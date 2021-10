Buchs Züglete: Ins neue Schulhaus Risiacher zieht Leben ein – wir haben uns schon mal umgesehen Für insgesamt rund 19 Millionen Franken hat Buchs ein neues Primarschulhaus gebaut, weil das alte marode war. Nun läuft der Umzug. Nach den Herbstferien dürfen die Kinder einziehen. Die AZ durfte mit Thomas Merkofer, Leiter Infrastruktur, auf einen Rundgang. Nadja Rohner 07.10.2021, 15.37 Uhr

Ein Untergeschoss, ein Erdgeschoss, drei Obergeschosse – viel Beton, Holz, Glas und Licht. Das ist das neue Schulhaus Risiacher in Buchs. Dahinter sieht man gerade noch das Alte.

Valentin Hehli / AAR

Eigentlich hätte das neue Buchser Schulhaus Risiacher schon im Juli fertig sein sollen. Dann wären für den Umzug schier endlose fünf Wochen zur Verfügung gestanden. Aber wegen der schlechten Witterung und coronabedingter Störungen der Lieferketten geriet der Bau einige Wochen in Verzug. So bleiben jetzt nur zwei Wochen Herbstferien, um das neue Schulhaus einzurichten und das ganze Schulmaterial aus dem alten Risiacher in den Neubau zu zügeln.