Gemeinderat Buchs: Der Wahlkrimi ist schon vorbei

Buchs AG Der Wahlkrimi ist schon vorbei: «Ich war noch selten so überrascht» Selten hatten die Buchser eine derart grosse Auswahl: Drei Bisherige und fünf Neue kämpften um einen Sitz im Gemeinderat. Ein zweiter Wahlgang schien wahrscheinlich. Nun ist der Entscheid doch schon gefallen: Joel Blunier (EVP) und Reto Fischer (parteilos) werden neue Gemeinderäte. Noch offen ist das Rennen um das Vizepräsidium. Nadja Rohner 26.09.2021, 21.22 Uhr

Reto Fischer (parteilos) und Joel Blunier (EVP) stossen auf ihre Wahl in den Gemeinderat Buchs an. Zvg / Aargauer Zeitung

Vor fast genau vier Jahren sorgte Reto Fischer (51) für Aufsehen, als er als Parteiloser mit eigener Liste nicht nur einen, sondern gleich zwei Sitze im Buchser Gemeinderat machte. Nach einer Enttäuschung bei den Grossratswahlen 2020 kann Fischer nun wieder feiern: Er schafft – ebenfalls als Parteiloser – den Sprung in die Exekutive. Die drei Bisherigen Urs Affolter (FDP, Ammann), Anton Kleiber (FDP)und Tony Süess (Die Mitte) schafften die Wiederwahl ohne Probleme und in derselben Rangfolge wie vor vier Jahren. Als vierter Gemeinderat, noch vor Fischer, wurde der frühere Generalsekretär der EVP Schweiz und heutige Pensionskassen-Geschäftsführer Joel Blunier (47) gewählt. Die EVP konnte so den Sitz des abtretenden Walter Wyler verteidigen.

Beim Bier haben sie die Ressorts quasi schon verteilt

Blunier führt seine Wahl unter anderem auf seinen grossen Polit-Erfahrungsrucksack – auf nationaler Ebene, aber auch in Einwohner- und Kreisschulrat – zurück: «Mehrere Leute haben mir gesagt, dass ich ihre Stimme deshalb erhalten habe.» Reto Fischer kann sich seine Wahl nicht erklären: «Ich war noch selten so überrascht wie am Sonntagmorgen, als der Anruf kam.» Die beiden Neugewählten haben am Sonntag angestossen und etwas ausgeknobelt, verrät Fischer: Sofern die Bisherigen ihre Ressorts behalten, würde Fischer wohl jene von Hansruedi Werder (Feuerwehr, Militär/Zivilschutz, Kultur, Sport, Freizeit) übernehmen wollen, Joel Blunier die von Walter Wyler (Soziale Sicherheit, Familie und Jugend, Umwelt).

Der bisherige Gemeinderat: Anton Kleiber und Walter Wyler hinten; Tony Süess, Urs Affolter und Hansruedi Werder vorne, flankiert von Vizeschreiberin Sonja Büchli und Gemeindeschreiberin Cornelia Crouch-Byland (jeweils v.l.)

Rein aufgrund der Wählerstärke seiner Partei hätte Samuel Hasler sehr gute Chancen gehabt. Doch der SVPler, mit 24 Jahren der Jüngste im Kandidatenfeld, fährt das schlechteste Resultat ein und schafft im Gegensatz zu den anderen das absolute Mehr nicht. Das bedeutet: Die SVP verliert nach dem Kandidaturverzicht ihres langjährigen Vizeammanns Hansruedi Werder ihren einzigen Sitz.

Samuel Hasler Fabio Baranzini

Samuel Hasler war im Einwohnerrat vor allem in Ausländer- und Asylfragen als Hardliner vom Typ Glarner/Bircher aufgefallen und hatte dieses Thema konsequent bewirtschaftet. Im Dorf waren indes Zweifel zu hören gewesen, ob er damit – und aufgrund seines jugendlichen Alters – in eine Exekutive passt. Sogar sein politischer Ziehvater, der frisch aus der SVP ausgetretene Wolfgang Schibler, befand, Hasler sei zu stur auf Parteilinie und müsse sich verstärkt um konstruktive Lösungen bemühen. Als Parlamentarier und Bezirksparteipräsident wird er zweifellos noch von sich hören lassen.

Eher überraschend ist das gute Abschneiden des Grünliberalen Reto Bianchi. Zwar wurde er vor vier Jahren sehr gut in den Einwohnerrat gewählt.

Reto Bianchi Fabio Baranzini

Im Kandidatenfeld stach er aber insofern nicht hervor, als dass seine GLP einen geringen Wähleranteil hat und er mit Jahrgang 1965 ähnlich wie die drei Bisherigen schon aufs Pensionsalter zugeht.

Der SP muss zu denken geben, dass sie es nach 2017 (Dimitri Spiess war gegen fünf Bisherige chancenlos) nun auch unter einfacheren Bedingungen (zwei Vakanzen) wieder nicht geschafft hat, einen Sitz zu holen.

Marius Fedeli Fabio Baranzini

Marius Fedeli, mit 26 Jahren der Zweitjüngste im Feld, holt sogar überraschend wenige Stimmen und liegt knapp hinter dem GLP-Kandidaten Bianchi – obwohl man ihm kein fehlendes Engagement vorwerfen kann. Wie bei der SVP gilt bei der SP: Hätte sie es geschafft, eine Frau für eine Gemeinderatskandidatur aufzubauen und zu portieren, wären die Chancen massiv gestiegen.

Im November heisst es: Kleiber gegen Blunier

Es kommt zu einem zweiten Wahlgang: Noch offen ist, wer Vizeammann wird. Keiner der drei Kandidaten schaffte das absolute Mehr von 743 Stimmen. Hasler ist nach der Nicht-Wahl aus dem Rennen. Kleiber kündigte seine Kandidatur am Sonntag an. Joel Blunier sagt, er werde sehr wahrscheinlich nochmals antreten: «Die Stimmberechtigten sollen eine Auswahl haben», findet er. Sicher ist: Für Reto Fischer kommt eine Vizeammann-Kandidatur nicht infrage.

So sind die Wahlen ausgegangen:

Gemeinderat: Urs Affolter (FDP, bisher) 1180, Anton Kleiber (FDP, bisher) 1100, Tony Süess (Die Mitte, bisher) 982, Joel Blunier (EVP, neu) 907, Reto Fischer (parteilos, neu) 845

Nicht gewählt: Reto Bianchi (GLP, neu) 736, Marius Fedeli (SP, neu) 727, Samuel Hasler (SVP, neu) 541

Gemeindeammann: Urs Affolter (FDP, bisher) 1092



Vizeammann: Alle haben das Absolute Mehr verpasst. Somit findet am 28. November 2021 ein 2. Wahlgang statt.

Nicht gewählt: Anton Kleiber (FDP, neu) 632 Joel Blunier (EVP, neu) 443 Samuel Hasler (SVP, neu) 231