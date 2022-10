Buchs Erfolgreiche Buga: «Die Besucherzahl hat unsere Erwartungen massiv übertroffen» Die Gewerbeschau Buga in Buchs zog so viele Leute an, dass sogar ungeplanterweise eine Strasse gesperrt werden musste. Nadja Rohner 30.10.2022, 18.31 Uhr

Die Buga habe Volksfestcharakter gehabt, so der OK-Präsident. Daniel Bachmann

Kurz nach dem offiziellen Ende der Gewerbeschau Buga war OK-Präsident Daniel Bachmann am Telefon «noch ganz in der Euphorie drin»: «Die Besucherzahl hat unsere Erwartungen massiv übertroffen, es war absolut hervorragend. Das Wetter hat uns voll in die Karten gespielt.» Es musste sogar unvorhergesehenerweise die Gysistrasse gesperrt werden, weil so viele Besucher dort parkieren wollten.