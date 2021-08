Viele Pflegebetten bleiben im Aargau wegen der Pandemie leer

Die Auslastung der Alters- und Pflegeheime in der Region erholt sich, aber nicht überall gleich schnell. Einige Menschen zögern bis zuletzt mit einem Übertritt in ein Heim. Berichte aus dem Suhrer Linden- und Steinfeld, dem Buchser Suhrhard, der Aarauer Walthersburg und der Oberen Mühle in Lenzburg.

Daniel Vizentini 31.08.2021, 05.00 Uhr