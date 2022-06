Densbüren Um die Sicherheit im Dorf zu verbessern: Tempo 30 in Wohnquartieren an der Gmeind Bereits vor zwei Jahren forderten Bürgerinnen und Bürger von Densbüren Tempo-30-Zonen im Dorf. Der Gemeinderat steht auch dahinter, nun kommt das Geschäft vors Stimmvolk. Florian Wicki 04.06.2022, 05.00 Uhr

In Densbüren (Bild: Aussicht von der Kirche ins Dorf) geht es an der Gmeind um Verkehrssicherheit. Mario Heller

An der Gemeindeversammlung vom 17. Juni darf der Densbürer Souverän zum einen eine deutlich bessere Rechnung verabschieden, als ursprünglich angenommen. Um fast 543’000 Franken besser, um genau zu sein. War nämlich im Vorfeld noch ein Plus von rund 69’000 Franken budgetiert worden, blieben am Schluss des Rechnungsjahres über 612’000 Franken in der Gemeindekasse übrig.

Dieses ausserordentlich positive Jahresergebnis sei zum einen auf höhere Einnahmen aus Gewinn- und Kapitalsteuern (111’000 Franken mehr) zurückzuführen. Andererseits seien aber auch die Einkommenssteuern aus dem Rechnungsjahr 66’000 Franken höher und die nachbezahlten Einkommenssteuern aus den Vorjahren sogar um 87’000 Franken höher als budgetiert – der Steuerfuss in der Gemeinde beträgt 117 Prozent. Dazu kamen tiefere Ausgaben; bei der Ufersanierung der Deponie «alte Schutti» wurden beispielsweise nur 83’000 Franken statt der budgetierten 320’000 Franken ausgegeben.

Tempo 30 im Zelgliquartier und in Asp

Neben der Rechnung wird auch die Verkehrssicherheit an der Gmeind traktandiert. Bereits 2020 wurde im Dorf der Ruf nach Tempo-30-Zonen im Zelgliquartier und in Asp laut. Vor einem Jahr bewilligte die Rechnungsgemeindeversammlung 10’000 Franken für ein Verkehrsgutachten, das inzwischen vorliegt, wie den Unterlagen zur Gemeindeversammlung zu entnehmen ist. Und dieses kommt zum Schluss: «Tempo 30 Zonen in Densbüren und Asp werden verkehrlich nicht viel verändern, sind aber ein Mittel, die Sicherheit zu verbessern und hoch zu halten.»

Solche Zonen hätten das Potenzial, «den Freiheitsgrad der ungeübteren Verkehrsteilnehmenden zu verbessern und die Schulwege sicherer zu gestalten, ohne dass in teure Massnahmen wie Verkehrstrennungen investiert werden muss». Folglich seien sie – da sie ausserdem nur Signale und einige wenige Markierung benötigen – zu empfehlen.

Im Densbürer Gemeinderat ist man sich einig, dass abgesehen von Kosten keine Argumente gegen diese Zonen vorliegen. Zudem habe ja gerade die aktuelle Gesamtrevision Nutzungsplanung das Ziel, das Siedlungsgebiet entlang der Kantonsstrasse in Densbüren ins Zelgliquartier zu verlegen – und weil die Situation an der Dorfstrasse in Asp durchaus vergleichbar sei, sei die Einführung einer Tempo-30-Zone an beiden Orten gerechtfertigt.

Kosten dürften Einführung und Umsetzung laut Gemeinderat 35’000 Franken, er beantragt folglich einen Kredit in dieser Höhe an der Gmeind.