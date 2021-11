Buchs Geborgenheit, Platz für die Jugend oder viel freie Fläche? Drei Vorschläge für die Gestaltung des Buchser Bärenplatzes liegen vor, die Bevölkerung kann nun das Siegerprojekt auswählen. Rund hundert Personen wählten am Samstag aus den zehn Vorschlägen ihre Favoriten aus. Sibylle Haltiner 07.11.2021, 12.00 Uhr

Wie soll der Bärenplatz mitten in Buchs künftig aussehen? Nadja Rohner (21.5.2017)

Wie soll der Bärenplatz in Buchs zukünftig aussehen? Wer könnte ihn nutzen und wie? Diese Frage stellte sich der Gemeinderat und wollte, nachdem 2017 der Verkauf des Areals in einer Referendumsabstimmung abgelehnt worden war, die Bevölkerung in die Entscheidungen mit einbeziehen. Die Bevölkerung sollte Projekte für die Nutzung und Gestaltung des Platzes erarbeiten. Insgesamt gingen zehn Vorschläge ein, die am Wochenende im Gemeindesaal der Öffentlichkeit präsentiert wurden.