Densbüren Den Nervenkitzel mag er nicht ganz missen: Der ehemalige «Zimmermann on Tour» hat sich selbstständig gemacht Benjamin Nussbaum reiste vergangenes Jahr durch die ganze Schweiz und machte Werbung für die Profession des Zimmermannes. Inzwischen hat der 24-Jährige mit Holzbau Nussbaum seine eigene Firma gegründet und lebt damit seinen Traum, wenn auch nicht im angestammten Beruf. Florian Wicki 25.10.2022, 05.00 Uhr

Zum Jahresbeginn hat sich Benjamin Nussbaum mit seiner Holzbaufirma selbstständig gemacht. zvg

Es sei ein einmaliges Erlebnis gewesen, schwärmt der 24-jährige Benjamin Nussbaum aus Densbüren noch heute: Von April bis November vergangenen Jahres reiste er in einem Camper durch die ganze Schweiz und bewarb als «Zimmermann on Tour» ebenjenen Beruf. Und auch eine Ehre, erklärt er: «Es gibt nur einen ‹Zimmermann on Tour›, und das alle zwei Jahre.»

Neben den vielen Erfahrungen gewann Nussbaum in dieser Zeit auch eine wichtige Erkenntnis, wie er ausführt: «Der Zimmermann ist auf der Baustelle eher der Mann fürs Grobe, mir liegt aber das Feine viel mehr, die Liebe zu den Details.» Wäre da der Beruf des Schreiners nicht viel naheliegender? Nussbaum winkt ab:

«Ich liebe die Arbeit mit richtigem Holz; mit Spanplatten, wie sie der Schreiner sehr häufig verwendet, kann man mich jagen.»

Deshalb hat sich Nussbaum, kaum kam er von seiner Tour zurück, selbstständig gemacht und kurzerhand das Beste aus beiden Professionen vereint. Nun erledigt er mit seiner Einzelunternehmung, Holzbau Nussbaum, vielfältige Holzarbeiten, baut Carports, Galerien, schreinert Möbel und repariert auch Sturmschäden an Dächern. Letzteres ein Überbleibsel aus seiner Vergangenheit: «Den Nervenkitzel, wenn man auf ein Dach steigt, möchte ich doch nicht ganz missen müssen.»

Seine Kundschaft stammt mehrheitlich aus Densbüren oder aus der Region. Das ist auch sein Konzept, so Nussbaum, er will bewusst die lokale und regionale Kundschaft ansprechen:

«Es wäre auch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, eine Firma vom anderen Ende der Schweiz anzustellen, nur weil die ein bisschen günstiger ist.»

Arbeit gibt es im Holzbau mehr als genug

Von der Selbstständigkeit in einer Einzelunternehmung ist Nussbaum bisher vollends überzeugt. Er habe in der Vergangenheit schon oft in grösseren Firmen gearbeitet: «Da gab der Kunde einen Auftrag, der wurde vom Chef über den Abteilungsleiter und den Planer in die Werkstatt gegeben, was nicht selten wie ein Buschtelefon funktioniert hat – an jeder Station ging ein kleiner Teil des Auftrags unter.» Als Selbstständiger laufe das bei ihm jetzt anders: «Ein Kunde erzählt mir von seiner Traumvorstellung, schwärmt regelrecht davon, und ich nehme diese Vorstellung auf und setze sie auch gleich selber um.»

Es gebe für ihn nichts Schöneres, wenn zum Beispiel eine Bauherrin aus dem Haus komme, ihre neue Terrasse anschaue und einfach nur «Wow!» sage: «Für genau diese Momente lebe ich – ich liebe es, die Träume und Leidenschaften meiner Kundschaft umzusetzen.» Natürlich habe die Arbeit in einem Kleinstunternehmen auch Nachteile, beispielsweise sei die Menge an Aufträgen, die Nussbaum annehmen kann, einigermassen limitiert. Bisher aber kein Problem, erklärt er: «Arbeit ist im Holzbau zurzeit im Überfluss vorhanden und ich erledige so viele Aufträge, wie ich halt kann.»

Praktisch eingerichtete Werkstatt spart wertvolle Zeit

Nussbaums Werkstatt in Densbüren, im ehemaligen Haus seiner Grosseltern domiziliert, ist sehr praktisch eingerichtet. Von der Werkbank über die Fräse bis zum Holzlager ist praktisch alles auf Rädern, was ein enorm effizientes Arbeiten ermöglicht. Auch im Firmenwagen hat er eine mobile Werkstatt installiert und alle Werkzeuge stets griffbereit sortiert: «In anderen Anstellungen musste ich erst eine Stunde lang alles zusammensuchen, bis die Arbeit losgehen konnte. So spare ich enorm viel Zeit, die ich dann auch nicht der Kundschaft verrechnen muss.»

Benjamin Nussbaum, der ehemalige «Zimmermann on Tour» aus Densbüren, hat sich dieses Jahr mit seiner Holzbaufirma selbstständig gemacht. zvg

Wachstumspläne hat Nussbaum (der seinem Namen entsprechend am liebsten mit dem edlen Nussbaumholz arbeitet) derzeit keine. Er könne sich zwar schon vorstellen, irgendwann ein paar Angestellte zu beschäftigen. Aber auf keinen Fall zu viele:

«Ich will selber in der Werkstatt arbeiten können – ich würde es nicht aushalten, den ganzen Tag im Büro zu sitzen.»

Auch wenn das Wachstum seiner Firma darum nach oben einen Deckel hat, Nussbaum weiss ganz genau, in welche Richtung es gehen soll: «Im Moment erledige ich so gut wie alle Holzbauarbeiten, die mir anvertraut werden, in Zukunft würde ich mich aber gerne auf die edleren Aufträge spezialisieren.» Eben auf Designstücke, auf ausgefallenere Einzelanfertigungen. Zum Beispiel habe einer seiner Kunden einen alten Nussbaum im Garten gefällt und ihn damit beauftragt, daraus ein Möbel herzustellen. Ein Highlight für ihn: «Hinter diesem Auftrag hat so viel Leidenschaft, so viel Geschichte gesteckt.»