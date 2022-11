Densbüren Zusätzliche Abklärungen notwendig: Neue Nutzungsplanung teurer als gedacht An der Densbürer Gmeind kommt neben dem Zusatzkredit auch das neue Personalreglement zur Abstimmung. Angestellte der Verwaltung dürfen sich über zusätzliche Ferientage freuen. Florian Wicki 12.11.2022, 05.00 Uhr

In Densbüren (Luftaufnahme) wird derzeit an der Gesamtrevision Nutzungsplanung gearbeitet. Die wird nun teurer als gedacht. Michael Küng

In Densbüren muss das Herzstück der Wasserversorgung saniert werden, das Pumpwerk Tal. Genauer geht es um das Saugbassin des Pumpwerks, das aus dem Jahr 1950 stammt und nun mit Kunststoffplatten ausgekleidet werden muss, schreibt der Gemeinderat in den Ausführungen zur Gemeindeversammlung vom 25. November. Während der Sanierungsphase wird ein externer Wassertank benötigt, der die Funktion des Saugbassins übernimmt. Für die ganze Sanierung beantragt der Gemeinderat an der Versammlung einen Kredit von 80'000 Franken.

Mit 150'000 Franken fast doppelt so teuer kommt der Zusatzkredit für die Gesamtrevision Nutzungsplanung zu stehen. Bereits 2019 bewilligte der Densbürer Souverän einen Kredit von 144'000 Franken für ebendiese Revision. Nun hat sich aber laut Gemeinderat herausgestellt, dass das Geld nicht ausreicht: «Im Laufe des Verfahrens zeigte sich, dass zusätzliche Abklärungen und Gutachten notwendig sind, welche in der ursprünglichen Offerte und Auftragserteilung noch nicht berücksichtigt waren.» Genauer geht es um eine Detailstudie zum Gewässerraum, eine Potenzialstudie für das Dorfzentrum, eine Bebauungsstudie des «Baumgartens» sowie ein Natur- und Landschaftsinventar.

Gleichzeitig habe sich auch gezeigt, dass für die Bearbeitung der Bau- und Nutzungsordnung sowie für verschiedene Umzonungsbegehren und für die breite Vernehmlassung des Kulturlandplans mehr Aufwand entstanden sei, als man ursprünglich geplant habe.

Die Jungen erhalten mehr Ferien

Ebenfalls an der Gmeind zur Abstimmung gelangt das Budget für das kommende Jahr. Das rechnet bei einem unveränderten Steuerfuss von 117 Prozent mit einem kleinen Gewinn von 1800 Franken. Laut Gemeinderat wäre dieser noch höher, er schmelze aber aufgrund der Verbuchung der rund 116'000 Franken an Kosten für den Materialabbau im Steinbruch Kohlplatz. Laut Kanton seien diese Kosten erfolgswirksam zu verbuchen. Immerhin erhält Densbüren im kommenden Jahr 606'000 Franken aus den kantonalen Finanzausgleich.

Und schliesslich legt der Gemeinderat dem Souverän am 25. November auch zwei Reglemente vor, die er abgeändert hat. Zum einen handelt es sich um das Friedhofreglement, das nach vier Jahren wieder einmal überarbeitet und aktualisiert wurde. Und zum anderen um das Personalreglement der Gemeindeverwaltung. In letzterem wurde nur eine Änderung vorgenommen: Bisher betrug der jährliche Ferienanspruch für Angestellte vom 21. bis zum vollendeten 39. Altersjahr 22 Tage, erst ab dem 40. Altersjahr waren es 25 Tage. Neu sollen auch die Jüngeren von Anfang an 25 Tage Urlaub pro Jahr erhalten.