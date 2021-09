Reto Fischer lässt sich jetzt ein Gemeinderats-Tattoo stechen

Buchs Jetzt lässt sich Reto Fischer ein Gemeinderats-Tattoo stechen Seine wilden Jahre seien vorbei, meint Reto Fischer (51). Nun wird er, der den Ausdruck «Hansdampf in allen Gassen» für sich passend findet und noch nie länger als drei Jahre im selben Job blieb, zum Exekutivpolitiker. Ein Gespräch am Tag nach der Wahl. Nadja Rohner 27.09.2021, 20.03 Uhr

Reto Fischer, der Fussballfan, wollte das Fotoshooting mit der AZ anlässlich seiner Kandidatur standesgemäss vor einem Goal abhalten. Fabio Baranzini

«Mein Handy und meine Mailbox sind fast explodiert, so etwas habe ich noch nie erlebt.» Das sagt Reto Fischer (51), seit Sonntag designierter Buchser Gemeinderat. «Marcel Guignard, Urs Hofmann, die Gemeindeammänner aus Küttigen und Unterentfelden», zählt er die Gratulanten auf. Aber auch ein türkischer Verein aus Buchs habe sich gemeldet und ihn zum Austausch eingeladen. Es war das zweite Mal nach seinem grandiosen Erfolg bei den Einwohnerratswahlen 2017, als Fischer alleine zwei Sitze holte, dass er spontan eine kleine Wahlfeier organisieren musste. Wer ist dieser Mann, der als Parteiloser so viel Erfolg hat, obwohl er durchaus auch aneckt?

Es stand «öppe mal» die Polizei vor dem haus

Aufgewachsen ist Reto Fischer in Aarau. «Ich bin ein Tellikind», sagt er, der seine Eltern als «meine besten Freunde» bezeichnet. Sie seien enorm engagiert und hilfsbereit gewesen, in diversen Vereinen, immer unterwegs, «und ich war immer dabei». So hat Fischer, das Einzelkind, sein riesiges Netzwerk schon aus dem Kinderwagen heraus geknüpft. Der Bravste war er nicht, gibt er lachend zu, er habe «scho chli Blödsinn gmacht» und «öppe d’Polizei vor de Hütte gha».

Corona und «à la vie, à la mort»

Nach dem KV bei Umdasch in Entfelden wollte er ins Ausland. Sein Vater vermittelte ihm einen Import-Export-Job in Marseille; damals, in den 1990er-Jahren, noch ein gefährliches Pflaster. Aber Olympique Marseille hatte gerade die Champions League gewonnen, und der junge Fussballfan Fischer war begeistert. So oft er kann, fährt er wieder zurück in die Stadt, die ihm ein gutes Jahr ein Zuhause war und wo der «Petit Suisse» manchmal noch erkannt wird, wenn er eine Bar betritt.

Während des Gesprächs mit der AZ guckt er rasch aufs Handy; versucht Tickets fürs Spiel gegen Galatasaray Istanbul am Donnerstagabend zu ergattern (erfolgreich, wie er später mitteilen wird). «Ich bin immer noch Mitglied der Ultras von Olympique Marseille», sagt er. Den Slogan «à la vie, à la mort» trägt er auf einem Arm, «Massilia» auf dem anderen. Darüber zeigt er mit «1902» seine Liebe zum FC Aarau. Am Oberarm prangt eine 50 und darüber ein Krönchen, weil er just im «Corona»-Lockdown seinen runden Geburtstag gefeiert hatte. «Und wie bei jedem lebensprägenden Ereignis werde ich mir nun zu meiner Gemeinderatswahl ein Tattoo stechen lassen», sagt er. Was? «Das ist noch offen.»

Reto Fischer, hier an seiner ersten Einwohnerratssitzung, wurde per 2018 ins Gemeindeparlament gewählt. Er machte mit seiner Ein-Mann-Liste gleich zwei Sitze und konnte einen selber vergeben. Er entschied sich für Seylan Elbas (r.), die jedoch noch innerhalb der Amtszeit wegen Wegzugs zurücktrat. Fischer nominierte Vera Milanovic nach, die nach seiner Gemeinderatswahl nun künftig für die GLP antreten wird.

Fischer, der «noch nie länger als drei Jahre am selben Ort gearbeitet hat», muss seinen Lebenslauf ablesen, damit er nichts vergisst. DJ, Journalist, Radioredaktor und Moderator, Redaktionsleiter, Head of Music, nebenberufliche Engagements beim FCA, Maienzug-Vorabend. 2006 kam «der Hammermann», wie es Fischer nennt. Der «Hansdampf in allen Gassen» erlitt ein Burn-out und eine Depression. «Ich hatte eine irre Zeit, kam als Musikjournalist extrem herum, war kaum zu Hause. Mit Robbie Williams habe ich Bier getrunken, Britney Spears zum Snowboarden eingeladen, mit Eros Ramazotti waren wir in Mailand unterwegs. Aber dann hat mein Körper gestreikt. Komplette Erschöpfung.»

Er verkaufte auch schon Lippenstifte

Nach einer längeren Regenerationsphase war er wieder Journalist, Social-Media-Berater, Marketingleiter beim Rolling Rock (in nicht-linearer Reihenfolge). «Und einmal», sagt er und schlägt sich lachend die Hände vors Gesicht, «da war ich Geschäftsführer einer Hautpflege- und Kosmetikmarke mit Laden in den Vorderen Vorstadt. Lippenstifte für einen Franken! Die haben uns den Laden gestürmt an den Samstagen.»

Reto Fischer (parteilos) und Joel Blunier (EVP) am Sonntag beim Anstossen auf ihre Wahl in den Gemeinderat Buchs. zvg / «Aargauer Zeitung»

Irgendwann sei er «in diese Lehrersache reingerutscht». Nach Weiterbildungen arbeitet er aktuell zu etwa 40 Prozent als Lehrer an der Tagesschule «drive» sowie an der Kreisschule Aarau-Buchs und engagiert sich wie immer in diversen Ämtern. «Die restliche Zeit bin ich bei der Fachstelle Kinder und Familien als Papi angestellt.» Zweimal geschieden, lebt Fischer heute mit seiner Partnerin und seit 2018 mit zwei Pflegekindern zusammen. Sie seien «die beste Entscheidung seines Lebens» und der Grund, weshalb er massiv «geruhiget» habe.

Allzu ruhig dann aber auch wieder nicht, wie man auf Twitter sehen kann:

Fischer ist kein berechnender Stratege, eher spontan und initiativ. Da setzt er auch hier mal einen Tweet zu früh ab und engagiert sich dort für eine Sache, die ihm um die Ohren fliegt. Etwa 2019, als er, einer der glühendsten FCA-Fans, den Stadion-Alternativstandort Obermatte mitvertrat; Seite an Seite mit Stadiongegnern. Danach, so sagte er es der AZ, sei er einige Male nicht mit den Kindern, sondern alleine an die Spiele gegangen. Er hatte das Ausmass der Wut einiger anderer Fans unterschätzt.

Nicht Wenige in Buchs stellen sich dieser Tage die Frage, wie lang es Fischer, dieser Kreativkopf mit grosser Energie aber mässigem Sitzleder, im Gemeinderat macht – einem Gremium, das sich im starren Korsett von gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen bewegt.

«Wenn ich einen Sinn sehe, wenn ich vorwärtskomme, wenn ich etwas bewegen kann – dann bin ich mit Leidenschaft und voller Energie dabei», sagt er. «Ich erwarte nicht, dass ich alle meine Ideen durchbringen, aber dass ich da und dort die Richtung beeinflussen kann, in die wir gehen.»