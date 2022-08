Buchs führt in der neuen Bauordnung einen Puff-Paragrafen ein

Buchs Die Gemeinde führt in der neuen Bauordnung einen Puff-Paragrafen ein Der Gemeinderat schickt die Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung in die zweite Auflage. Einige Anpassungen gehen auf Einwendungen in der ersten Runde zurück, andere auf unliebsame Entdeckungen. Nadja Rohner 24.08.2022, 21.42 Uhr

Buchs gibt sich eine neue Bauordnung. Wenn alles gut geht, tritt sie im Sommer 2023 in Kraft. Valentin Hehli / AAR

An der Gesamtrevision der Buchser Bau- und Nutzungsordnung (BNO) wird nun schon lange gearbeitet. Im Frühjahr 2020 war die Mitwirkung, im Herbst 2021 dann die öffentliche Auflage. Und nun, ein knappes Jahr später, führt die Gemeinde eine zweite öffentliche Auflage durch. Das ist eher ungewöhnlich.

Wie Gemeindepräsident Urs Affolter erklärt, sind bei der ersten Auflage insgesamt acht Einwendungen eingegangen. «Das ist sehr wenig», betont er. Zwei Einwendungen konnten bereinigt werden, sie wurden mittlerweile zurückgezogen. Sechs sind noch pendent. «Es hat darunter einige, bei denen wir den Eindruck haben, es lohne sich, darauf einzugehen und die BNO anzupassen – doch das macht eine erneute öffentliche Auflage notwendig.»

Die sechs Einwendungen materiell behandeln wird der Gemeinderat aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, zusammen mit jenen aus der zweiten Auflage (hier kann nur noch gegen die Änderungen Einsprache erhoben werden).

Ein Teil der Änderungen betrifft nur Details oder nur einzelne Häuser respektive kleine Gebiete. Das gilt an sich auch für die folgende, sie deutet aber auf ein grösseres Projekt hin: Der Gemeinderat verzichtet darauf, das Wohngebiet Steinachermatt mit einer Gestaltungsplanpflicht zu belegen. Die Steinachermatt ist jener Bereich zwischen Suhre und Neubuchsstrasse beziehungsweise Bahngeleisen und Autobahnzubringer, auf dem sich gut versteckt ein kleiner See befindet.

Hier hat es schon jetzt einzelne Wohnbauten, und mit der neuen BNO sollte verdichtetes Wohnen möglich sein. Wie Affolter allerdings sagt, haben die Grundeigentümer einen Architekten mit einer Studie beauftragt. Und das Resultat daraus zeigt eine Überbauung, die den Rahmen des Gestaltungsplans gesprengt hätte.

Deshalb wird nun das Gebiet Steinachermatt aus der laufenden Gesamtrevision der BNO ausgeklammert und seine Nutzung in einer spätereren Teilrevision festgelegt – wenn mehr Klarheit herrscht darüber, was hier gewünscht und möglich ist.

Auch punkto Nachverdichtung in der Wohnzone gibt es eine Änderung: Wer künftig in einem bestehenden Haus eine zusätzliche Wohnung mit mindestens 60 Quadratmetern schafft, darf die vorgeschriebene anrechenbare Geschossfläche um neu 45 und nicht nur 30 Quadratmeter überschreiten. Ähnliches gilt bei einem Ersatzneubau. «Es geht nicht darum, grössere Wohnungen für gleich viele Personen zu schaffen, sondern explizit zusätzliche Wohnungen», sagt Bauverwalterin Susanna Lehmann.

Ein Bordell im Mehrfamilienhaus

Eine weitere Änderung geht nicht auf eine Einwendung zurück, sondern auf einen Vorfall: Die Gemeinde hatte festgestellt, dass im Bereich Wynenfeld in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Bordell betrieben wurde.

«Die Anwohner hatten natürlich keine Freude, aber wir konnten es in diesem speziellen Falle baurechtlich verhindern. Es hat sich jedoch gezeigt, dass wir in einem anders gelagerten Fall bisher schlicht keine Handhabe hätten, das zu verbieten», sagt Urs Affolter. Deshalb wurde in der neuen Bauordnung nun ein Extra-Paragraf eingefügt: «Nutzungen für das Erotikgewerbe sind nur in den Arbeitszonen I und II zulässig.» Also dort, wo nicht gewohnt werden darf.

Die Änderungen an der BNO liegen bis 19. September auf. Der Gemeinderat hat sich zum Ziel gesetzt, die bereinigte Version Ende Jahr oder Anfang 2023 vor den Einwohnerrat zu bringen. Danach muss sie zum Regierungsrat. Eine Rechtskraft ist frühestens im Sommer 2023 möglich.