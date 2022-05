Bundesverwaltungsgericht Gränicher Kita-Verein zog wegen Beitragszahlungen vor Gericht – doch er machte einen verhängnisvollen Fehler Weil der Hort aus allen Nähten platzte und einen neuen Standort eröffnete, beantragte der Verein Kindertagesstätte Gränichen beim Bundesamt für Sozialversicherungen finanzielle Unterstützung. Diese wurde zuerst verwehrt. Nun kippt das Bundesverwaltungsgericht den Entscheid – aber ein Fehler wird dem Verein dennoch zum Verhängnis. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 09.05.2022, 13.07 Uhr

Der Verein Kindertagesstätte Gränichen zog bis vors Bundesverwaltungsgericht, weil ihm finanzielle Hilfe verwehrt wurde. Christian Beutler

Die Coronapandemie war für die Kinderbetreuungsbetriebe eine enorme Herausforderung. Das gilt ganz besonders für den Verein Kindertagesstätte Gränichen, der die «Zauberschiff»-Kitas und -Horte anbietet. Denn dieser hatte direkt vor der Pandemie einen neuen Standort im Mitteldorf, in der ehemaligen Filiale der Neuen Aargauer Bank, eingerichtet. Dort werden Schüler von der zweiten bis neunten Klasse betreut. Für diesen neuen Standort wollte der Verein einen finanziellen Beitrag vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Konkret beantragte er eine «Finanzhilfe für die Erhöhung des Angebots der schulergänzenden Betreuung». Doch das Bundesamt winkte ab. Dagegen zog der Verein vor das Bundesverwaltungsgericht – und kann nun gemäss einem am Montag publizierten Urteil zumindest einen Teilsieg verbuchen.

Der Bund gewährt solche Finanzhilfen als Impulsprogramm zur Schaffung familienergänzender Betreuungsplätze für Kinder, damit die Eltern Familie und Arbeit oder Ausbildung besser unter einen Hut bringen können.

Das Problem: Für die Finanzhilfen muss bei bereits bestehenden Anbietern eine «wesentliche Erhöhung des Betreuungsangebots» nachgewiesen werden. Als wesentlich gilt eine Erhöhung der Anzahl Plätze um einen Drittel, mindestens aber zehn Plätze.

Die temporäre Überbelegung war das Problem

Im Fall von Gränichen sind sich der Betreiberverein und der Bund nicht einig, von welcher Zahl beim bisherigen Bestand auszugehen ist – der Verein hatte eine Angebotserhöhung von 28 auf 58 Plätze geltend gemacht. Die Betriebsbewilligung lautete denn auch nur auf 28 Plätze. Die Nachfrage sei jedoch viel höher gewesen, sagt der abtretende Vereinspräsident, Jochen Breer, auf Anfrage. «Deshalb haben wir im Frühjahr 2020 eine temporäre Überbelegung in Kauf genommen, weil wir die Eltern nicht abweisen wollten, kurz bevor der neue Standort eröffnet.»

Allerdings: Das Gesuch um die Finanzhilfen muss vor der Angebotserhöhung eingehen. Deshalb ging der Bund nun von 34 Plätzen aus. Angesichts der eingereichten Belegungszahlen sei von einem maximalen durchschnittlichen Erhöhungsbedarf von 6,33 Plätzen auszugehen, was nicht mindestens einem Drittel der bestehenden Plätze entspreche. Dabei ging der Bund von 34 Plätzen am Morgen, 47 am Mittag sowie 40 am Nachmittag aus. Das Argument des Vereins, aufgrund der unmittelbar nach der Eröffnung einsetzenden Pandemie seien die Zahlen nicht gültig, liess der Bund nicht gelten.

Das Bundesverwaltungsgericht ist nun der Ansicht, dass die Vorinstanz tatsächlich auf den erhöhten Ausgangsbestand von 34 Plätzen abstellen durfte. Es durfte allerdings nicht einfach den Bedarf von Morgen, Mittag und Abend zusammenrechnen und den Durchschnittswert nehmen, um zu entscheiden, ob die Erhöhung genügend gross ist. Deshalb wird das zuständige Bundesamt für Sozialversicherung nun angewiesen, einen neuen Entscheid zu fällen, wobei für die Mittagsbetreuung, bei der alle Voraussetzungen erfüllt sind, wohl Geld fliessen wird.

Dem Verein geht es finanziell wieder gut

Laut Jochen Breer ging es ursprünglich um Beiträge von einigen zehntausend Franken. Er rechnet damit, dass nun immer noch ein vier- bis fünfstelliger Betrag ausbezahlt werden wird. Die Reduktion bringe den Verein aber nicht in finanzielle Nöte. «Während der Pandemie, als die Belegungszahlen rapide sanken, hatten wir tatsächlich ein Problem. Dank einer Defizitgarantie durch die Gemeinde und eines Entgegenkommens der Bank haben wir es überstanden. Seit dem letzten Sommer ziehen die Belegungszahlen wieder rapide an, sodass wir im Budget sind.» Nichtsdestotrotz kommen die Bundesbeiträge gelegen, waren doch grosse Investitionen in den neuen Standort nötig.

Urteil B-5902/2020 vom 28.4.22

