Densbüren Lifa-CEO Georg Senn: «Unsere Kosten für Stahl sind um über 100 Prozent gestiegen» Die Densbürer Lifa AG steckt gerade in turbulenten Zeiten. Der Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens freut sich auf die Zukunft und auf seinen neuen Technologiepark. Florian Wicki Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Baugrube zeigt, wo dereinst der Neubau des Technologieparks «Kaisermatt» der Densbürer Lifa AG stehen soll. Florian Wicki

Es tut sich etwas in der Densbürer Kaisermatt. Der Ausbau des Technologieparks der Firma Lifa AG schreitet voran, davon zeugt nur schon die grosse Baugrube, wo 2023 der neuste Bau der Kaisermatt stehen soll.

Bei der Durchfahrt fällt nicht nur die Grube auf, sondern auch, dass auf den Gebäuden der Firma Lifa nahezu keine Namen oder Logos angebracht sind. Dafür eine Formel: «B = μ • H». Laut dem Gründer und Geschäftsführer der Lifa AG, Georg Senn, hat das System:

«Diese Formel erklärt grundlegende magnetische Zusammenhänge eines Elektromotors. Und wer diese Formel versteht, der ist bei uns willkommen und wird mit offenen Armen empfangen.»

Für die AZ wird verdankenswerterweise eine Ausnahme gemacht.

Georg Senn, Gründer und Geschäftsführer der Densbürer Lifa AG. Daniel Vizentini

Das Sechssternehotel für Unternehmungen

Und so zeigt sich schon von Beginn an, worum es in der Kaisermatt eigentlich geht, nämlich um die elektrische Antriebstechnik, um Statoren und Rotoren, um das eiserne Herz aller Elektromotoren. Senn: «Wir verstehen uns als Fünf-, nein, als Sechssternehotel für Unternehmen, die sich in der Produktion von Teilen für elektrische Antriebe spezialisieren und Raum für ihre Visionen, Ideen, Entwicklungen und Maschinen benötigen.» Unternehmen können sich bei der Lifa einmieten und müssen sich dann nicht um Gebäudeunterhalt, Buchhaltung oder ganz generelle Administration bemühen, sondern können sich dadurch voll und ganz auf Entwicklung und Produktion konzentrieren. Die Unternehmen beschäftigten um die 150 Mitarbeitende und erzielten einen Jahresumsatz von rund 45 Millionen Franken.

Dazu gehören Firmen wie die LCD Lasercut AG, die Teile für Klein- und Mittelserien aller Branchen herstellt, oder die SWD AG, welche Teile in Grossserien herstellt, welche dann beispielsweise in Hybridfahrzeugen verbaut werden. Die Automobilindustrie sei derzeit einer der grössten Abnehmer, so Senn.

Sie habe aktuell auch am meisten Bedarf, fügt Hannes Weiss, Leiter Forschung und Entwicklung bei der Lifa AG, hinzu, schliesslich sei gerade eine enorme Entwicklung hin zum elektrischen Auto im Gange: «Und ein Auto hat vom Scheibenwischer über die Seitenspiegel bis hin zur Lüftung um die 150 eingebaute Elektroantriebe.» Weitere Abnehmer seien im Drohnengeschäft zu finden, in der Medizin – Stichwort elektrisches Herzimplantat – oder in der Raumfahrt.

Corona als gewaltige Herausforderung

Alle diese Branchen beziehen ihre Teile aus der Kaisermatt, die sich deshalb «Home of Stator & Rotor» nennt. Es seien gerade turbulente Zeiten, führt Senn aus. Er ist der Gründer aller in der Kaisermatt tätigen Firmen und inzwischen noch als Verwaltungsrat mit an Bord. Er sagt:

«Die coronabedingten Einflüsse waren für die in der Kaisermatt ansässigen Unternehmen eine gewaltige Herausforderung.»

Besonders die teilweise unterbrochenen Lieferketten. Senn macht ein Beispiel: «Unsere Teile werden direkt an die Montagebänder von Fahrzeugherstellern geliefert. Halten die Bänder an, weil ein anderes Teil fehlt – dann dürfen auch wir nicht mehr liefern. Von einem Tag auf den anderen.» Dafür hätten andere Kunden ihren Bedarf hochgefahren, beispielsweise stammen derzeit sämtliche Hobelwellen für Handhobelmaschinen eines global tätigen Werkzeugmaschinenherstellers aus Densbüren.

Personal- und Rohstoffmangel

Die Betriebe seien alle sehr gesund, weiss Senn: «Wir haben die Krise ohne Hilfskredite überstanden.» Auch wenn zu Beginn des ganzen Lieferstopps einige Stellen nicht nachbesetzt wurden, als es schlichtweg keine Arbeit mehr gab. Jetzt ist die Situation ins Gegenteil gekippt, denn jetzt zieht die Arbeit wieder an: «Wir haben die Betriebe in kürzester Zeit wieder hochgefahren, erst im Ein-, dann im Zwei- und teilweise im Drei-Schicht-Betrieb, 24 Stunden an sieben Tagen die Woche.»

Die enorme Nachfrage abzudecken, ist nicht ganz einfach, schliesslich leiden viele Unternehmen der Kaisermatt unter Personalmangel. Dazu stellen sich nun bereits die nächsten Herausforderungen, so Senn, Stichwort Rohstoffmangel: «Unsere Kosten für Stahl sind inzwischen sicher um über 100 Prozent gestiegen.» Unklar sei vor allem auch, wie es weitergehen soll, gerade auch im Hinblick auf die Situation in Osteuropa:

«Wenn sie jetzt die Stahlwerke abstellen, weil das Erdgas knapp wird – ich weiss nicht, was da noch alles auf uns zukommt.»

Der Südanbau als Nächstes, der Norden kommt später

So schwierig die Welt auch sein mag, in Densbüren ist sie es ein bisschen weniger. Zumindest, wenn es nach Georg Senn geht: «Wir fühlen uns hier sehr gut aufgehoben. Unsere guten Gemeinderäte verstehen es, unternehmerisch – also äusserst vernünftig – zu denken.» Ein langfristiger Vorteil für die Betriebe und die Gemeinde, findet der Unternehmer.

Deshalb will die Lifa AG nicht nur in Densbüren, ihrem «Silicon Valley der elektrischen Antriebstechnik», bleiben, der Technologiepark soll vor Ort auch wachsen. Wie eben mit der Erweiterung der Kaisermatt nach Süden, mit dem im Bau befindlichen Gebäude und dem angedachten Kopfbau. Im Norden werden Umzonungen nötig, da arbeitet die Gemeinde laut Senn im Rahmen der neuen BNO daran.

Der Technologiepark «Kaisermatt» der Lifa AG in Densbüren, von Norden aus gesehen. Michael Küng

(29. Juli 2020)

Die Süderweiterung ist am Entstehen und wird allmählich konkret. Darin sollen unter anderem ein grosses Elektroblechlager und Räumlichkeiten für weitere potenzielle Mieter Platz finden. Der Bau hat kürzlich eine Projektänderung bedingt, die dieser Tage bei der Gemeinde aufliegt. Senn erklärt: «Wir brauchen eine zusätzliche Trafostation, weil die Kapazität der vorhandenen auf absehbare Zeit nicht ausgereicht hätte. Durch die Integration des Transformators ins Gebäude lässt sich der Gesamtenergiebedarf und damit der CO 2 -Fussabdruck – ein zunehmend relevanter werdender Faktor – der eingemieteten Unternehmen reduzieren.»

Das zweite Gesuch, das derzeit aufliegt, braucht die Lifa, um den Mitarbeitern der Unternehmen – gegenüber dem Harley-Davidson-Gebäude an der Hauptstrasse – ausreichend freie Parkplätze zur Verfügung stellen zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen