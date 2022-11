Buchs: Einbruch ins Wynecenter – Deliktsumme noch unbekannt

Unbekannte Täter haben sich am Wochenende Zugang ins Wynecenter in Buchs verschafft. Gemäss Kantonspolizei Aargau sind sie gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Über die Täterschaft oder erbeutetes Diebesgut liegen noch keine Informationen vor.

Cyrill Felder, argoviatoday.ch 21.11.2022, 15.03 Uhr