Buchs Der Gemeinderat will das Projekt «Arbeit für Sozialhilfe» nicht – weil das Sozialamt noch mit Altlasten beschäftigt ist 2018 forderte Einwohnerrat Joel Blunier (EVP) den Buchser Gemeinderat auf, zu prüfen, ob Sozialhilfebezüger zu gemeinnütziger Arbeit in der Gemeinde hinzugezogen werden könnten. Soweit wird es nun nicht kommen - die Abteilung Soziale Dienste hat die Kapazitäten dafür gar nicht. Nadja Rohner 28.05.2021, 05.00 Uhr

Einige Gemeinden haben bereits eigene Beschäftigungsprogramme für Sozialhilfeempfänger und Asylsuchende. Im Bild: Ein Einsatz in Diessenhofen (TG). Andrea Stalder

Es ist eine alte Pendenz, die der Gemeinderat Buchs nun erledigen will: Ein vor drei Jahren überwiesenes Postulat von Einwohnerrat Joel Blunier (EVP) wird nun endlich inhaltlich behandelt. Blunier wollte, dass der Gemeinderat die Einführung eines Pilotprojekts «Arbeit für Sozialhilfe» prüft. Dabei sollen Sozialhilfebezüger zu gemeinnützigen Arbeitseinsätzen in der Gemeinde aufgeboten werden können.

In Buchs sind die Ausgaben für die Sozialhilfe seit einigen Jahren hoch. Obwohl die Sozialhilfequote der Gemeinde in den letzten drei Jahren gesunken ist, liegt sie immer noch deutlich über dem Kantonsmittel. Der Gemeinderat will das von Joel Blunier angeregte Projekt aber nicht lancieren. Das geht aus seiner Einwohnerratsbotschaft hervor.

Abteilung hatte massive Probleme

Ein Grund dafür ist gleichzeitig die Erklärung, weshalb die Behandlung des Postulats so lange gedauert hat: In der Abteilung Soziale Dienste der Gemeinde herrschten katastrophale Zustände. Im September 2020 hatte der Gemeinderat eine Erhöhung des Stellen-Etats beantragt – in seiner damaligen Botschaft schrieb er von fehlenden Kontrollsystemen, ungenügender Qualität der Leistungen und internen Prozessen, die keine schlanken Bearbeitungsprozeduren erlauben würden.

Die Abteilung war ausserdem mit der Buchhaltung massiv in Verzug, konnte Fristen nicht einhalten und wichtige Abklärungen zur Leistungspflicht nach Subsidiaritätsprinzip nicht machen – dabei geht es um die Abklärung, ob allenfalls andere Stellen (mit-)zahlen müssten.

Mittlerweile hat die Abteilung Soziale Dienste eine neue Chefin und ein fast komplett neues, aufgestocktes Team. Es befinde sich aber noch in der Konsolidierungsphase und habe diverse Altlasten abzutragen, schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort auf das Postulat Blunier.

Für ein Projekt «Arbeit statt Sozialhilfe», das der Gemeinderat für «interessant» hält, stünden deshalb im Moment «keine personellen und räumlichen Ressourcen» zur Verfügung. «Für die Begleitung von arbeitsfähigen Klientinnen und Klienten müsste das Team der Sozialen Dienste um einen Arbeitscoach erweitert werden.»

Soziale Dienste arbeiten mit privaten Organisationen

Der Gemeinderat schliesst für die Zukunft ein Projekt, wie von Blunier vorgeschlagen, nicht aus. Er schreibt aber auch, dass die Buchser Sozialarbeitenden bereits «mit bestehenden Angeboten von privaten Organisationen auf dem zweiten Arbeitsmarkt» zusammenarbeiten, um die Eingliederungschancen der Sozialhilfebeziehenden zu verbessern.

Dazu gehören unter anderem «Trinamo», «Wendepunkt», «Töpferhaus», «Obstgarten» und «Pro Labore (Brocki Telli)». Die Begleitung von «fragilen» und «meistens psychisch belasteten» Menschen auf dem Weg zur finanziellen Autonomie bedürfe einer Vielfalt an Angeboten und grosser Erfahrung, schreibt der Gemeinderat.

«Die vorgesehenen Arbeitseinsätze müssen im angestammten/gewünschten Berufsfeld des Sozialhilfebedürftigen stattfinden können, sodass es nicht zu einer Unter- oder Überforderung kommt.»