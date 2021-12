Aarau: Landesverweis wegen Arbeitslosenkassenbetrug

Bundesgericht «Richtig heftig besoffen» Auto gefahren und die Arbeitslosenkasse betrogen: Landesverweis für Dominikaner Ein Mann aus der Dominikanischen Republik muss das Land verlassen, obwohl er mit einer Schweizerin einen Sohn hat. Zu viele Verfehlungen hat er sich geleistet. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Das Bezirksgericht Aarau, 19. Februar 2020. Severin Bigler / AGR

Wenige Tage vor dem allerersten Shutdown im März 2020 hatte das Bezirksgericht Aarau einen Mann aus der Dominikanischen Republik zu einem Jahr Knast und fünf Jahren Landesverweis verurteilt. Dieses Urteil hat er zweimal weitergezogen – und blitzt nun auch vor Bundesgericht ab, wie aus einem neuen Urteil hervorgeht.

Vor dem Bezirksgericht erschien Luis (Name geändert) noch mit seiner Partnerin. Mit dieser hat er einen Sohn (heute im Primarschulalter), um den er sich damals drei Tage die Woche kümmerte. Mutter und Kind haben einen Schweizer Pass. Als der Gerichtspräsident fragte, was ein Landesverweis für Luis bedeuten würde, brach die Frau auf der Zuschauerbank in Tränen aus und verliess den Saal. Mittlerweile ist das Paar getrennt. Dennoch hat Luis eine gute Beziehung zu seinem Sohn.

2017 hatte Luis auf dem Formular der Arbeitslosenkasse «Nein» angekreuzt bei der Frage, ob er während einer bestimmten Zeit Geld verdient hatte. Tatsächlich erhielt er jedoch einen Lohn aus Temporär- und Probeeinsätzen. Die unrechtmässigen Bezüge beliefen sich auf knapp 9500 Franken. Geld, das sein Mandant für das Baby gebraucht habe, so der Verteidiger – es habe sich um eine finanzielle Notlage gehandelt.

Luis ist ausserdem mehrfach Auto gefahren, obwohl ihm der Ausweis schon lange entzogen worden war. 2018 fuhr er mit seinem geleasten Jaguar nach Zürich und betrank sich dort. Während der Heimfahrt auf der A1 fiel er aufgrund seiner Fahrweise einem anderen Automobilisten auf. Die Polizei traf nur kurz nach Luis bei ihm zu Hause ein, wo sie diesen «richtig heftig besoffen» (Zitat Verteidiger) vorfand. Über 2,2 Promille hatte er intus. Nicht zum ersten Mal.

Landesverweis ist nicht mehr zu verhindern

Das Bezirksgericht sprach ihn schuldig des mehrfachen Betrugs, des Führens eines Motorfahrzeugs in qualifiziert angetrunkenem Zustand und des mehrfachen Fahrens ohne Fahrausweis. Er kassierte zwölf Monate Freiheitsstrafe – unbedingt – und den Landesverweis. Luis hatte damals bereits ein ansehnliches Vorstrafenregister mit Betäubungsmitteldelikten, Verkehrsdelikten, Drohungen, Waffen. Ausserdem verwies das Gericht Luis des Landes.

Bei einem Sozialversicherungs- oder Sozialhilfebetrug ist die Landesverweisung obligatorisch, es sei denn, es bestünde ein schwerer persönlicher Härtefall und das öffentliche Interesse an einer Landeverweisung stehe hinter den privaten Interessen an einem Verbleib zurück. Genau das machte Luis vor Ober- und nun vor Bundesgericht geltend. Er war vor über 20 Jahren, kurz vor seinem 14. Geburtstag, in die Schweiz gekommen. Hier absolvierte er zwei Jahre Realschule, schloss zwar keine Lehre ab und war teilweise arbeitslos, verfügte aber zuletzt über eine Festanstellung. Er hat mehr als 30’000 Franken Schulden.

Wegen seines Sohnes will Luis nun in der Schweiz bleiben. Die Gerichte sehen das anders. Denn: Er sei auch nach dessen Geburt – und nachdem er schon eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten und eine Verwarnung der Migrationsbehörden kassiert hatte – erneut straffällig geworden. Luis habe gewusst, was es für ihn und seine Familie bedeuten werde, wenn er nochmals etwas anstellt, so das Gericht sinngemäss. Er habe «unter Beweis gestellt, dass er nicht willens und fähig sei, sich an die Gesetze zu halten»: «Nicht einmal die Untersuchungshaft von 31 Tagen und der drohende Vollzug einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten» hätten ihn von der Begehung weiterer ähnlicher Taten abgehalten.

Das Obergericht stellt eine «erhebliche Schlechtprognose», die vom Bundesgericht nicht beanstandet wird. Selbst wenn ein persönlicher Härtefall vorläge, würden die öffentlichen Interessen an einer Landesverweisung überwiegen, da von Luis eine «schwere Gefahr» für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz ausgehe. Luis muss also definitiv in sein Heimatland zurückkehren. In der Dominikanischen Republik habe er intakte Resozialisierungschancen; da er die Sprache spreche und sein Vater noch dort wohne, so das Gericht.

