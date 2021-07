Buchs Unbekannte Täter scheitern mit Einbruchsversuch bei Jaisli-Beck In der Nacht auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter, in die Buchser Filiale vom Jaisli-Beck einzubrechen. Mit einem Stein wollten sie die Scheibe einschlagen. Das klappte aber nicht. 01.07.2021, 09.06 Uhr

«Durch Corona sind uns allen im letzten Jahr etliche Steine in den Weg geworfen worden. Doch heute war es wortwörtlich ein richtiger Stein», schreibt die Jaisli-Beck AG auf ihrer Facebookseite. Gemeint ist damit ein Einbruchversuch bei der Filiale in Buchs in der Nacht auf Mittwoch. Allerdings sei es beim Versuch geblieben, da die unbekannte Täterschaft an den Fenstern scheiterte.