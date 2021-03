Corona in den Schulen Fall Gönhard: Wurden alle überrumpelt? «Lehrpersonen mussten improvisieren» Aarauer Kreisschulrätin kritisiert fehlende Vorbereitung im Aarauer Gönhardschulhaus. Die Umstellung auf Fernunterricht müsse «auf Knopfdruck» klappen. Laut Kanton sind jetzt offiziell 500 Schulkinder betroffen. In Unterentfelden müssen weitere 84 Kinder in Quarantäne. Daniel Vizentini 02.03.2021, 20.14 Uhr

Barbara Deucher-Brändli, Kreisschulrätin und vierfache Mutter, wohnt im Gönhard-Quartier und ist direkt betroffen.

Nachdem die Zahl infizierter Kinder aus dem Schulhaus Gönhard von sechs auf zwölf stieg, entschied der Kanton, nicht wie zuvor nur die betroffenen Klassen, sondern die ganze Schule in Quarantäne zu setzen. Offiziell müssen jetzt 500 Kinder und 13 Lehrer bis mindestens Freitag zu Hause bleiben. Die Zahl der coronapositiven Kindern lag am Dienstag neu bei 14.

Die Schule im Aarauer Nobelquartier wurde zum grössten Coronafall im Kanton. Dort werden die Kinder vieler Politiker unterrichtet, darunter auch diejenigen von Kreisschulrätin Barbara Deucher und ihrem Ehemann Patrick, der Einwohnerrat ist (beide für die FDP).

Barbara Deucher hatte bereits vor einem Jahr, als die Pandemie losging, von der Kreisschulleitung ein klares Konzept gefordert für den Fall, dass Schulkinder in Quarantäne müssen. Vor etwas mehr als einem Monat reichte sie erneut eine Anfrage ein. In der Antwort der Kreisschulpflege hiess es, der Kanton sähe keinen Fernunterricht vor für Kinder, die einzeln in Quarantäne müssen. An der Kreisschule Aarau-Buchs würden deshalb keine besonderen Massnahmen dafür getroffen.

Unterentfelden: Kita und Kindergärten in Quarantäne Mindestens zwei Fünfjährige infiziert, 84 Kinder betroffen

Die Anzahl Covid-19-Infektionen im Aarauer Gönhard-Schulhaus ist gestern auf 14 angestiegen. 8 davon sind bestätigte Virusmutationen, vorgestern betrafen diese laut Kanton noch 5 von total 12 Fällen. In Quarantäne müssen neu auch die Kinder der Unterentfelder Kita Äntenäscht sowie drei Kindergärten im Dorf. Laut Kita-Leiterin Marianne Müller sind 84 Kinder und 9 Mitarbeitende von der Massnahme betroffen. Mindestens zwei Fünfjährige haben sich infiziert, dazu ein Elternpaar und eine Betreuerin. Sechs weitere Kinder hätten die typischen Coronasymptome gezeigt. Die Ergebnisse des gestrigen vom Kanton auferlegten Massentests werden für heute erwartet. Die Quarantäne dauert mindestens bis Dienstag, 8. März. «Das Ganze ist wirklich frustrierend», sagt Marianne Müller. Man habe strikte Maskenpflicht für alle Betreuerinnen der Kita und die Kinder über 12 Jahre, die an den Mittagstisch kommen. Mitarbeitende dürfen nicht im selben Raum wie die Kinder essen oder trinken. Bei Symptomen mussten sie sich immer sofort testen lassen und zu Hause bleiben. Trotz rigorosen Schutzkonzepts hat es nun doch eine Mitarbeiterin erwischt.



Nun müssen aber ganze Schulklassen, ja die gesamte Schule in Quarantäne. Barbara Deucher sieht auch da kein klares Vorgehen. Vielmehr werde man von den Ereignissen überrumpelt, die Lehrpersonen müssten extrem improvisieren.

«Man hätte wenigstens ein Konzept haben müssen»

Beim ersten Versuch, die Kreisschulrätin aus dem Gönhardquartier am Dienstagmorgen zu erreichen, musste man sich gedulden: Sie war gerade unterwegs, um ihre vier Kinder testen zu lassen. Alle gehen im Gönhard zur Schule: eines in den Kindergarten, zwei in die erste Klasse und eines in die fünfte. Weil eruiert werden muss, ob Infizierte Virusmutationen in sich tragen, machten die Kinder, nicht wie am Montag vom Kanton angekündigt zuerst den Schnelltest, sondern auf Anordnung des Contact-Tracings gleich den genaueren PCR-Test. Das Ergebnis kommt heute Mittwoch.

Barbara Deucher liess sich auch testen – auf eigene Kosten. «Wir müssen Klarheit haben, um uns als Familie zu organisieren», sagt sie. «Wir haben das Privileg, von zu Hause aus arbeiten zu können. Ich weiss nicht, wie andere das machen.» Anders als ihre Kinder müssen Eltern nicht in Quarantäne.

«Als Kreisschulrätin mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund hätte ich erwartet, dass die Schule klarere Vorgehensweisen hat für die Umstellung in den Fernunterricht», sagt sie. Es gehe nicht zuletzt darum, die Qualität des Unterrichts hoch zu halten. Nicht alle Lehrpersonen seien technikaffin; man hätte sie professionell schulen und den Ernstfall durchspielen müssen, damit die Umstellung auf Fernunterricht «wie auf Knopfdruck» geschieht.

«Man hätte sich wenigstens ein Konzept überlegen müssen. Dass die Schule schliessen muss, war Ende letzte Woche absehbar.»

Als Mutter kritisiert sie weiter die «schwerfällige, reaktive Kommunikation der Schulleitung auf unterschiedlichen Kanälen». Die Quarantäne-Anordnung wurde am Montag kurz vor 15 Uhr in der Schule bekannt gegeben. Die Lehrpersonen waren sofort gefordert und mussten mit viel Kreativität die Fernunterrichtswoche improvisieren.

«Sie sind alle sehr motiviert und geben sich grosse Mühe, werden von der Schulleitung jedoch alleine gelassen», sagt Barbara Deucher. «Vor einem Jahr war noch alles neu. Jetzt müsste eine so grosse Schule aber professioneller vorbereitet sein.»

Die Umstellung auf Fernunterricht habe rasch geklappt, sagt die Schule

Seitens der Kreisschule Aarau-Buchs sagt Philip Wernli, Leiter des Bereichs Schule, man habe 2020 die Schulsoftware eigens aufgerüstet. Dass alle 19 Klassen plus Kindergarten innert Stunden auf Fernunterricht umstellen konnten, zeige zudem, dass alles «im Grossen und Ganzen» funktioniere.

Den Lehrpersonen spricht er ein grosses Lob aus. Eine Lehrerin der ersten Klasse stellte noch am Montag für jedes Schulkind ein Couvert zusammen und brachte diese am Abend zur Post. Am Dienstagmorgen hatten die Kinder ihre Unterlagen und Bastelbögen im Briefkasten.

Gähnende Leere: Das Gönhard-Schulhaus bleibt sicher bis Ende Woche zu. Urs Helbling

Fernunterricht gestaltet sich je nach Schulstufe völlig anders: Sechstklässler etwa können gut schriftlich via Internet Aufgaben erhalten, diese selbstständig lösen und zurücksenden. Selbst Instrumentalunterricht funktioniere laut einer Mutter über Whatsapp-Anruf. Unterricht via Videokonferenz geschehe aber laut Philip Wernli eher selten, mache für jüngere Kinder auch keinen Sinn. Die Schule wisse, dass vor allem bei Familien mit mehreren Kindern kaum alle einen eigenen Computer haben.