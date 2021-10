Buchs/Suhr Sachplan Hochhaus: Entstehen dereinst Wohntürme auf dieser grünen Wiese? Das Steinfeld, der letzte Trenngürtel zwischen den Gemeinden Buchs und Suhr, könnte definitiv als ein «Eignungsgebiet» für Hochhäuser eingetragen werden. Anwohner aus Buchs zeigen Widerstand. Daniel Vizentini 12.10.2021, 05.00 Uhr

Entlang der Tramstrasse (bei der Bushaltestelle Waldhofweg) bildet das Steinfeld als Ackerfeld samt Buntbrache die letzte sichtbare Grenze zwischen Buchs und Suhr. Daniel Vizentini

Der Gemeindeverband Aarau Regio will mit dem Sachplan Hochhaus ein rechtlich verbindliches Dokument schaffen, das für die ganze Region festlegt, wo Hochhäuser gebaut werden dürfen und wo nicht. Nach umfangreicher Analyse wurden mehrere solche Eignungsgebiete in Aarau, Buchs und Suhr definiert, in den restlichen 14 Gemeinden von Aarau Regio dürften keine Gebäude über 30 Meter Höhe entstehen.