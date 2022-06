Densbüren US Car & Biker Treffen: In Densbüren fahren die grossen Motoren auf Am 19. Juni findet das 2. US Car & Biker Treffen der American Car Crew in Densbüren statt. Die Organisatoren erklären, mit welchen Attraktivitäten sie in diesem Jahr aufwarten und was sie an ihrem Anlass gar nicht sehen wollen. Florian Wicki 11.06.2022, 05.00 Uhr

Die Organisatoren des US Car & Biker Treffens vor dem Riders Pub in Densbüren. Florian Wicki

Sie ist wegen Corona entstanden: die American Car Crew (ACC). Gründer Iwan Haldemann erklärt: «In meiner alten Crew haben wir immer weniger Ausfahrten organisiert, weil die Leute wegen Corona lieber zu Hause geblieben sind.»

Das wollte ihm nicht einleuchten, denn mit einer Ausfahrt im eigenen Auto – in einer American Car Crew selbstverständlich ein amerikanisches – halte man sich ja an alle Coronamassnahmen, solange man sich im eigenen Auto aufhält.

So hat er kurzerhand im April vor zwei Jahren seine eigene Crew gegründet – eben als Crew und nicht als Verein, ohne fixe Beiträge, dafür mit zehn Geboten, so Haldemann: «Natürlich muss man ein amerikanisches Auto haben, da spielt es keine Rolle, ob es ein Vier-, Acht- oder Zwölfzylinder ist.» Weiter gehört es dazu, sich in die Gruppe zu integrieren und nach Möglichkeit an den Anlässen und Ausfahrten dabei zu sein.

Und diese Gruppe rund um Iwan Haldemann organisiert nun bereits zum zweiten Mal ein Fest, an dem sich die Besitzerinnen und Besitzer von US-Cars und -Motorrädern treffen. Mit deutlich mehr Vorlaufzeit als noch beim letzten Mal, so Haldemann: «Vor einem Jahr haben wir das Treffen in gut zwei Wochen aus dem Boden gestampft.»

Bereits damals mit Erfolg, standen am Treffen vor dem Riders-Pub in Densbüren doch rund 150 Autos auf Platz. Bereits da gab sich die ACC das Versprechen, jedes Jahr ein bisschen zu wachsen und an jedem Treffen mit neuen Ideen aufzuwarten, die man an anderen Treffen so nicht findet.

Das wird in diesem Jahr beispielsweise die ACC-Spezialbratwurst sein, eine Schweinsbratwurst mit Raucharoma (und ein paar Geheimzutaten), die eigens von der Metzgerei Müller in Herznach angefertigt wurde und am Grillstand vor dem Riders verkauft wird, nur an diesem Treffen. Weiter wird es neu einen Gelati-Stand und einen – der amerikanischen Kultur geschuldet – Donut-Stand geben sowie ein paar Marktstände.

Auch abseits der Kulinarik will die ACC in diesem Jahr ein paar neue Attraktivitäten einführen, wie Haldemann erklärt: «Mit einem Dezibel-Messgerät werden wir Standgasmessungen durchführen – und es gibt Preise für die mächtigsten Motorengeräusche.»

Daneben wird es einen «Pin-up-Girl»-Wettbewerb geben, an dem der schönste «Rock-a-Bella»-Stil ausgezeichnet wird. Haldemann: «Meine Freundin sagte mir, wir sollen auch etwas für die Frauen organisieren.» Und fügt lachend an, selbstverständlich seien aber auch Männer zugelassen.

Das Treffen am 19. Juni soll noch grösser werden als das letzte, bis zu 230 Fahrzeuge sollen in Densbüren empfangen werden können. Eine Herkulesaufgabe, die ganze Organisation des Anlasses, die Haldemann nicht alleine stemmen könnte: «Die ganze Crew hilft mit so viel Herzblut mit – anders ginge es nicht.»

Auch auf die Nachbarschaft sei man angewiesen, erklärt Haldemann, auch ihr will er seinen Dank aussprechen. Besonders der an den Parkplatz des Riders angrenzende Lifa AG und deren Immobilienverwalterin, der IBD AG, welchen der Parkplatz schlussendlich auch gehört: «Georg Senn und Willy Strässle als Vertreter der Grundeigentümer haben uns im ganzen Prozess unterstützt und gaben uns auch viele wertvolle Hinweise, beispielsweise im Umgang mit den Behörden.»

Auf diese Nachbarschaft will man nun auch am 19. Juni Rücksicht nehmen. So wird die Besucherschaft schon auf der Einladung hingewiesen, dass Burn-outs auf dem ganzen Gelände nicht erwünscht sind. Burn-outs, also das Drehen der Räder bei stillstehendem Wagen, verursachen Lärm, Rauch und schaden dem Untergrund.

Auch auf der Anfahrt sei das nicht erwünscht, doppelt Haldemann nach: «Wenn wir jemanden sehen, der sich bei uns oder auf der nahe gelegenen Hauptstrasse nicht benehmen kann, wird er von uns mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass so ein Verhalten nicht geduldet wird.» Man wolle schliesslich ein gutes Verhältnis mit der Nachbarschaft – nicht nur, weil so die Chancen grösser sind, das es ein nächstes Treffen in Densbüren geben kann.