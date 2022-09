Chronistengezwitscher: Als den Aarauern Tore plötzlich fehlten

Chronistengezwitscher Als zwei Türme der Moderne zum Opfer fielen – und dann schmerzlich fehlten Vor 210 Jahren wurden das innere und das äussere Laurenzentor geschliffen, es war die grosse Zeit der Stadterweiterung. Doch kaum waren sie weg, fehlten sie offenbar dermassen, dass Pläne für einen neuen Turm erarbeitet wurden. Katja Schlegel 30.09.2022, 05.00 Uhr

Ausschnitt der Stadtansicht von Hans Ulrich Fisch mit den beiden Toren und dem Graben, im dem noch Hirsche ästen. Dieser wurde ebenfalls vor gut 200 Jahren aufgeschüttet. zvg

Vor 210 Jahren, anno 1812, wurden das innere und das äussere Laurenzentor abgebrochen. Es war der Beginn der Entfestigung der Stadt zu Gunsten ihrer Entwicklung. Starre Verteidigungsringe waren nicht mehr nötig und aufgrund neuer Waffentechnik nutzlos geworden.

Gebaut worden war das innere Laurenzentor von den Kyburgern, den Stadtgründern, mitsamt dem Oberturm und dem Aaretor (Zollrain) in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Begrenzt wurde die Stadt weiter durch die Stadtkirche und eine an mehreren Stellen nachgewiesene, knapp einen Meter dicke Stadtmauer aus Bruchsteinen. Um 1300 wurde die Stadt erstmals erweitert, es entstanden zwei neue Tore: das äussere Laurenzentor und das äussere Obertor, die Stadtmauern wurden durch den Graben zusätzlich gesichert. Um 1360 erfolgte die nächste Erweiterung in der Halde, es folgte das Haldentor. Aus dieser Zeit stammt auch der Pulverturm.

Das Bürgerrecht gab es geschenkt

Als die beiden Laurenzentore abgebrochen wurden, hatte die Weiterentwicklung der Stadt in Richtung Kreuzplatz längst begonnen. Nach dem Ausrufen der Helvetik 1798 und den kurzweiligen Hauptstadt-Ehren Aaraus hatte man in Windeseile mit dem Bau der Beamten-Wohnhäuser entlang der Laurenzenvorstadt nach den Plänen von Architekt Osterrieth begonnen. Mit dem Verlust der Hauptstadt-Ehren zogen auch die Beamten weiter nach Luzern, die halb fertiggebauten Häuser an der Laurenzenvorstadt wollte keiner mehr haben. Also beschloss der Stadtrat, jedem Käufer das Bürgerrecht kostenlos obendrein zu geben.

Das Fundament des äusseren Laurenzentors auf Höhe «Brillenhaus» bei der Freilegung 2010. Felix Kuhn / AAR

Doch zurück zu den Toren. Mit deren Abbruch wurde der Blick aus der neuen Vorstadt in die Altstadt freigegeben. Wie Theo Elsasser in «Aus der Baugeschichte unserer Stadt» (ANB 1951) schreibt, fehlte den Aarauern damit aber etwas. Jedenfalls gibt es einen Plan aus dem Jahr 1815, der das Neubauprojekt eines neuen Laurenzenturms zeigt. Entworfen wurde dieser von Johann Schneider, dem ersten Hochbaumeister des Kantons Aargau. Was mit den Plänen geschah, schildert Elsasser nicht. Reste der Fundamentmauern wurden 2010 bei der Altstadtsanierung freigelegt und durch die Kantonsarchäologie Aargau dokumentiert. Danach wurden die Mauern wieder mit Kies überschüttet und ihr Verlauf in der Strassenpflasterung durch Betonflächen markiert.

Von 1952 bis 1957 wurde das Rathaus ausgehölt und umgebaut. Im Bild das Restaurant Zollrain, das 1952 abgerissen wurde. Stadtarchiv Aarau

Nebengeräusche beim Rathaus-Umbau

Im September 1952 wurde mit dem Abbruch der Bürgerhäuser am Zollrain begonnen, die dem Erweiterungsbau des Rathauses weichen mussten: das Haus «Zum Bären», das «Derrer-Haus», das «Haus Wacker» und die Liegenschaft «Keller-Läuchli». Es war der Auftakt zum grössten Umbau, den das Rathaus je erlebte. Unter Architekt Hektor Anliker wuchs der Anbau in die Höhe – nicht ohne böse Nebengeräusche, wie in der «Geschichte der Stadt Aarau» steht: So war Anliker nicht nur Architekt, sondern auch Stadtrat. Obwohl er den Auftrag in einem anonymen Wettbewerb gewonnen hatte, wurde er mittels Flugblatt angeschwärzt, er habe ihn aufgrund seines Amtes bekommen. Zwar gewann Anliker den Prozess gegen den Flugblattschreiber, verpasste aber bei der Stadtratswahl 1953 im ersten Wahlgang das absolute Mehr. Anliker trat als Stadtrat zurück.

Chronistengezwitscher Jeden Monat werfen wir einen Blick in die Aarauer Neujahrsblätter. Wir schauen, was die Stadt vor 20, 50 oder 70 Jahren bewegt hat, und zeigen hübsche Trouvaillen zum Kichern, zum Ärgern oder zum Besserwissen.