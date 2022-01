Buchs: Bauernfamilie darf am Fabrikweg kein Obst mehr verkaufen

Buchs/Leuggern Bauernfamilie darf am Fabrikweg keine Früchte mehr verkaufen – von den Stammkunden erfahren sie Solidarität 20 Jahre lang konnte die Landwirtsfamilie Minder beim grossen Parkplatz am Buchser Fabrikweg ihr Obst und Honig verkaufen. Nun wollen die Liegenschaftseigentümer sie nicht mehr dort haben. Von ihrer Stammkundschaft wird die Familie nun sehr vermisst. Sie will am liebsten auch wieder nach Buchs zurück. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Daniel und Ursula Minder durften 20 Jahre lang in Buchs die Früchte von ihrem Hof in Leuggener Ortsteil Hettenschwil verkaufen. Zur Verfügung gestellt

Kleine, regionale Direktverkäufer sind bei Kunden sehr beliebt, vor allem wenn sie ihre Lebensmittel selbst anbauen. So zum Beispiel die Familie Minder: Auf dem Antonihof in Hettenschwil im Zurzibiet pflanzen sie Äpfel, Birnen, Zwetschgen oder Kirschen an, dazu Zuckerrüben, Mais, Weizen und teils Kartoffeln. Bienen auf ihrem Hof stellen zudem Honig her.

20 Jahre lang konnten die Minders ihre Produkte in Buchs auf dem grossen Parkplatz am Fabrikweg 16 verkaufen, dort wo grosse Warenketten wie Otto's oder Aldi zu Hause sind. Von August bis Februar legten sie dafür jeden Samstag die rund 30 Kilometer mit ihrem Verkaufswagen zurück. Mit dabei hatten sie vor allem Äpfel, teilweise auch Birnen, Kartoffeln und Honig. Verkauft wurde vorwiegend solche Ware, die zwar in der Qualität einwandfrei war, an der Oberfläche aber kleine Unschönheiten aufwiesen. Viele Zwischenhändler nehmen lieber das perfekt aussehende Obst, unzählige gute Äpfel werden deshalb meist nur zu Most verarbeitet.

Die Minders dürfen den Wagen auf dem Parkplatz nicht mehr aufstellen

Der Kundschaft macht das Aussehen jedoch oft nichts aus. Die Minders konnten ihre Früchte zudem sehr günstig anbieten, mit den Jahren baute die Familie eine treue Stammkundschaft auf. So treu, dass sie sich nun für die Familie einsetzt: Seit Anfang Jahr dürfen die Minders nicht mehr auf dem Parkplatz in Buchs ihren Wagen aufstellen, sie werden seitdem kläglich vermisst. Darunter von einer Kundin, die deshalb die AZ kontaktierte. Sie schrieb unter anderem:

«Als ich erfuhr, dass sie zum letzten Mal kamen, war ich wie vom Donner gerührt. Die samstäglichen Einkäufe beim Stand der Minders waren für mich zu einem Ritual geworden.»

Laut der Familie hatten die Eigentümer der Liegenschaft samt Parkplatz bereits vor zwei Jahren beschlossen, dass sie den Früchte-Direktverkauf nicht mehr dort haben wollten. Grundsätzlich seien keine Fremdverkäufer auf dem Areal zu dulden, hiess es. Die Familie erhielt zwei Jahre Zeit, um sich einen neuen Platz zu suchen. Doch in Buchs fanden die Minders keine andere Möglichkeit, wie sie sagen.

Seit Anfang Jahr verkaufen sie ihre Ware nun samstags auf dem Otto's-Parkplatz in Döttingen. Dafür seien sie dankbar. «Wir probieren das jetzt mal bis im März.» Am liebsten wollen Daniel und Ursula Minder, beide inzwischen knapp über 60 Jahre alt, aber schon nach Buchs, zurück zu ihrer Stammkundschaft. «Sonst werden wir die Äpfel nicht los», sagt Ursula Minder, die nebenbei auch noch im Spital als Pflegefachfrau arbeitet.

Der Wagen der Minders letzten Samstag in Döttingen. Zur Verfügung gestellt

Dabei entstand die enge Verbindung zu Buchs eher durch einen Zufall: «Beim ersten Mal vor 20 Jahren wollen wir einfach eine Überschussladung verkaufen und fragten zuerst beim Otto's in Brugg an», erzählt Ursula Minder. Das Warenhaus war der Landwirtsfamilie gegenüber schon damals positiv eingestellt, sagte aber, dass es in Brugg nicht genug Platz dafür gäbe. Es bot den Minders deshalb den grossen Parkplatz vor dem Otto's in Buchs an. Die Familie wagte einen Versuch, fuhr die rund 30 Kilometer in den Westaargau – und wurde positiv überrascht. Die Verkäufe liefen dermassen gut, dass sie fortan stets zurückkehrten.

Aldi als einzige mögliche Konkurrenz verneint, etwas damit zu tun zu haben

Warum genau die Eigentümer 18 Jahre später nicht mehr wollten, dass die Minders dort einmal in der Woche ihren Wagen aufstellen, weiss die Familie nicht. «Bei unserer ersten Abmachung lebte der alte Herr Höchli noch», erinnert sich Ursula Minder an den früheren Eigentümer. Heute gehört die Parzelle einer Erbgemeinschaft und verschiedenen Stockwerkeigentümern. Angefragt bei der Verwalterin der Liegenschaft, Edelmann Immobilien, bestätigt Lukas Edelmann, dass man seitens Eigentümer angewiesen wurde, der Familie eine zweijährige Frist zu geben, um eine neue Verkaufsstelle zu suchen. Mehr könne dazu nicht gesagt werden.

Von der Kundschaft gemunkelt wurde, ob dem Aldi die Direktvermarktung vor ihrem Supermarkt ein Dorn im Auge gewesen sein könnte. Die Filiale wurde vor 14 Jahren eröffnet, zuvor gab dort es kein anderes Lokal, das wie die Minders auch frisches Obst verkauft. Auf Anfrage sagt die Medienstelle von Aldi Suisse, dass sie als Mieter der Ladenfläche keine Entscheidungsmacht hätten. «Die konkreten Abmachungen zwischen den Minders und den Eigentümern liegen ausserhalb unseres Zuständigkeitsbereiches und entziehen sich unserer Kenntnis.»

