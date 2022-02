Burg: 102-jährige Zigarrenfabrik sucht neuen Eigentümer

Burg «Immobilie mit Charakter»: 102-jährige Zigarrenfabrik sucht neuen Eigentümer Ein Prunkstück der Wynentaler Tabakindustrie steht derzeit zum Verkauf ausgeschrieben. Besitzer Dieter Eichenberger über den Grund des Verkaufs, und was er sich für seine Immobilie wünscht. Pascal Bruhin 03.02.2022, 17.00 Uhr

Die ehemalige Stumpenfabrik Rüesch in Burg sucht einen neuen Besitzer. zvg

Ein ganz besonders Bauwerk steht derzeit in der Gemeinde Burg zum Verkauf, ein Relikt der Wynentaler Tabakindustrie: Die ehemalige Stumpenfabrik Rüesch an der Furkastrasse 29. 1920 wurde das vierstöckige Gebäude erbaut und ist damit über hundert Jahre alt.

«Meine Frau hat mich dazu überredet, das Haus jetzt langsam aber sicher zu verkaufen», sagt Dieter Eichenberger. 1985 hat der mittlerweile pensionierte Immobilienhändler aus Reinach das alte Fabrikgebäude, das zuletzt als Lager der Zigarrenfabrik Burger benutzt wurde, gekauft und darin sieben Kleinwohnungen mit relativ niedrigem Ausbaustandard und entsprechend tiefen Mietzinsen eingerichtet. Es sei ein Anlageobjekt für ihn gewesen, so Eichenberger. Er selbst hat nie darin gewohnt.

Erste Interessenten haben sich schon gemeldet

Entsprechend nüchtern betrachtet er den anstehenden Verkauf der zuletzt 2012 renovierten Immobilie. Es sei nun einfach an der Zeit, das Gebäude in neue Hände abzugeben, so der 75-jährige. Für 2'080'000 Franken steht die «Immobilie mit Charakter» jetzt auf den gängigen Immobilienplattformen ausgeschrieben. Bereits hätten sich einige Interessenten für das altehrwürdige Gebäude samt Grundstück von 1491 Quadratmeter gemeldet, so Eichenberger.

Er selbst sei relativ offen, was die zukünftige Nutzung betrifft. Er könne sich aber vorstellen, dass die Zigarrenfabrik weiterhin als Wohnhaus dienen werde. «Das liegt aber dann am Käufer zu entscheiden», hält er fest. Eichenberger betont zudem, dass sich bis zum definitiven Verkauf für die sieben Mietparteien überhaupt nichts ändern werde.