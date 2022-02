Buchs Im Sommer feiert Buchs Jugendfest: «Wir haben das Thema über die letzten zwei Jahre immer etwas am Köcheln gehalten» Der Gemeinderat hat das Jugendfest zwar aus dem Budget gekippt, der Einwohnerrat bewilligte es trotzdem. Nun ist das OK mit der Organisation beschäftigt. Nadja Rohner 07.02.2022, 17.00 Uhr

Das letzte Jugendfest der Kreisschule Buchs-Rohr. Nadja Rohner / AAR

Eigentlich hatte der Buchser Gemeinderat die 100’000 Franken für ein Jugendfest ja aus dem Budget 2022 gestrichen, nachdem es auch so schon ein happiges Minus vorsah. Das nächste Jugendfest sollte erst 2023 stattfinden, also ganze fünf Jahre nach dem letzten – normal wäre ein Dreijahresturnus. Aber der Einwohnerrat entschied einstimmig, den Betrag wieder einzustellen. «Mich hat das gefreut», sagt Anton Kleiber. Der Vizegemeindepräsident ist innerhalb des Gemeinderats für die Jugendfest-Organisation verantwortlich. Obwohl der Einwohnerrat erst im Oktober beschlossen hat, dass doch ein Jugendfest durchgeführt werden soll – für das OK ist das nicht zu kurzfristig. «Wir haben das Thema über die letzten zwei Jahre immer etwas am Köcheln gehalten», erzählt Kleiber.