Bundesgericht Umfangreiches Strafregister: Notorischer Krimineller wird ausgewiesen Ein Secondo aus Sri Lanka (24) zog gegen den Landesverweis bis vors Bundesgericht. Dies jedoch vergeblich. Nadja Rohner 22.03.2021

Die Flucht endete an einem Baum. Verletzt wurde niemand. Kapo / Aargauer Zeitung

Er ist erst 24. Und doch hat der Sri Lanker aus dem Raum Aarau-Lenzburg bereits ein erschreckend umfangreiches Strafregister. Nun haben die Aargauer Behörden genug von der, Zitat Obergericht, «eindrücklichen Renitenz und Gleichgültigkeit des Beschuldigten gegenüber Regeln, Gesetzen und staatlicher Obrigkeit».

Bereits in seiner Jugend hatte der Beschuldigte, der in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist, aber nach der Schule keine Ausbildung absolvierte, kaum eine Schandtat ausgelassen. In mehreren separaten Strafverfahren wurde er unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahl, Raub, Sachbeschädigung, falscher Anschuldigung, Fälschen von Ausweisen und Fahren ohne Führerausweis sowie Betäubungsmitteldelikten verurteilt.

Er fuhr Auto, obwohl er noch nie einen Fahrausweis besessen hatte

Teilweise lief die Bewährung noch, als er 2019 wegen einer ganzen Palette weiterer Vergehen vom Bezirksgericht Aarau zu 42 Monaten Freiheitsstrafe, aufgeschoben zugunsten einer stationären Massnahme, und 1500 Franken Busse sowie acht Jahren Landesverweis verurteilt wurde. Diese Delikte hatte er in den Jahren 2016 bis 2018 verübt. In einem Basler Club wurde er mit 30g Marihuana erwischt, die er verkaufen wollte. In Aarau beging er eine versuchte Nötigung, als er zusammen mit zwei Kollegen einen vierten bedrohte, um ihm Gras abzunehmen. In der WSB wurde er ohne Fahrkarte erwischt. In Suhr klaute er einem Bekannten 530 Franken aus dessen Portemonnaie, weil er gekränkt war, dass der Bekannte den Abend lieber mit einer Frau verbringen wollte als mit ihm – das Geld verwendete er laut Staatsanwaltschaft «für die Taxifahrt nach Hause, für Essen und einen Bordellbesuch». Im «Wes­tern&Army Shop» in Buchs klaute er einen Reproduktionsrevolver im Wert von 100 Franken. Er kiffte fünf bis sechs Joints pro Tag. Nahm unbemerkt den Autoschlüssel seiner Mutter und fuhr mit ihrem Auto, obwohl er noch nie einen Fahrausweis besessen hatte. Er stahl am Bahnhof Aarau einen Motorroller, dessen Schlüssel der Besitzer versehentlich stecken gelassen hatte. Er bezichtigte andere zu Unrecht des Handels mit Marihuana und des Fahrens ohne Ausweis. Er verkaufte selber Gras – und Hustensaft: In diversen Apotheken, unter anderem in Lenzburg, kaufte er insgesamt mindestens elf Flaschen «Makatussin» oder «Bexin». Diese rezeptfrei erhältlichen Mittel werden mitunter als Partydroge missbraucht. Der Beschuldigte zahlte dafür zwischen 6 und 14 Franken pro Flasche, konnte sie aber für 70 bis 120 weiterverkaufen.

Für all diese Delikte wurde er bereits vom Bezirksgericht verurteilt, das Obergericht rüttelte nicht daran. Diskrepanzen gab es in zwei Fällen. Laut Anklage verlangte der Beschuldigte – vergeblich – Sex von einer Bekannten, damit er ihren Eltern nicht erzähle, dass sie schon mit ihrem Freund geschlafen habe – die junge Frau fürchtete eine Verstossung aus der Familie. Ausserdem verlangte er von ihr – erfolgreich –, dass sie den Chat-Verlauf lösche, weil er sie sonst schlechtmachen und «ihre Familie ficken» würde. Weil die Frau ihre Anzeige später zurückzog und ihre Aussagen relativierte, sprach das Bezirksgericht den Beschuldigten in diesem Fall frei. Das Obergericht sah jedoch eine Nötigung als gegeben an.

47 km/h zu schnell in der 30er-Zone

Uneinigkeit herrschte auch beim spektakulärsten Anklagepunkt: Am 17. Januar 2018 fuhr der Beschuldigte mit seinem nicht eingelösten Ford Ka, für den er längst Kontrollschilder gestohlen hatte, bekifft durch die Gegend. Als ihn eine Polizeistreife anhalten wollte, flüchtete er. Er raste durch Oberentfelden und dann Richtung Suhr. Teilweise war er 47km/h zu schnell in der 30er-Zone. Auf dem Veloweg zwischen Entfelden und Suhr mussten ein Velofahrer und ein Cross-Skater ausweichen, um nicht überfahren zu werden. Die wilde Fahrt endete ausserhalb Suhrs an einem Baum.

Das Bezirksgericht verurteilte ihn dafür unter anderem wegen Gefährdung des Lebens. Das ist eine Katalogtat, der Landesverweis unumgänglich. Das Obergericht hingegen sah diesen Straftatbestand nicht erfüllt, weil Velofahrer und Cross-Skater genügend Zeit gehabt hatten, um auszuweichen, und weil das Gericht dem Beschuldigten glaubte, dass auch er noch hätte ausweichen können. Das Obergericht entschied auf 48 Monate Freiheitsstrafe, bestätigte die Busse und ordnete, obwohl es nicht obligatorisch wäre, eine Landesverweisung von drei Jahren an. Dagegen zog der Beschuldigte bis vors Bundesgericht. Dieses liess aber auch das Argument nicht gelten, er wolle sein vierjähriges Kind – das er erst nach einem Vaterschaftstest anerkannte und zu dem er kaum eine Beziehung hat – aufwachsen sehen. Der Mann muss definitiv ausreisen.