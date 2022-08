Ohne Eimer keine Hochzeit: Folgen eines Aarauer Altstadtbrands

Chronistengezwitscher Aarau Wie eine Brandkatastrophe die Aarauer Feuerwehr umkrempelte Feuer war über Jahrhunderte hinweg das Schreckgespenst für jeden Aarauer. Trotzdem ging die Stadt relativ sorglos mit der ständig lauernden Gefahr um – bis zum verheerenden «Wildmann»-Brand vor genau 135 Jahren. Katja Schlegel 31.08.2022, 05.00 Uhr

Retterkorps der Feuerwehr Aarau präsentiert sich vor dem Magazin in der Pelzgasse (heute Tuchlaube). zvg

Am 28. August 1887, vor genau 135 Jahren, schrammt Aarau an einer Katastrophe vorbei: Im Gasthof zum «Wilden Mann» an der Vorderen Vorstadt, einem von Aaraus ältesten Gasthäusern (Erstnennung 1441), bricht morgens um 2 Uhr ein Feuer aus. Rasch breitet es sich ungehindert auf die Nebengebäude aus. «Das Feuer wüthete überhaupt mit rasender Gewalt in den obern Theilen der fast ringsum ergriffenen Gebäude des ganzen Stockes und ergriff über die engen Höfe hin weg die Dachfirsten», schreiben die «Aarauer Nachrichten» tags darauf. Den meisten Herbeigeeilten bleibt vorerst nichts anderes, als zu «flöchnern», also das Hab und Gut aus den brennenden Häusern zu retten. Aus Buchs, Suhr, Küttigen, Biberstein, Rohr, Gränichen, Entfelden, gar aus Lenzburg und Aarburg kommen Helfer angeeilt, um zu retten, was noch zu retten ist. Für den «Wildmann» selbst kommt jede Hilfe zu spät; das wassergetränkte Mauerwerk aus dem 16. Jahrhundert ist akut einsturzgefährdet, es muss abgerissen werden.

Warum man Brot und Salz schenkt

Der «Wildmann»-Brand rüttelte die Aarauer gehörig auf. Seit jeher war Feuer ein Schreckgespenst für die Städter in ihren verschachtelten Holzhäusern, eine teuflische Macht, die es zu bannen galt. So geht unter anderem der Brauch, zum Einzug Brot und Salz zu schenken, auf uralte Zeiten zurück: Brot, Salz und Honig sprach man besondere Bannkraft zu, weil damit die Elemente gefüttert und besänftigt werden sollten. Durch Blitzschlag entzündetes Feuer wurde mit Milch, Ostereiern oder – Obacht – Menstrualblut besänftigt.

Um jegliches Feuer schnellstmöglich zu entdecken, wurden auf dem Oberturm Brandwachen installiert, die Hochwächter: Männer, die stets darauf zu achten hatten, ob irgendwo ein Feuer loderte. Geschah dies, musste die Feuerglocke geläutet werden, zudem gellte der Ruf «Füürio, Füürio» durch die Gassen. Bei nächtlichem Alarm musste jedermann ein Licht vor das Fenster stellen, um die Gassen zu erleuchten.

Ohne Kessel keine Hochzeit

Brannte es, mussten alle helfen. 1785 gab es fünf Feuerspritzen in der Stadt, weiter besass jeder Aarauer Bürger einen Feuereimer, mit dem Löschwasser aus Stadtbach und Brunnen geschöpft wurde. Um sicherzustellen, dass jeder Haushalt einen solchen besass, musste er vor der Hochzeit vorgezeigt werden.

Doch so verheerend ein Brand für die Stadt sein konnte, so sorglos gingen viele Städte mit der Gefahr um; Aarau stellte da keine Ausnahme. Nach dem «Wildmann»-Brand hiess es beispielsweise, dass falsche Gewinde an Löschapparaten und Hydranten das Anschliessen verhindert hätten. Diese hatte man offenbar aufgrund der Kosten von ein paar hundert Franken nicht ausgetauscht. «So lange hier nicht mit dem alten Schlendrian gebrochen wird, nützt die beste Feuerwehr nichts», hiess es daraufhin beispielsweise in den «Aarauer Nachrichten».

Es war schliesslich Fabrikant Adolf Jenny-Kunz, genannt «Telli-Löwe», der energisch das Kommando der Aarauer Feuerwehr übernahm und das Löschwesen reorganisierte. Im Anschluss an den «Wildmann»-Brand bewilligte die Gemeindeversammlung 10'000 Franken für die Aufrüstung bei Spritzen und Leitern. Weiter wurden die Personalbestände massiv erhöht; 1889 zählte Aarau 864 Feuerwehrmänner, 1896 sogar 934. 1900 wurde das Hochdruckreservoir in Betrieb genommen und 1924 wurde die Aarauer Feuerwehr als erste Feuerwehr im Kanton motorisiert. Die Automobilspritze fuhr bis zu 40 km/h schnell.

Im «Wildmann»-Haus wurden später Möbel gebaut

Der «Wildmann» selbst wurde wieder aufgebaut und bis 1919 als Gasthof genutzt. Dann kaufte Hans Woodtly das Haus und richtete darin ein Möbelgeschäft ein. Später wurde die Möbelfabrik mit der Woodtly Boutique ergänzt, die Geschirr, Gläser, Geschenkartikel, Kerzen und Tischtextilien verkaufte. 1991 verschwand die Möbelfabrik, 2014 wurde die Boutique geschlossen. Heute erinnern noch der Schriftzug «Haus zum Wildenmann» sowie die auf dem Balkon aufgestellte Brunnenfigur (stand früher vor dem Saxerhaus) an die Geschichte des Hauses.

Chronistengezwitscher Jeden Monat werfen wir einen Blick in die Aarauer Neujahrsblätter. Wir schauen, was die Stadt vor 20, 50 oder 70 Jahren bewegt hat, und zeigen hübsche Trouvaillen zum Kichern, zum Ärgern oder zum Besserwissen. Diesmal vor allem im Neujahrsblatt von 1985.