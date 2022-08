Höchste Schweizer Lehrerin schlägt Alarm wegen Fachkräfte-Mangel

Dagmar Rösler zeigte sich am Montag vor den Medien besorgt über die Lehrersituation in den Schweizer Schulen. Dass nun Personal ohne pädagogische Ausbildung eingestellt wird, gebe ihr zu denken. Würde ihre Tochter zu einer solchen Lehrperson in die Schule geschickt, könne sie wohl nicht mehr gut schlafen, so die Worte der obersten Lehrerin.

08.08.2022, 12.15 Uhr