Buchs AG: Jaisli-Beck braucht Bewilligung für Stühle im Freien

Buchs Warum der Jaisli-Beck acht Jahre nach der Eröffnung seine Aussenbestuhlung bewilligen lassen muss Das Buchser Familienunternehmen hat ein nachträgliches Baugesuch eingereicht. Marc Jaisli erklärt, weshalb – und übt Kritik an der Gemeinde. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Aussenbestuhlung, die der «Jaisli-Beck» im Keiserpark an der Buchser Mitteldorfstrasse führt, ist nicht bewilligt. Das soll nun mit einem Baugesuch nachgeholt werden. Nadja Rohner

Marc Jaisli ist «enttäuscht und verärgert». Das sagt er, wenn man ihn auf ein Baugesuch anspricht, das der Bäckereiunternehmer bei der Bauverwaltung Buchs hat auflegen lassen. Es ist ein nachträgliches Baugesuch für die Aussenbestuhlung vor der Jaisli-Filiale im «Keiserpark» an der Mitteldorfstrasse. Diese Bestuhlung besteht schon seit etwa acht Jahren. Warum nun plötzlich das Baugesuch?

Auslöser dafür seien nicht etwa Reklamationen aus der Nachbarschaft gewesen, erklärt Jaisli auf Anfrage der AZ. Die Gemeinde sei von sich aus auf das Unternehmen zugekommen und habe darauf hingewiesen, dass die Gartenwirtschaft nicht bewilligt sei. Wie Jaisli weiter ausführt, seien die Aussensitzplätze an der Seite des Gebäudes zwar im Baugesuch eingezeichnet gewesen. Ein eigentliches, separates Gesuch für die Aussenbestuhlung sei aber nie gestellt worden. «Wir wussten schlicht nicht, dass das nötig ist, und waren überzeugt, sie seien ordnungsgemäss bewilligt», sagt er.

Marc Jaisli ist nicht nur Unternehmer, sondern auch Vizepräsident des Buchser Einwohnerrats (für die SVP). Nadja Rohner

Die Tische und Stühle an der Vorderseite des Ladens, zur Strasse hin, waren jedoch in den ursprünglichen Plänen gar nicht eingetragen. «Das ist wohl untergegangen», sagt Jaisli. Er betont, auch diese Tische und Stühle seien seit der Eröffnung vor rund acht Jahren immer aufgestellt worden und nie habe jemand gesagt, das gehe nicht. «Wenn es jetzt noch ein Gesuch braucht, dann machen wir das.»

Eine Schwierigkeit: Die Strasse, die in einer Kurve vor dem Laden und nur wenige Meter von der Aussenbestuhlung vorbeiführt, ist eine Kantonsstrasse. Da gilt laut Baugesetz ein seitlicher Abstand von sechs Metern für Bauten und Anlagen; für Unterschreitungen braucht es Ausnahmebewilligungen. Jaisli respektive seine Planer schreiben im Baugesuch: «Es gibt mehrere Lokale in Buchs, die ebenfalls an der Kantonsstrasse bestuhlen: zum Beispiel Eintracht, Mediterran, Bögli am Bahnhof, Lareida und Bigpoint. Hier soll Rechtsgleichheit gelten.»

Aus dem Gespräch mit Jaisli geht sein Ärger deutlich hervor: «Jeder, dem ich die Geschichte erzähle, langt sich an den Kopf.» Er fühlt sich vom Gemeinderat ungerecht behandelt und findet, dieser reite auf Kleinigkeiten herum, unter anderem gehe es um die Farbe der Möblierung. Er stört sich auch daran, dass die Aussen- und die Innenplätze für die Berechnung des Parkplatzbedarfs zusammengezählt würden und er im Zuge der Bewilligung der Aussenplätze weitere Parkplätze nachweisen müsste. «Dabei sind nie alle Sitzplätze besetzt, das wissen wir aus Erfahrung. Ausserdem liegen wir so zentral, dass viele Kunden mit dem ÖV, Velo oder zu Fuss kommen.»

Der Gemeinderat kann sich wegen des laufenden Verfahrens nicht inhaltlich zum Baugesuch äussern. Präsident Urs Affolter sagt: «Heute liegt eine unbewilligte Situation vor. Wie alle anderen muss auch Herr Jaisli eine Bewilligung für die Aussenbestuhlung haben und dafür ein Baugesuch stellen.»

Immerhin kann sich Jaisli freuen, dass andere Projekte gut vorankommen: Am 8. September eröffnet er sein neues Lokal am Graben (hier ist die Einsprache gegen die Aussenbestuhlung vom Tisch). Und Jaisli verrät: Es laufen schon Vorbereitungen für eine weitere Filiale.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen