Densbüren Das Restaurant Staffelegg wird wiederbelebt – der Wirt der «Traube» Küttigen hat ein weiteres Herzensprojekt Das Restaurant Staffelegg auf der Passhöhe zwischen Küttigen und Densbüren ist seit längerer Zeit geschlossen. Nächsten Frühsommer soll es nun wieder eröffnen, unter neuer Führung und mit einigen Änderungen. Florian Wicki Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Das Restaurant Staffelegg zwischen Densbüren und Küttigen soll im Frühsommer 2023 wiedereröffnet werden. Florian Wicki

Wer in den letzten zwei Jahren über die Staffelegg gefahren ist, dem fiel wahrscheinlich auf, dass das Restaurant auf der Passhöhe einen verlassenen wenn nicht sogar verlotterten Eindruck macht. Das wird sich in absehbarer Zeit ändern, wie ein Banner verrät, das auf beiden Seiten des Restaurants aufgehängt wurde. Diesem kann man entnehmen, dass das Restaurant im Sommer 2023 unter dem neuen Namen «Pass-Beizli» wiedereröffnet wird.

Ein weiteres Banner, das vor verschlossenen Türen stehende Gäste ins Restaurant Traube nach Küttigen weiterschickt, weist genauso auf den neuen Eigentümer hin wie ein Baugesuch, das dieser Tage auf der Gemeindeverwaltung Densbüren aufliegt: Es ist Patrick Michel, Wirt der «Traube».

Neue Gartenwirtschaft und ein grosser Spielplatz

Michel erklärt auf Anfrage, er habe das Restaurant gekauft und wolle es nun renovieren: «Ich fuhr häufig daran vorbei und fand es schade, dass es schon so lange geschlossen ist, da verschwendet man doch enormes Potenzial.» Schliesslich, als es ihn genug gewurmt hatte, fragte er seine Frau Margrith, ob er das Restaurant wirklich kaufen solle.

Für sie war sofort klar: «Das machst du.» Ohne sie wäre die Arbeit sowieso nicht stemmbar, so Michel: «Hinter jedem guten Wirt steht eine starke Frau, ohne sie geht es nicht.»

Das Restaurant an sich möchte Michel denn ab kommendem Frühsommer auch als solches weiterbetreiben, und doch stehen einige grössere Umbauarbeiten bevor: So soll die Gartenwirtschaft deutlich vergrössert und die Küche komplett ersetzt werden. Ausserdem soll ein naturnaher Spielplatz gebaut werden, denn auf der Staffelegg-Höhe sollen in Zukunft die Kinder im Zentrum stehen, so Michel. Er fügt lachend an: «Natürlich sind auch Gäste ohne Kinder herzlich willkommen.»

Patrick Michel, Wirt der «Traube» Küttigen, hat das Restaurant Staffelegg gekauft. Florian Wicki

Am Konzept des Restaurants soll sich grundsätzlich auch mit einem neuen Wirt nichts ändern, so Michel. Natürlich sei es nicht möglich, eine so grosse Karte wie in der «Traube» in Küttigen anzubieten, nur schon rein logistisch. Das sei aber auch gar nicht geplant, so Michel:

«Im ‹Pass-Beizli› werden einfache Gerichte wie Schnipo oder auch kalte Plättli auf der Karte stehen – für Chateaubriand muss man schon nach Küttigen kommen.»

Ein neues Restaurant braucht natürlich auch neues Personal. Deshalb sucht Michel derzeit einen Geschäftsführer sowie Gastro-Personal, sie selber hätten in Küttigen derzeit auch so schon genug zu tun – Michel wird in Küttigen tätig bleiben, er führt das Restaurant, das sich seit 45 Jahren in Familienbesitz befindet, in zweiter Generation.

Der Fachkräftemangel in der Gastronomie macht ihm dabei aber keine Sorgen: «Wir kümmern uns gut um unsere Leute, deshalb hatten wir auch nie Probleme, neues Personal zu finden.» Jammern nütze da sowieso nichts, sondern mache es nur noch schlimmer:

«Natürlich treffen uns Probleme wie Corona oder auch die Energiemangellage – aber wir sind eine Familie, schauen zueinander, und so schaffen wir alle Herausforderungen.»

Bisher ist Michel, der die «Traube» in Küttigen Anfang 2020 und damit rund drei Monate vor dem Corona-Lockdown übernommen hat, guter Dinge. Es ergäben sich viele Synergien mit der «Traube», besonders wenn etwa Wanderer ins «Pass-Beizli» kommen würden, man anschliessend zur Übernachtung in die «Traube» weiterschicken könne.

Besonders erfreut ist er bereits jetzt über die entgegenkommende Art der Behörden in Densbüren: «Man merkt richtig, dass die Gemeinde hinter ihren Unternehmungen steht und nicht gegen sie arbeitet, das ist sehr schön und überhaupt nicht selbstverständlich.»

