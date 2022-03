Trotz gutem Abschluss: Steuersenkung in Buchs nicht in Sicht

Buchs Trotz gutem Abschluss: Steuersenkung ist nicht in Sicht Buchs präsentiert zum vierten Mal in Folge eine gute Rechnung. Doch der Bereich Sozialhilfe macht Sorgen. 26.03.2022, 05.00 Uhr

Das neue Schulhaus Risiacher kostete rund 8,6 Mio. Franken. Valentin Hehli / AAR

Eigentlich hatte der Gemeinderat im Budget 2021 mit einem Minus von 588'400 Franken gerechnet. Das Ergebnis sieht nun wesentlich besser aus: Es resultiert ein Plus von genau 113'808 Franken und 76 Rappen. Oder anders gesagt: Die Rechnung ist um rund 700'000 Franken besser ausgefallen als gedacht.

Das liegt laut Mitteilung vor allem an einem «sehr soliden Steuerabschluss». Konkret gingen (bei Steuerfuss 108 Prozent) 17,5 Mio. Franken an Einkommens- und Vermögenssteuern ein, das sind 300'000 Franken mehr als budgetiert. Die Erbschafts- und Schenkungssteuern betrugen 54'800 Franken (Budget: 200'000), die Grundstückgewinnsteuern 431'000 Franken (400'000) und die Quellensteuern 823'000 Franken (850'000).

Nettoaufwand im Bereich Sozialhilfe über 900'000 Franken höher

Die Aktiensteuern liegen mit 2,68 Mio. um 119300 Franken über dem Voranschlag. Insgesamt beträgt der Netto-Steuerertrag 21,76 Mio. Franken (Budget 21,28 Mio.), knapp 100'000 Franken mehr als im Vorjahr.

Der Finanzertrag übersteigt das Budget um 419'000 Franken – primär dank eines Buchgewinns (367'000) aus dem Verkauf von Bauland am Lochweg.

Auf der Ausgabenseite konnten sowohl im Bereich Bildung als auch bei der allgemeinen Verwaltung je rund 250'000 Franken eingespart werden, zudem musste weniger abgeschrieben werden als geplant. Massiv zu Buche schlägt jedoch der um 923'300 Franken höhere Nettoaufwand im Bereich Soziale Sicherheit (vornehmlich materielle Hilfe): Statt 5,59 Mio. Franken wurden 6,51 Mio. Franken ausgegeben. Das frisst die Einsparungen in anderen Bereichen wieder auf. Schon in der Rechnung 2020 hatte es im Bereich Soziale Sicherheit eine deutliche Budgetüberschreitung gegeben. Das war mehrfach Thema im Einwohnerrat. Der Gemeinderat hat versprochen, sich des Problems anzunehmen.

Steuersenkung ist nicht in Sicht

Dass trotz gutem Abschluss vorerst nicht mit einer Steuersenkung gerechnet werden kann, ist dem Kommentar des Gemeinderats zu den Nettoinvestitionen zu entnehmen: Diese stiegen im Jahr 2021 «wie erwartet markant auf über 9,3 Mio. Franken an (Budget 11,6 Mio.) und unterstreichen damit das weiterhin hohe Investitionsvolumen, welches die Gemeinde Buchs in den kommenden Jahren stemmen muss». Der Finanzplan geht von gleichbleibendem Steuerfuss aus, im Einwohnerrat war jüngst von Links-Grün eine Erhöhung zur Sprache gekommen.

Die grösste Investition fiel mit rund 8,6 Mio. Franken beim Neubau des Schulhauses Risiacher an. «Das Schulhaus wurde im Herbst 2021 für den Schulbetrieb eröffnet», schreibt die Gemeinde. «Noch ausstehend ist die Fertigstellung des Aussenbereichs.»

Vierter Rechnungsabschluss in Folge mit Ertragsüberschuss

Diverse dekretsmässige Beiträge für Kantonsstrassenprojekte sowie 582'400 Franken für die Sanierung Bachstrasse, 66'600 Franken für Strassenbelagsersatz im Zusammenhang mit dem Fernwärmeausbau und Wegsanierungen bei der Abdankungshalle (97'000 Franken) zählten zu den Investitionsausgaben.

Es sei der vierte Rechnungsabschluss in Folge mit Ertragsüberschuss, schreibt der Gemeinderat. 2018 betrug das Plus 538'000 Franken (gutes Aktiensteuerjahr), 2019 waren es 1,24 Mio. (dank Sonder- und Einmaleffekten), 2020 dann 85'400 Franken plus – weniger als budgetiert. Für das aktuelle Jahr ist ein Minus von rund 1,1 Mio. Franken vorgesehen. (nro)