Neubau Das Aeschbachquartier entwickelt sich weiter: 110 neue Wohnungen neben dem Stadion Auf dem Rockwell-Areal im Aarauer Torfeld Süd entsteht eine neue Überbauung mit viel Holz und Historie. Nadja Rohner 11.03.2021, 05.00 Uhr

Die Halle 5 wird nicht abgerissen, sondern in das Projekt integriert. Nightnurse Images

Die Transformation des Torfeld Süd vom Industrie- zum Wohnquartier steht vor einem neuen Schub: Gestern präsentierte die Arealeigentümerin Mobimo das Siegerprojekt eines Studienauftrags für das Baufeld 3: das Rockwell-Areal. Anfang 2022 will die Rockwell Automation GmbH ihre Produktion am Standort aufgeben, nur die Bereiche Forschung und Entwicklung bleiben. «Somit wird ein grosser Teil des Areals frei – und die Weiterentwicklung des Aeschbachquartiers kann angepackt werden», schreibt die Mobimo in einer Mitteilung. Man wolle die Idee eines «Urban village» – also eines urbanen Dorfs – fortführen.

Fünf renommierte Architekturbüros haben am Studienauftrag teilgenommen. Die Anforderungen an die künftigen Bauten legten einen Fokus auf die Nachhaltigkeit: Unter anderem sollen die neuen Gebäude in Holzbauweise ausgeführt werden. Einerseits als bewusster Kontrast zu den bereits bestehenden und künftigen Liegenschaften im Torfeld Süd – unter anderem die Stadionbauten – , die viel Stein und Beton zeigen. «Die Holzbauweise spart aber auch graue Energie», sagt Thomas Schaz, Projektleiter Entwicklung bei der Mobimo. «Zudem stellen wir einen Bezug zur Industriegeschichte her, da es früher auf dem Areal viele Holzbauten gab.» Die Holzbauweise soll aussen und innen sichtbar sein.

Blick aus dem Hof der neuen Überbauung auf die Halle 5. Nightnurse Images

Die historische Halle wird ins Konzept integriert

Das Projekt, welches die Jury überzeugte, stammt von Baumberger & Stegmeier Architekten aus Zürich in Zusammenarbeit mit Hoffmann Müller Landschaftsarchitekten (Zürich) und Pirmin Jung Holzbauingenieure (Rain LU). «Ihr Projekt sieht eine Aufstockung der historischen Halle 5 sowie einen hofartigen Neubau in Holzbauweise vor», schreibt die Mobimo. Einige Gebäude müssen dem Neubau weichen. Neben der ökologischen Bauweise (Nachhaltigkeitsstandard SNBS Gold) zeichne sich das Siegerprojekt durch einen neuen Platz und durch viele Grünflächen mit grossen Bäumen aus – Letztere können dort stehen, weil sich unter dem Hof keine Tiefgarage befinden wird. Eine solche wird anderswo im Projektperimeter erstellt; mit 119 Plätzen.

Insgesamt umfasst das Projekt fünf Gewerbeeinheiten sowie 110 barrierefreie Mietwohnungen in unterschiedlichen Grössen. Sie sollen auch für Familien und Senioren geeignet sein – Personengruppen, die bisher auf dem Aeschbachareal noch eher untervertreten sind. Konkret sind im Siegerprojekt vorgesehen: 13 Wohnungen mit 5,5 Zimmern, 21 mit 4,5 Zimmern, 32 mit 3,5 Zimmern, 26 mit 2,5 Zimmern und 15 mit 1,5 Zimmern.

Das Siegerprojekt von Baumberger & Stegmeier Architekten, Zürich Mobimo/Zvg

Zudem sollen laut Mobimo alternative Wohnformen, sogenannte Cluster-Wohnungen, entstehen. Das ist eine Form des gemeinschaftlichen Wohnens ähnlich einer WG, aber mit mehr privaten Räumen wie eigenem Bad und eigener Küchenzeile. Bislang umfasst das Aeschbachquartier 167 Miet- und 92 Eigentumswohnungen. Insgesamt sieht das Projekt laut Mobimo viele nutzbare Grünflächen, eine hohe Durchlässigkeit, und gemütliche Begegnungszonen vor.

Die Duplexwohnungen im Erdgeschoss werden voraussichtlich private Gärten haben, die zum Grün beitragen. Die historische Halle 5 wird nicht abgerissen, sondern «als schönes Cachet», so Thomas Schaz, in die Überbauung integriert. Sie wird aufgestockt, die schönen Rundbogenfenster bleiben aber erhalten. Die Halle soll künftig vielfältig nutzbar sein und allen Quartierbewohnern offen stehen. Was genau darin passieren soll, muss noch definiert werden.

Rockwell bleibt weiter im Quartier

Mobimo will Mitte 2023 mit dem Bau beginnen und zwei Jahre später fertig sein. Thomas Schaz: «Wir freuen uns, im Aeschbachquartier ein neues Kapitel aufschlagen zu dürfen. Rockwell Automation bleibt auf reduzierter Fläche ein wichtiger und geschätzter Nutzer des Quartiers.» Nicht von diesem Projekt betroffen ist das Rockwell-Parkhaus im Süden des Areals. «Es bleibt vorerst bestehen, solange die Rockwell Automation dort noch Parkplätze benötigt», sagt Projektleiter Thomas Schaz. Auch die beiden markanten Gebäude an der Industriestrasse – das beigefarbene und das mit den grünen Fensterstreben – gehören nicht zum aktuellen Projektperimeter. Was mit ihnen passiere, sei «momentan noch nicht spruchreif».