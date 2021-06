Buchs Ortsbürger kaufen das Implenia-Areal für 6,8 Millionen Franken – nun soll der Gemeindewerkhof zügeln Sobald der Bauamtswerkhof vom Fabrikweg in die Steinachermatt gezügelt ist, kann sein alter Standort weiterentwickelt werden. Die Gemeinde Buchs will dort primär Gewerbebetriebe ansiedeln. Nadja Rohner 16.06.2021, 14.23 Uhr

Implenia-Areal am Steinachermattweg. Nadja Rohner

Im Dezember 2020 hatte es der Ammann schon einmal angekündigt, nun ist es fix: Die Ortsbürgergemeinde Buchs kauft der Implenia AG ihr gut 10'000 Quadratmeter grosses Werkhofareal am Steinachermattweg ab – für 6,8 Millionen Franken. Es besteht aus Werkstattgebäuden und Büros. Implenia hatte im November 2020 angekündigt, aus Buchs wegziehen zu wollen.

Für die Gemeinde ist das Areal, das aktuell in der Gewerbezone und künftig in der Arbeitszone I liegt, ein Glücksfall und eröffne «einmalige Chancen», so die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Schon länger war sie auf der Suche nach einem alternativen Standort für ihren Bauamtswerkhof. Dieser liegt aktuell am Fabrikweg – auf Land, das ebenfalls der Ortsbürgergemeinde gehört und für welches ein Baurechtsvertrag mit der Einwohnergemeinde besteht.

Der heutige Bauamtswerkhof am Fabrikweg. Nadja Rohner

Eine umfassende Sanierung und Modernisierung des Werkhofs wäre nötig gewesen. Nun kann er stattdessen auf das Implenia-Areal ziehen, das bereits gut ausgestattet ist. Anpassungs- und Umzugskosten wird der Einwohnerrat noch bewilligen müssen; auch hier gibt es einen Baurechtsvertrag zwischen Ortsbürger- und Einwohnergemeinde. Flächen und Räume, die im neuen Domizil am Steinacherweg nicht benötigt werden, kann die Ortsbürgergemeinde an Dritte vermieten.

Das bisherige Werkhofareal am Fabrikweg – immerhin 6000 Quadratmeter – könne die Ortsbürgergemeinde «einer neuen, wertschöpfungsintensiveren Nutzung zuführen», heisst es in der Medienmitteilung. Das leiste einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung der Gemeinde.

Vorwiegend neue Gewerbenutzungen

Was genau dort passieren soll, wird eine Arbeitsgruppe der Ortsbürgergemeinde ab der zweiten Jahreshälfte planen. Es pressiert nicht; die Implenia wird ihr Areal noch bis Mitte 2022 weiternutzen. Aktuell liegt der Bauamtswerkhof am Fabrikweg noch in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Mit der neuen Bau- und Nutzungsordnung wird das Areal zur Wohn- und Arbeitszone. Bis zu 30 Prozent der Bruttogeschossfläche könnte zum Wohnen verwendet werden. Vorwiegend solle das Areal aber dem Gewerbe zur Verfügung stehen, so Ammann Urs Affolter. Erlaubt ist nicht oder mässig störendes Gewerbe sowie Verkaufsnutzung, allerdings mit maximal 300 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Betrieb. Affolter schätzt, dass auf dem Areal entweder ein grosser Gewerbebetrieb oder dann zwei bis drei kleinere Platz hätten.

Ortsbürger haben noch ein zweites Grossprojekt

Die Ortsbürgergemeinde, die in Buchs bereits viel Land besitzt und verpachtet, steht im Gegensatz zur Einwohnergemeinde finanziell sehr gut da. «Man kann sagen: Wir sind relativ wohlhabend», sagt Sonja Füllemann, Präsidentin der Ortsbürgerkommission. Aber fast 7 Millionen sind so oder so viel Geld.

Für die Ortsbürgergemeinde sei wichtig gewesen, dass die Investition beim Implenia-Areal einem anderen Grossprojekt finanziell nicht im Weg steht: Neben dem Alterszentrum Suhrhard wollen die Ortsbürger zusammen mit dem Alterszentrum einen Neubau mit rund 20 altersgerechten Wohnungen realisieren. «Das ist uns ein wichtiges Anliegen», so Füllemann. Allerdings: Der alte «Spittel» müsste für den Neubau weichen. Und aktuell steht das leere Gebäude, welches der Einwohnergemeinde gehört, noch unter kommunalem Schutz.

Der Spittel gehört der Einwohnergemeinde. Er steht direkt neben der Bushaltestelle beim Altersheim Suhrhard.

Nadja Rohner

Erst, wenn er mit der neuen BNO aus diesem Schutz entlassen ist, kann der «Spittel» abgerissen werden. Die Revision ist noch pendent, sie soll nach den Sommerferien öffentlich aufgelegt werden. Ob der Spittel seinen Schutzobjektstatus verliert, ist deshalb noch nicht ganz klar, der Kanton hat Vorbehalte. «Wir haben aber einen Plan B, falls es Probleme gibt», so Sonja Füllemann. Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Lenzburgerstrasse, besitzt die Ortsbürgergemeinde schon länger zwei Parzellen. Nun hat sie eine dritte gekauft. Die Alterswohnungen könnten also auch dort realisiert werden.