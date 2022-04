Carmen Suter-Frey Die neue Gemeindepräsidentin von Suhr: «Das Tessiner Temperament meines Vorgängers, dieses Impulsive, habe ich nicht» Seit Anfang Jahr ist Carmen Suter-Frey die neue Gemeindepräsidentin von Suhr. Die aktuell vielleicht mächtigste Frau der Region spricht im Interview über ihre ersten 100 Tage im Amt, die grosse Bautätigkeit in der Gemeinde oder die Zukunft der Mittleren Dorfstrasse. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carmen Suter-Frey (62, parteilos), seit 2010 im Gemeinderat, wurde letztes Jahr zur ersten Gemeindepräsidentin von Suhr gewählt. 100 Tage nach Amtsantritt zieht sie erste Bilanz. Sie empfängt die AZ in ihrem grossen, hellen Büro mit weissen Decken und Stehpult. Dort wirkte zuvor Gemeinde-Geschäftsführer Philipp Woodtli, der neu im früheren Büro von Marco Genoni arbeitet.

Carmen Suter-Frey führt Suhr nun schon seit über 100 Tagen als Gemeindepräsidentin an. Valentin Hehli

Frau Suter, Sie durften die Gemeinde nun über 100 Tage anführen. Wie war das?

Carmen Suter: Ich bin ja schon länger im Gemeinderat, aber es ist schon eine Herausforderung, wenn man plötzlich die Chefschuhe anhat. Wir sind gut gestartet im neuen Gremium. Die Rückmeldungen aus der Verwaltung sind positiv. Es läuft viel.

Gibt es Dinge, die Sie klar anders machen als ihr Vorgänger Marco Genoni?

Ich glaube, ich bin ein wenig die Ruhigere (lacht). Das Tessiner Temperament, dieses Impulsive, habe ich nicht.

Stimmt demnach der Eindruck, dass Sie eher eine diskrete Gemeindepräsidentin sind, die man weniger in der Öffentlichkeit wahrnimmt?

Ich arbeite und wirke lieber im Hintergrund, kann zwar schon bestimmt und beharrend sein, aber das muss nicht laut in der Öffentlichkeit geschehen. Es ist mir wichtig, dass eher diejenigen, die direkt an den Projekten arbeiten, im Rampenlicht stehen. Ich sage immer: Eine Gemeinde ist nur so stark wie ihre Verwaltung.

Sie sind die erste Frau, die Suhr anführt. Ist das ein Thema?

Viele begrüssen dies. Im Gemeinderat bin ich schon seit über zehn Jahren die einzige Frau, wurde aber deshalb nie weniger ernstgenommen. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass ich besonders vorkämpfen und Position für die Frauen einnehmen muss.

Carmen Suter-Frey in ihrem Büro in der Gemeindeverwaltung. Valentin Hehli

Nach der Zukunftsraum-Abstimmung und den Wahlen war Suhr politisch tief gespalten. Spüren Sie, dass die Bevölkerung wieder zueinander findet?

Man hat sich ein wenig beruhigt. Während Corona war die Bevölkerung solidarisch untereinander. Die Themen, bei denen Meinungen weit auseinanderliegen, gab es an diesen 100 Tagen aber nicht. Künftig werden wir vom Gemeinderat periodisch wieder Parteipräsidenten einladen und gemeinsam Themen diskutieren. Wir hatten vor Corona damit begonnen und wollen dies wieder aufnehmen.

Hat die neue bürgerliche Mehrheit im Gemeinderat bereits konkrete Änderungen bewirkt?

Wir waren schon zuvor und sind weiterhin als ein Gremium unterwegs, wollen Themen sachpolitisch lösen. In diesen drei Monaten ist man sicher nicht einfach von links nach rechts gekippt.

Das bürgerliche Komitee trat an mit dem Wahlversprechen für «mehr Transparenz» und «bessere Kommunikation». Wie wird dies umgesetzt?

Im «Suhr Plus» wollen wir viele Beiträge veröffentlichen, neu erklären wir dort auch die Verwaltungsabläufe. Bald beginnen wir wieder mit den Infoforen. Am 28. April machen wir die öffentliche Mitwirkung zum Gilgen-Areal. Plus eben der Austausch mit den Parteipräsidenten. Nichts ist völlig neu, aber wir wollen die Kanäle intensiver bewirtschaften.

Vor den Wahlen sagten Sie, man müsste vielleicht schauen, ob man das Wachstum in Suhr drosseln könnte, um mit der Infrastruktur nachzukommen. Dazu weniger Kleinwohnungen und mehr Familien fördern. Im Wahlkampf wurden sie von der Gegenseite deshalb etwas belächelt.

Es ist schon klar: Wenn alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten sind, kann man nicht eine Baubewilligung zurückhalten oder nicht erteilen. Wir schauen verstärkt darauf, dass die Wohn- und Bauqualität stimmt, die Erschliessung gut ist, erneuerbare Energien gebraucht werden, dass es eine Mischform von Wohnungen gibt, die möglichst auch für Familien genug gross und zahlbar sind. Bei grossen Arealen haben wir Gestaltungsplanpflicht und sichern der Gemeinde vertragliche Mehrwertabgaben. Wir haben die Abteilung Gesellschaft gross ausgebaut, auch das macht uns familien- und generationenfreundlicher. Ich erhoffe mir schon, dass wir so einen guten Mix erreichen. Schlussendlich sind es ja Familien, die über längere Zeit Leben in die Gemeinde bringen.

Suhr bleibt also auch mit über 11'000 Menschen überschaubar und nicht anonym?

Ich habe grosse Hoffnung, dass uns dies gelingt. Das Wachstum ist gross, wir müssen wirklich schauen, dass die Qualität stimmt.

Reicht der Schulraum im Moment noch?

Im Moment ja, wir sind aber an Berechnungen und haben dieses Thema auf dem Radar.

Gemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey empfängt die AZ zum Interview nach 100 Tagen im Amt. Valentin Hehli

In Suhr sind die Finanzen ein wenig ein Dauerthema. Ist eine substanzielle Verbesserung in Sicht? Oder sehen Sie es gleich wie ihr Vorgänger, der sagte, Suhr werde nie eine reiche Gemeinde?

Mit der Qualität der Quartiere und Wohnbauten verbessern sich auch die Steuereinnahmen. Wir sind nicht am sinken, sondern einfach langsam am steigen. So ist es halt in einer Agglomerationsgemeinde. Die Top-Wohnlage am See haben wir nun mal nicht. Mit guter Wohnqualität, starker Schule und starkem Gewerbe können wir aber durchaus interessant sein.

Das Dorfbild verändert sich. Jetzt ist noch ein wenig Ruhe vor dem Sturm, bald beginnt der Umbau der Tramstrasse samt vieler Abrissen und Neubauten. Ist Suhr ein wenig in Aufbruchstimmung?

Auf den Hauptverkehrsachsen wird Suhr anders aussehen. Es ist auch eine Studie beim Bahnhof Süd am laufen. Da rechnen wir für Anfang nächstes Jahr mit einem Baugesuch.

Der Bahnhofsbereich wird immer mehr zum Zentrum. Sind auch für die Mittlere Dorfstrasse Neuerungen angedacht?

Mittelfristig wird es Änderungen geben, so ist es im Kommunalen Gesamtplan Verkehr vorgesehen. Es gab Bestrebungen für eine Verkehrsberuhigung – dort ist aber schon Tempo 30 und Sie können sowieso nicht mal 30 fahren. Was eine Umgestaltung der Strasse betrifft, ist die Bereitschaft von Eigentümern und Gewerbetreibenden da, mich mitgezählt. Was aber nicht geht, ist, dass man alle Parkplätze streicht. Das Gewerbe könnte man so nicht am Leben halten. Man könnte die Parkplätze anders anordnen, es gibt vielleicht bessere Lösungen.

Wollen Sie schauen, dass die Wynentaler Gemeinden Beiträge an die Umfahrung von Suhr (Veras) zahlen?

Wir sind immer noch der Überzeugung, dass Veras auch eine grosse Entlastung der Wynentaler Gemeinden bringt. Ich bin guter Hoffnung, dass wir da den einen oder anderen Beitrag werden ergattern können. Der Bahnverkehr wird bis 2030 massiv zunehmen, die Schliesszeiten an beiden Barrieren länger. Es ist darum enorm wichtig, dass wir immerhin den Verkehr von Auswärts abfliessen lassen können.

Wo wollen Sie gerne eine persönliche Note setzten in diesen vier Jahren?

Für mich ist die Mittlere Dorfstrasse immer noch das Zentrum. Durch die vielen Neubauten wird sie ein neues Bild erhalten und seitens Gemeinde werden wir schauen, dass die Aufenthaltsqualität stimmt. Das soll für das ganze Dorf gelten: Man soll gerne in Suhr wohnen, sich wohl und sicher fühlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen