Ehemaliger «Local»-Betreiber blitzt vor Bundesgericht ab

Bundesgerichtsurteil 35'000 Franken und zwei Jahre später blitzt der ehemalige «Local»-Betreiber auch vor Bundesgericht ab Die Bäckerei mit Café in Lenzburg ist längst geschlossen, das Inventar zwangsversteigert. Und auch eine – weitere – Gerichtsakte kann nun mit einem Urteil der höchsten Gerichtsinstanz beiseitegelegt werden. Eva Wanner Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Die Bäckerei mit Café in Lenzburg ist längst geschlossen, das Inventar zwangsversteigert. Soraya Sägesser

Inzwischen darf man getrost «einschlägig» sagen. Einschlägig, so wie etwas Ähnliches oder Gleiches betreffend. Es geht um arbeitsrechtliche Belange. Und es ist eben nicht das erste Mal, dass der ehemalige Betreiber des zwangsgeschlossenen «Local» in Lenzburg beteiligt ist. Und es ist auch nicht die erste Runde in diesem Fall. Im Gegenteil, es ist die letzte.

Die Vorgeschichte: Es geht, natürlich, um Geld. Um die Frage, ob der Angestellte, ein sogenannter «Frontmitarbeiter Backen», gekündigt hat oder ob ihm gekündigt wurde. Ob fristlos oder nicht. Darum, welchen Lohn er erhalten hat und was ihm an Leistungen noch zusteht. Der Fall ging ans Arbeitsgericht in Lenzburg. Dort wurden dem Angestellten gut 10'000 Franken Lohnnachzahlungen zugesprochen, dazu fast 3000 Franken zu viel verlangte beziehungsweise vom Steueramt rückerstattete Quellensteuer. Zwei Monatslöhne, 8800 Franken, muss der ehemalige Chef ausserdem als Strafzahlung wegen ungerechtfertigter Kündigung berappen.

Es bleibt eine hohe Rechnung

Während die erste Instanz entschieden hatte, dass der ehemalige Arbeitgeber die gesamte Entscheidgebühr bezahlen muss, reduzierte die zweite auf zwei Drittel, das sind rund 3000 Franken. Das war aber auch der einzige Punkt, in dem das Obergericht dem Kläger, also dem ehemaligen Chef, entgegenkam. Auf weitere Punkte wie etwa den, dass der ehemalige «Local»-Betreiber dem Bezirksgericht Lenzburg «betrügerische Machenschaften» und einen «Racheakt» vorwarf, ging es gar nicht erst ein. Beziehungsweise bezeichnete die Äusserung als «blosse, unsubstanziierte Verdächtigung».

Dieser, damit offensichtlich nicht einverstanden, zog das Urteil noch eine Instanz weiter. Und auch das Bundesgericht beschied in seinem kürzlich gefällten Urteil, dass der ehemalige Angestellte recht beziehungsweise der ehemalige Chef eben nicht recht hat. Die Beschwerdeschrift scheint gar nicht den Anforderungen genügt zu haben. Schon formal also hinkt das Verfahren.

Im Ergebnis entsteht dann nur eine höhere Rechnung, 700 Franken Gerichtsgebühren und eine Entschädigung an den ehemaligen Angestellten von 2500 Franken. Unter dem Strich steht also ein fast zwei Jahre dauernder Rechtsstreit, der für den ehemaligen Arbeitgeber Kosten von rund 35'000 Franken verursacht hat. Seine eigenen Anwaltskosten sind in dieser Rechnung allerdings noch nicht enthalten.

