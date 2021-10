Neue Bauordnung bei der Migros liegt auf

Buchs Neue Bauordnung liegt auf: Migros kritisiert die neue Parkgebührenpflicht und im Torfeld wird nicht verdichtet Die neue Buchser Bau- und Nutzungsordnung geht in die öffentliche Auflage. Was hat die Mitwirkung gebracht? Nadja Rohner Jetzt kommentieren 17.10.2021, 20.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wynecenter Buchs: Parkplätze und Parkhaus sind aktuell gratis. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Dem (mittlerweile gescheiterten) Fusionsprojekt Zukunftsraum Aarau wollte Buchs nicht beitreten. Also muss sich die Gemeinde Gedanken machen, wie sie sich weiterentwickeln kann. Das bedeutet für den Gemeinderat in der Ausarbeitung der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO): Es braucht Ideen, Visionen. Im Januar 2020, gerade noch vor der Pandemie, wurde sie in die Mitwirkung geschickt (den Artikel über den Inhalt der BNO finden Sie hier); Ammann Urs Affolter rief an einer Infoveranstaltung zum Mitmachen auf – es sei noch keine fertige Planung. Heute sagt er:

«Es gab Eingaben von 39 Personen oder Gruppierungen, grösstenteils mit substanziellen Inhalten. Aus unserer Sicht ist das eine sehr gute Mitwirkung.»

Nun liegt die neue BNO offiziell auf; und jetzt sind auch Einwendungen möglich. Der Gemeinderat hat auf das Volk ­gehört und da und dort Anpassungen vorgenommen. Die gewichtigste Änderung, so Urs Affolter, ist der Verzicht auf eine Aufzonung im Gebiet Torfeld. Dort, angrenzend an das urbane Aarauer Torfeld, hätte der Gemeinderat eigentlich eine Verdichtung mit höheren Bauten als bisher (13,5 statt 10 Meter) und mindestens drei Wohnungen angestrebt. Ausserdem hätte das Gebiet zum Strukturplangebiet gehören sollen.

Der Strukturplan ist ein neues Planungsinstrument, mit dem der Gemeinderat «Impulse geben» will, «um bessere Nutzungen zu ermöglichen», wie der Ammann vor anderthalb Jahren in der AZ ausführte. Ein Strukturplan ermöglicht, vereinfacht gesagt, das Abweichen von der Regelbauweise, um eine deutlich höhere Ausnutzung der Liegenschaft zu erzielen. Dann müssen aber auch besonders hohe Anforderungen an Wohn-, Arbeits- und Freiraum erfüllt werden. Das Instrument muss nicht zwingend angewandt werden, Bauen nach Regelbauweise ist auch in Strukturplangebieten möglich.

Die Aarauerstrasse soll auf Grundlage eines Strukturplans aufgewertet werden. Nadja Rohner

Der Gemeinderat sah ein solches Strukturplangebiet im Torfeld und an der Aarauerstrasse vor. Das Torfeld ist nun aber raus: «Aufgrund der Rückmeldungen aus dem Quartier – und zwar nicht nur von Einzelnen, sondern sehr vielen – verzichtet der Gemeinderat darauf», so Affolter.

«Wir sind nach wie vor überzeugt, dass das Areal prädestiniert für verdichtetes Bauen wäre, aber letztlich müssen wir eine mehrheitsfähige BNO erreichen.»

Ganz anders klang es an der Aarauerstrasse, wo der Strukturplan nach wie vor eingeführt werden soll. «Die Grundeigentümer begrüssen dieses Instrument zur Entwicklung ihrer Grundstücke sehr», so Affolter.

Was wird sonst noch geändert?

Es ist die gewichtigste Änderung der BNO gegenüber der Mitwirkung, aber nicht die einzige. Affolter führt als Beispiel an: «Der Aargauer Heimatschutz wollte, dass die Gemeinde bei Schutzobjekten Unterstützungsbeiträge leistet. Wir haben das als Kann-Formulierung aufgenommen.»

Das Werkhofareal wird neu Wohn- und Arbeitszone (bisher: Zone für öffentliche Bauten). Es gehört den Ortsbürgern. Diese haben beantragt, dass es nicht wie geplant der Gestaltungsplanpflicht unterliegt; und der Gemeinderat ist dem Antrag gefolgt. Da der Werkhof mittelfristig auf das Implenia-Areal zügeln wird, kann am alten Standort (Fabrikweg) etwas Neues entstehen.

Das Areal des Werkhofs gehört den Ortsbürgern. Bald soll er aber auf das ehemalige Implenia-Areal zügeln. Nadja Rohner

Der Gemeinderat hält an seinem Vorhaben, den Spittel an der Lenzburgerstrasse aus dem kommunalen Schutz zu nehmen, entgegen anderslautenden Wünschen in der Mitwirkung fest. Dies, obwohl die kantonale Denkmalpflege davon nicht begeistert ist. Hauptgrund: Aktuell hat der Spittel keinen Nutzen; und wenn man ihn abreissen kann, können die Ortsbürger dort ihr geplantes Alterswohnprojekt realisieren.

Der Spittel steht direkt neben der Bushaltestelle beim Altersheim Suhrhard.

Nadja Rohner / AAR

Auf die Auszonung des Schrebergartenareals wird verzichtet. Es bleibt Naturzone mit Schrebergartenfunktion. Mehrfach war beantragt worden, dass das Gebiet um die Dorfmetzg, welches aktuell vollständig der Gemeinde gehört, mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt wird. Das ist nun so vorgesehen.

Das Areal mit der Dorfmetzg (links) erhält eine Gestaltungsplanpflicht. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Die Migros und die SP waren sich nicht einig

Festgehalten hat der Gemeinderat an der Bestimmung, wonach mit der neuen BNO jedes Unternehmen, das mehr als 50 öffentlich zugängliche Parkfelder erstellt, von den Nutzern Gebühren einfordern muss. Unter anderem die Genossenschaft Migros Aarau, die wegen des Wynecenters davon betroffen ist, hat in der Mitwirkung kritisiert, dies sei «kontraproduktiv». Denn: «Monetäre Parkplatzbewirtschaftung führt zu Such- und Ausweichfahrten. Zudem gibt es eine Wettbewerbsverzerrung. Für das Gewerbe, die Industrie, den Detailhandel und die Einkaufszentren ist es von grösster Wichtigkeit, dass sie gut erreichbar sind und die Kundinnen und Kunden die An- und Rückreise mit dem Transportmittel ihrer Wahl zurücklegen können.»

Wynecenter Buchs. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Die SP Buchs indes fand in der Mitwirkung, die Grenze von 50 Parkplätzen sei zu hoch – schon ab 30 soll Gebührenpflicht gelten. Der Gemeinderat will von beidem nichts wissen: «Am schweizweit anerkannten Lenkungsmittel der Parkplatzbewirtschaftung wird festgehalten», heisst es im Mitwirkungsbericht. «Im Sinne der regionalen Koordination wird die Anzahl bei 50 Parkfeldern belassen.»