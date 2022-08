Die neue Postfiliale Buchs kommt ohne Trennwände und Gitter aus

Buchs AG Die neue Postfiliale kommt ohne Trennwände und Gitter aus Nach dem Umzug der Postfiliale vom Postweg an die Gysistrasse freut sich das Team über die neuen Räume. Was mit dem alten Standort passiert, ist noch unklar. Nadja Rohner 15.08.2022, 15.48 Uhr

Willi Stadler in der neu eröffneten Postfiliale an der Gysistrasse in Buchs. Nadja Rohner

Willi Stadler strahlte wie ein Marienkäfer. Der Teamleiter der Post Buchs – man kennt ihn auch als Gemeinderat von Erlinsbach SO – konnte am Montag die neue Filiale an der Gysistrasse in Betrieb nehmen. Also direkt neben Gemeindesaal und gegenüber von Schule und Gemeindehaus. «Es ist wirklich super hier», sagte Stadler sichtlich begeistert. Die neue Filiale ist eine der ersten, die nach dem neuen Gestaltungskonzept der Post eingerichtet wurden. Man wolle weg vom dunklen, grau-braunen 70er-Jahre-Look der Post mit ihren vergitterten Fenstern, hiess es am Montag. Die neue Filiale mit grossen Glasfronten auf allen Seiten kommt ohne Trennscheiben zwischen dem Personal und der Kundschaft aus. «Die Filialen werden praktisch nie mehr überfallen, weil es nicht nichts zu holen gibt», so Stadler. Das Geld werde sofort in sogenannten «Cubes» sicher verstaut. Die neue Filiale verfügt ausserdem über einen Selbstbedienungspaketeinwurf für jene Päckli, die bereits vorfrankiert sind (Stadler: «Geschätzt 50 bis 70 Prozent unserer Päckli sind von Zalando.»).

Der Selbstbedienungspaketeinwurf

Mit der neuen Strategie «Post von morgen» will die Post ihr Filialnetz stabilisieren. «Wir sind froh, hat Post-CEO Roberto Cirillo die Ansage gemacht, dass fertig ist mit Abbau», so Stadler. Schweizweit investiert die Post 40 Millionen Franken in die Modernisierung von rund 300 eigenbetriebenen Filialen, dazu gehört Buchs. Diese Filialen sollen ausserdem schrittweise für externe Dienstleister – Banken, Versicherungen, Krankenkassen oder auch Behörden – geöffnet werden. In Baden zieht beispielsweise im September die Krankenversicherung Sympany in die Posträume mit ein. Auch in Buchs sollen Privatkunden künftig gleichzeitig mehrere Geschäfte unter einem Dach erledigen können. Mit welchen Partnern, steht allerdings noch nicht fest.

Auf der Post in Buchs arbeiten zwei bis vier Personen – das gesamte Team umfasst 18 Personen, die sich auf Buchs, Suhr, Oberentfelden und Gränichen verteilen. Täglich gehen hier 300 bis 500 Kundinnen und Kunden ein und aus. Zum Monatsende, verrät Stadler, können es auch an die 600 sein, weil noch immer einige die Zahlungen nur am Postschalter erledigen.

Die neue Post hat auch einen Schalter für die ganz kleinen Kundinnen und Kunden. nro

Die Post ist in die neue Überbauung «Suhre-Blick» integriert worden. Diese ist anstelle einer alten Gewerbeliegenschaft (früher Storenstoff AG, zuletzt Hischier Auto AG) an der Gysistrasse entstanden. Sie umfasst zwei Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen und Gewerberäumen. Gemäss der Website der Zofinger F. Jud Architektur AG sind sämtliche Wohnungen und Räume verkauft.

Die alte Postfiliale (am Postweg, hinter dem Coop) war dem Unternehmen zu gross geworden; im Backoffice-Bereich gab es viel freier Platz. Das 1510 Quadratmeter grosse Grundstück wird mit der laufenden BNO-Revision von der Zone für öffentliche Bauten in die Zentrumszone aufgezont, es kann also künftig auch zum Wohnen genutzt werden. Ob die bestehenden Gewerberäumlichkeiten nun vermietet oder verkauft werden, ist laut Post-Mediensprecher Markus Werner noch völlig offen.