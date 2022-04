Yolanda Hug aus Densbüren zeigt wie man mit Rauch reinigen kann.

Densbüren Yolanda Hug über Pflanzen und ihre Verwendung: «Man kann auch in einer Fonduepfanne räuchern» Vor acht Jahren machte sich die Densbürererin Yolanda Hug mit ihrem Kräuterwerk im «Strohturm» selbstständig. Heute gibt sie verschiedenste Kurse zu Heilpflanzen, auch wie man damit richtig «räuchert». Die 60-Jährige erzählt von dem Trend des Räucherns und der Wirkung der Pflanzen. Anja Suter Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie räuchere ich mein Haus aus? Yolanda Hug vom Kräuterwerk im Strohturm in Densbüren erklärt es uns. Sie sagt zudem, dass die Anfrage stark zugenommen habe. Aufgenommen am 22. März 2022. Chris Iseli / AAR

Mit einem Feuerzeug zündet Yolanda Hug den kleinen «Knubi» in ihrer Hand an. Schnell steigt von der kleinen Kugel aus getrockneten Pflanzen Rauch auf, kringelt sich und verschwindet in den Höhen des Strohturms. Der Anbau aus dem Jahr 2008 verdankt seinen Namen der Dämmung aus Stroh. Im runden Raum breitet sich ein herber Geruch aus. Das «Räuchern» gehört zu Yolanda Hugs Beruf. Das Wissen, das sich die 60-Jährige in den vergangenen 30 Jahren angeeignet hat, gibt sie heute an Kursteilnehmende weiter. «Ursprünglich habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau gemacht», erzählt Hug. Später folgte ein Studium im Kulturmanagement. Die Densbürerin war während vielen Jahren Co-Geschäftsführerin der «Shedhalle», eine Kunsthalle auf dem Gelände der Roten Fabrik in Zürich.

Vor acht Jahren wagte sie den grossen Schritt

Die Hintergründe über Heilpflanzen habe sie sich aneignen wollen, weil sie gerne wisse, was wo drin sei und wie es funktioniere, sagt Hug. Angefangen habe alles mit einem Buch, in dem verschiedene Heilpflanzen beschrieben wurden. «Damit bin ich losgelaufen und habe mich auf die Suche gemacht», erklärt sie. Einige Jahre später absolvierte Hug einige Aus- und Weiterbildungen an einer Heilpflanzenschule in Freiburg in Deutschland. Das Arbeiten mit den Pflanzen sei ihr immer wichtig gewesen: «Ich dachte, dass ich mir neben meinem Job das Kräuterwerk im Strohturm aufbauen kann», erzählt sie. Die Kunst und die Natur liessen sich zu dieser Zeit nicht vereinbaren. Vor acht Jahren habe sie darum den grossen Schritt gewagt und ihren Job aufgegeben, um sich mit ihrer zweiten Passion etwas zu erschaffen.

Yolanda Hug erklärt, wie man am besten räuchert. Chris Iseli

Heute weiss Yolanda Hug, dass die Entscheidung sich gelohnt hat. Nebst dem Verkauf von Kräuterelixieren, natürlichen Sprays und Teemischungen bietet die Frau mit den leuchtend roten Haaren auch Kurse an. Bei ihr lernen Interessierte, wie man Naturkosmetik herstellt, das Herstellen von natürlichen Heilmitteln und Salben und eben auch das «Räuchern»: «Die Nachfrage hat in den letzten Jahren stetig zugenommen.» Mit dem Rauch von Pflanzen sollen Räume von Emotionen, Erinnerungen oder Erfahrungen gereinigt werden. Häufig wird das Ritual auch aus kulturellen Zwecken in verschiedenen Orten auf der Welt praktiziert.

Ihren Kursteilnehmenden zeigt Yolanda Hug, wie sie ihr Haus und die Umgebung richtig ausräuchern können. «Richtig» ist bei der Pragmatikerin aber relativ: «Es muss sich für die Person selbst gut anfühlen und gute Emotionen auslösen.» Im Kurs verteilt sie ein Faktenblatt mit den gängigen Pflanzen, die in der Natur in der Schweiz zu finden sind und wie sie wirken können. So soll Beifuss stark reinigend sein, Johanniskraut kann die Stimmung unterstützen und Schafgarbe soll die Traumarbeit fördern. «Wenn man aber den Geruch einer Pflanze oder einer Wurzel nicht mag, macht es wenig Sinn, damit zu räuchern», findet Hug.

Ein Blick in den Strohturm, der auf dem Bauernhof in Densbüren steht. Chris Iseli

In ihren Kursen räuchert Hug mit den Teilnehmenden im Garten draussen auf der Glut. «Prinzipiell kann man auch in einer Fonduepfanne räuchern», erklärt sie, während sie diverse Methoden demonstriert. So gibt es die kleinen «Knubis», wie Hug sie nennt. Getrocknete Kugeln mit Pflanzen, die sie selbst hergestellt hat und die in einer Streichholzschachtel Platz finden. Getrocknete Pflanzen können aber auch zu ganzen Sträussen, sogenannten Räucherbuschen, gebunden werden, mit denen wiederholt geräuchert werden kann.

Sie selbst räuchere eigentlich immer über ihrem Eisenherd, sagt Hug. Nebst komplexen Zubehörvorgaben verzichtet die Densbürerin auch auf Pflanzen aus dem Ausland zum «Räuchern». Hug:

«Wir haben hier alles, was wir brauchen.»

Der Gang in der Natur scheint es auch zu sein, der sie so fasziniert. «Ich kann dann abschalten.» Gut umgehen kann Yolanda Hug auch mit Menschen, die mit dem «Räuchern» nichts anfangen können. Das lasse sie so stehen. «Ich zeige es lieber denjenigen, die sich dafür interessieren.» Auch der Schulmedizin gegenüber sei sie offen. «Heilpflanzen können einen Genesungsprozess aber sehr gut unterstützen.» Viel Kraft finde sie in der Natur. «Wenn ich draussen an der frischen Luft bin und mich mit der Natur verbinde, dann kann das Leben so einfach sein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen