabil. Jüngere pendeln eher mit dem Zug in die grossen Zentren, «Ältere arbeiten in der Region und sind auf das Auto angewiesen», so der Bericht.

