So wird die Buga 2022 in Buchs

Buchs «Buga» setzt auf Streetfood, Regionalität und den Nachwuchs Vom 28. bis 30. Oktober findet in Buchs die Gewerbeausstellung «Buga» statt. Nadja Rohner 19.10.2022, 13.43 Uhr

Daniel Bachmann und Esther Frey freuen sich auf die «Buga», die kommende Woche startet. Nadja Rohner

Die Zeltbauer sind auf dem Buchser Bärenplatz zugange, und das ist ein untrügliches Zeichen, dass die «Buga» nun wirklich – endlich – stattfinden kann: vom 28. (ab 16 Uhr) bis 30. Oktober (bis 17 Uhr) feiert sich das Buchser Gewerbe rund um den Gemeindesaal mit seiner Ausstellung selber. Fünf Jahre nach der letzten «Buga», die ein voller Erfolg gewesen war, aber ein Jahr später, als ursprünglich geplant. Wegen Corona natürlich. Nun steht OK-Präsident Daniel Bachmann auf dem künftigen Festplatz und nickt zufrieden, wenn er sagt: «Das wird cool.» 70 Unternehmen beteiligen sich. Das sind etwa gleich viele wie 2017, aber «es war chnorziger, sie zu finden», sagt Bachmann. Warum? Darüber mag er nicht spekulieren. «Wir freuen uns jetzt einfach.»

Ein besonderes Augenmerk setzt der Gewerbeverein in Zeiten des Fachkräftemangels auf die Nachwuchsförderung. Etwa beim Jugendfest, als die Schulen das Thema «Berufe» aufnahmen. Der sehr kreative «Buxtrail», der sich ebenfalls mit den verschiedenen Berufen respektive Lehrstellen befasste, kam so gut an, dass sogar andere Gemeinden angeklopft haben, die sich davon inspirieren lassen wollen. Auch an der «Buga» wird eine kleine Version des «Buxtrail» zu spielen sein. Und: «Die Oberstufe hat uns zugesagt, dass sie am Samstag zwischen 10 und 12 mit verschiedenen Klassen vorbeikommen», so Bachmann. «Dann sind Lernende und ihre Ausbildner an den ‹Buga›-Ständen und stellen die Ausbildungen vor.»

Die «Buga 22» zeichne sich durch ein vielfältiges Gastrokonzept aus, erklärt der OK-Präsident. Sogar ein Oktoberfestzelt mit Bier und Weisswürsten ist dabei. Man setzt aber vor allem auf Streetfood von verschiedenen Anbietern («Trucks»), damit jeder etwas nach seinem Geschmack findet, das er oder sie anschliessend im grossen Zelt mit Sitzplätzen geniessen kann. Dort steht auch die Bühne, wo ebenfalls Vielfalt angesagt sei, betont Esther Frey vom OK. Das fängt bei Trauffers Backgroundsängerin, die bei «Trottinett» singt, an, geht über Country Line Dance und «Nostalgiechörli» zu französischen Chansons («Salut les Copains»). Die Riverstreet Jazzband spielt gleich vor «Mättu und die Schnuder Buebe». Bachmann betont: «Auch bei der Auswahl des Rahmenprogramms, welches von der Kulturkommission Buchs organisiert wurde, stand die Regionalität im Vordergrund.» Selbstverständlich spielt deshalb auch die Harmoniemusik Buchs.

Am Samstag und am Sonntag wird das Dorfmuseum mit der Sonderausstellung «100+1 Jahre Gewerbeverein Buchs» offen sein. Regional sei auch, dass dieses Mal die Feuerwehr Buchs den Verkehrsdienst übernimmt und keine externe Firma, sagt der OK-Präsident. Frey und Bachmann betonen aber gleichzeitig, dass man besser nicht mit dem Auto an die «Buga» kommen soll – es hat nämlich rundherum nur wenige Parkplätze.

Daniel Bachmann freut sich, riesig sogar. «Aber es ist dann auch gut, wenn's vorbei ist», sagt er. Seit 2018 läuft die Organisation der «Buga 22» mit einem fast 30-köpfigen OK. Es hatte Energie gebraucht; besonders, um den Schwung auch nach der Absage wieder zu erlangen. Zwei OK-Mitglieder waren abgesprungen und mussten ersetzt werden. Aber nun auf der Zielgeraden, kommt alles gut, da ist Esther Frey überzeugt: Die grossen Arbeiten seien gemacht, jetzt geht's noch an die Details. Bachmann wird seit 2018 von Frey («Smile office») unterstützt – wenn er etwas nicht weiss, weiss sie es und umgekehrt. Sie sei Bachmanns Schatten, scherzt Esther Frey. Die beiden loben ausserdem die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Kommissionen. Nur ein Beispiel: «Wir wollten auf die Beflaggung der Gemeinde verzichten, aus Kostengründen. Da hat uns die Gemeinde von sich aus angeboten, auf ihre Kosten für eine Basis-Beflaggung zu sorgen. Das schätzen wir sehr.»