Buchs: Die neuen Jobs im Paketzentrum der Post sind begehrt

Buchs Die neuen Jobs im Paketzentrum der Post sind bereits begehrt – und die Bauarbeiten in vollem Gang Am Amsleracherweg investiert die Post 15 Millionen Franken in ein neues Regionales Paketzentrum. Ein Besuch auf der Baustelle. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Von aussen sieht man fast nichts. Nur, dass gearbeitet wird. Und die neuen Tore. Aber ansonsten weist nicht viel darauf hin, dass im Gebäude zwischen Amsleracherweg und Industriestrasse, direkt angrenzend ans Wohnquartier, etwas Grosses entsteht. Die grosse Industriehalle im Besitz der Lagerhäuser Aarau AG, früher von der TNT Swiss Post belegt (die ist ins Wiggertal weggezogen), wird seit August zu einem Regionalen Paketzentrum der Post ausgebaut. Das kostet 15 Millionen Franken.

Die Post will bis 2030 rund ein Dutzend solcher Paketzentren aufbauen. Einerseits, weil die Menge an Päckli immer grösser wird – die Pandemie und der Onlinehandel-Boom haben die Entwicklung nochmals beschleunigt.

Andererseits, weil durch die Paketverarbeitung direkt in der Region die Transportwege kürzer werden – ein Päckli, das von Aarau nach Gränichen geschickt wird, muss nun nicht mehr den Umweg über das grosse Paketzentrum Härkingen machen, sondern wird direkt ab Buchs zugestellt.

«Im Juli wollen wir starten», sagt Projektleiter Martin Markwalder. Und zwar mit Schub: Nach einer Woche soll der Vollbetrieb laufen. 70’000 Pakete pro Tag. «Wir rechnen damit, um Weihnachten 2022 herum sogar bei 90’000 Paketen zu sein. Das ist das Maximum», so Markwalder. Die Anlage wird also bereits zu Beginn gut ausgelastet sein – sind weitere Standorte im Aargau geplant? Noch ist nichts spruchreif, heisst es vonseiten der Post.

In Buchs ging alles ganz rasch. Im Januar 2021 lag das Baugesuch auf. Markwalder: «Die Bewilligung kam sehr schnell – sowohl die Gemeinde als auch die Anwohnerschaft waren uns gegenüber positiv eingestellt.» Einerseits, weil das Areal schon immer für einen Logistikbetrieb genutzt wurde. Zweitens, weil sich die Verkehrs- und Lärmsituation gegenüber dem Betrieb der TNT verbessert, grösstenteils jedenfalls. Die vielen Lastwagen fahren nun nicht mehr über den Amsleracherweg zu und weg; die Abfahrt erfolgt neu via Industriestrasse. Und dort wohnt niemand.

Am Gebäude fallen einzig die neuen Tore auf – elf für Sattelschlepper und LKW, 25 für kleinere Lieferwagen. Sie erhalten noch eine Ummantelung, die allen Lärm schlucken soll. Ausserdem fahren die Lieferwagen dank Betonrampe so ans Gebäude, dass sie nicht «lifteln» müssen. «Wir geben uns Mühe, möglichst wenig Lärm zu machen», so Markwalder.

Aktuell wird der Stahl für das Grundgerüst angeliefert, auf dem künftig – in etwa drei Metern über Boden – die Hightech-Sortieranlage aufgebaut wird. Am frühen Morgen wird künftig in Buchs vor allem die Zustellsortierung (für die Auslieferung) gemacht, den Rest des Tages dann die Aufgabesortierung (Sortierung der frisch aufgegebenen Päckli).

Die Päckli kommen in der Regel mit Sattelschleppern und LKW. Von Hand werden die Pakete ab den Rollboxen – rund 24 davon pro Lastwagen mit Anhänger – gehoben und aufs Förderband gelegt. Dann geht die Reise los. Zuerst laufen sie durch einen Fünf-Seiten-Leser, der die Adresse findet und erfasst. Dann werden die gewogen und vermessen. Das alles passiert blitzschnell, schliesslich müssen pro Stunde rund 5000 Pakete abgewickelt werden.

Dann kommen sie auf die Sortieranlage; auf den Rundlauf. Von diesem Rundlauf führen Rutschbahnen ab, und die Maschine weiss genau, welches Päckli auf welche Rutschbahn muss. An dessen Ende werden sie verladen. Ein Teil der Päckli geht zur Auslieferung mittels Lieferwagen direkt an die Aargauer Haushalte, der andere Teil (der, der in der Region aufgegeben wurde und eine weitere Reise vor sich hat) geht mit dem Sattelschlepper weg.

In der Mitte des Raumes entsteht ein riesiger Lift, der Rollboxen, die nicht direkt verladen werden, ins Untergeschoss bringt. Denn zwei Drittel des Gebäudes sind unterkellert – ein Gewinn, vor allem lärmtechnisch, denn sonst hätten die ratternden Rollboxen draussen gelagert und herumgeschoben werden müssen.

Die Übernahme eines bestehenden Gebäudes heisst aber auch, dass Kreativität gefragt ist. So musste zum Beispiel extra eine Art Förderband-Wendeltreppe für die Pakete gefertigt werden, damit diese auf ganz geringem Raum auf Höhe der Sortieranlage gebracht werden können – für das übliche Schrägband hat es nicht genug Platz. «Im Prinzip wie auf der alten Bahnstrecke vor dem Gotthard», sagt Markwalder lachend.

Im Paketzentrum wird 24-Stunden-Betrieb herrschen; nur während etwa zwei Stunden mitten in der Nacht gibt es ein Wartungsfenster. Obwohl viele Schritte automatisiert sind – nur ein kleiner Prozentsatz der Pakete muss von Hand codiert werden, weil die Adresse für die Maschine nicht lesbar ist -, arbeiten hier künftig etwa 40 bis 50 Personen aufs Mal. Total sind es rund 175 Mitarbeitende.

Etwa 60 Jobs, primär in der Sortierung, werden neu geschaffen, die anderen Mitarbeitenden aus Mägenwil oder Härkingen hierher transferiert. Markwalder betont: «Oft freuen sich Mitarbeitende nicht über solche Transfers, aber hier ist es anders: Viele von ihnen wohnen bereits im Raum Aarau und haben bisher einen längeren Arbeitsweg. Künftig kommen sie mit dem Velo.» Auch für die neuen Stellen seien schon zahlreiche Blindbewerbungen eingegangen – es hat sich herumgesprochen, dass die Post Leute braucht.

«Das neue Paketzentrum Buchs hat für den Aargau eine wichtige Bedeutung – es ist aber eben auch für die Post und das Paketnetz der ganzen Schweiz strategisch wichtig», sagt der Projektleiter. Denn: Die zwei grossen Zentren Frauenfeld und Härkingen sind am Ende ihres Lebenszyklus. Die Anlagen müssen in absehbarer Zeit neu gebaut werden. Die regionalen Paketzentren sollen die Verarbeitungskapazitäten sicherstellen auffangen. Im April wird eins in Rümlang eröffnet, in Juli jenes in Buchs, in Oktober in Pratteln. 2024 folgen zwei weitere.

