Küttigen rechnet mit kleinem Minus im Budget 2023

Budget Küttigen rechnet mit einem kleinen Minus für 2023 Das Bevölkerungswachstum bringt zusätzliche Steuern. Aber Energiekosten, Teuerung und Grossprojekte belasten das Budget der Gemeinde Küttigen. Nadja Rohner 15.11.2022, 15.01 Uhr

Der Küttiger Spittel. Michael Küng / AAR

Küttigen hat vielleicht den stabilsten Steuerfuss der Region. Per 2005 wurde er auf 103 Prozent festgelegt und auf 2018 hin nur um 3 Prozentpunkte gesenkt, weil dies im Rahmen des Steuerabtauschs mit dem Kanton so gefordert war. Und auch für 2023 hält Küttigen an den 100 Prozent fest.