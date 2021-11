Kehrichtverbrennungsanlage Buchs steht fast eine Woche still

Buchs Kehrichtverbrennungsanlage steht fast eine Woche lang still – was das für die Region bedeutet Über 100 Gemeinden liefern ihren Abfall nach Buchs zur Kehrichtverbrennungsanlage. Wegen eines Umbaus können die Öfen Anfang Dezember nicht betrieben werden. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 09.11.2021, 12.00 Uhr

Die KVA Buchs wird während einiger Tage weitgehend stromlos sein. zvg / WOZLZB

«In den 16 Jahren, die ich im Betrieb bin, ist das noch nie vorgekommen.» Das sagt Harald Wanger, Geschäftsleiter der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs (KVA). Denn: Vom 6. bis 10. Dezember (Kalenderwoche 49) wird die KVA ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Ein sehr seltenes Ereignis.

Grund dafür ist die Erneuerung beziehungsweise der Ersatz der Mittelspannungsschaltanlage im Betrieb. Dies führt dazu, dass die KVA während dieser Zeit weitgehend stromlos ist. «Unsere beiden Öfen sind ausser Betrieb und es kann kein Abfall verbrannt werden», so Wanger.

Oftringen und Turgi können einen Teil des Abfalls übernehmen

Pro Tag (Montag bis Freitag) werden normalerweise zwischen 500 und 600 Tonnen Abfall zur KVA Buchs angeliefert. Diese werden an sieben Tagen die Woche verbrannt, was eine Verbrennungsmenge von rund 400 Tonnen pro Tag ergibt. Es ist also ein riesiger Berg Abfall, der während ein paar Tagen nicht verarbeitet werden kann. Harald Wanner sagt:

«Unsere Nachbaranlagen KVA Turgi und erzo Oftringen sind informiert und werden sicher einen Teil des anfallenden Kehrichts übernehmen.»

Und weiter: «Andererseits haben unsere Grosslieferanten die Möglichkeit, den Abfall für einige Tage zwischenzulagern.»

500 bis 600 Tonnen Abfall landen täglich in der KVA Buchs. Im Bild: eine Tonne mit Sperrgut. (Archivbild) Walter Schwager

Einzelne Gemeinden, zum Beispiel Hendschiken, kommunizieren die «eingeschränkte Kehrichtanlieferung» auch auf ihrer Website. Das kann allerdings verwirrend sein. Harald Wanger sagt: «In jener Woche wird von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Privatpersonen kein Kehricht angenommen. Die ordentliche Kehrichtabfuhr unserer Verbandsgemeinden ist davon aber nicht betroffen – das heisst, die Gemeinden dürfen ihren Kehricht anliefern. Wir können diese Mengen über ein Not-Konzept verarbeiten.»

Migros und Kantonsspital Aarau trotzdem geheizt

Und auch die Abnehmer der Abwärme aus der Abfallverwertung der KVA Buchs, zu denen unter anderem die Migros-Betriebe im Wynenfeld, die Technischen Betriebe Suhr und das Kantonsspital gehören, müssen nicht frieren. Wanger erklärt: «Dieses Ereignis hat keinen Einfluss auf die Abnehmer der Fernwärme. Wir können über ein internes Notstromaggregat die Dampf- und Heisswasserproduktion sicherstellen.»

Dem Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (Gekal), der die KVA betreibt, gehören über 100 Aargauer Gemeinden mit mehr als 300'000 Einwohnerinnen und Einwohnern an. Das Einzugsgebiet erstreckt sich von Muri über das Seetal, Wynental und Suhrental über die Region Aarau-Lenzburg bis ins östliche Fricktal.