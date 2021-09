SVP-Hardliner Wolfgang Schibler kritisiert Andreas Glarner.

Buchs «Unanständig, ethisch nicht vertretbar»: SVP-Hardliner Wolfgang Schibler tritt aus Partei aus Der ehemalige Grossrat und Bettwiler Ammann Wolfgang Schibler kritisiert Andreas Glarner: «Er ist bei Corona ab der Rolle.» Urs Helbling 25.09.2021, 05.00 Uhr

«Hetzkampagne gegen das 3-G-Zertifikat»: Wolfgang Schibler ärgert sich über Kantonalparteipräsident und Nationalrat Andreas Glarner







Es gab eine Zeit, da hatte er das Image eines harten Hundes. Vor allem in Asylfragen. Als damaliger Gemeindeammann von Bettwil erlangte Wolfgang Schibler (heute 71) nationale Bekanntheit. Er wurde 2012 im Bezirk Muri mit Bravour in den Grossen Rat gewählt und engagierte sich auch nach seinem Umzug nach Buchs für die SVP. Als Einwohnerrat, Ortsparteipräsident und Mitglied des Bezirksparteivorstandes.

Doch die Partei, für die er jahrelang mit viel Herzblut und grossem Engagement gekämpft hatte, entwickelte sich immer stärker in eine Richtung, mit der Wolfgang Schibler Mühe hatte. Zuletzt vor allem in der Coronafrage. Leute wie Kantonalparteipräsident Andreas Glarner, Grossratspräsident Pascal Furer, oder Bundeshaus-Fraktionschef Thomas Aeschi begannen Schibler immer mehr zu nerven. So stark, dass er vor sechs Wochen aus der Partei austrat – und sich in der Entwicklung der letzten Tage in seinem Schritt noch bestärkt sieht. «Unanständig, ethisch nicht vertretbar.» Das sagt Schibler zu den Aussagen von Nationalrat Glarner.

«Gewisse Sachen gehen ganz einfach nicht»

Sachen gehen ganz einfach nicht», sagt Schibler zu seinem Parteiaustritt. In den letzten Tagen ist ihm etwa Andreas Glarners Facebook-Post mit dem Freiheitstrychler-Leibchen (analog Bundesrat Ueli Maurer) oder dessen persönliche Kleberaktion «Stopp Zertifikatspflicht» (mit dem Schweizer Kreuz) in die Nase gestochen. «Glarner ist ab der Rolle», nervt sich Schibler.

Besonders ärgert den ehemaligen Grossrat, wie der Präsident der grössten Partei im Aargau, dem viertgrössten Kanton der Schweiz, mit seinem eigenen Regierungsrat Jean-Pierre Gallati umspringt. Etwa im Streitgespräch, das die beiden auf dem Bahnhofplatz Aarau für «Blick» geführt haben. Oder vorletzte Woche an einer SVP-Bezirksversammlung in Buchs, über die die SRF-«Rundschau» berichtet hatte.

«Dass ein Kantonalpräsident seinen eigenen Regierungsrat so an den Pranger stellt, geht gar nicht», sagt Schibler. Gallati sei als Gesundheitsdirektor das Beste, was dem Aargau habe passieren können: «Er tritt kollegial und staatsmännisch auf.»

Wolfgang Schibler ist mit einer Frau verheiratet, die in einem Solothurner Spital arbeitet. Corona hat sein Leben massiv verändert. Er habe sich an alle Vorgaben aus Bern gehalten, sei in der Wohnung geblieben, nur noch auf dem Balkon herumgelaufen. «Ich ging nicht mehr raus», erinnert sich Wolfgang Schibler. Und er habe alles Wissen, das über Covid verfügbar gewesen sei, aufgesogen.

Inzwischen hat sich Schiblers Leben wieder normalisiert. Er ist, keine Frage, gegen Corona geimpft – ebenso wie Glarner. Schibler findet:

«Ein geimpfter Kantonalpräsident sollte alle SVP-lerinnen und SVP-ler vertreten: die Geimpften und Nichtgeimpften».

Schibler weiter: «Und er sollte nicht eine Hetzkampagne gegen das Covid-Zertifikat vom Stapel lassen.» Was gewisse Exponenten dieser Partei aufführen würden, sei schlicht nicht erträglich: «Mir als überzeugtem SVP-ler tut das weh und ich schäme mich für einige Leute in dieser Partei.» Was würde Schibler denn erwarten? Zum Beispiel, dass der Kantonalpräsident die geimpften SVP-Mitglieder zu einer Aktion, beispielsweise einer Demo, aufruft: «Die Partei sollte mobilisieren und sagen: ‹Geht Impfen!›»



Andreas Glarner war Gast an Schiblers 70. Geburtstag

Es gab Zeiten, da waren Wolfgang Schibler und Andreas Glarner politisch ein Herz und eine Seele. «Andreas hat mir in Bettwil geholfen. Er war mein Wegbegleiter. Er war bei mir an meinem 70. Geburtstag», erzählt Schibler.

In Buchs ist Schibler als gemässigter SVP-Politiker aufgefallen. Er sagt heute, seine Entfremdung von der Partei habe schon in seiner Zeit als Einwohnerrat und Ortsparteipräsident begonnen und sich in den letzten Monaten extrem verstärkt. Seinen Rückzug aus der Lokalpolitik hatte Schibler mit dem nötigen Generationenwechsel begründet. Doch, so sagt der 71-Jährige heute, das sei nicht der alleinige Grund gewesen.

ein politscher Göttibub Samuel Hasler möchte am Sonntag zum Buchser Gemeinderat und Vizeammann gewählt werden. Schibler hat ihm die Stimme gegeben: «Ich schätze sein Engagement.» Aber er hat auch beim 24-jährigen Hasler gewisse Bedenken. Dieser vertrete zu stur nur die SVP-Positionen, müsse sich verstärkt um konstruktive Lösungen bemühen.

Der einst harte Hund Wolfgang Schibler und die SVP – Corona hat bei beiden vieles verändert.