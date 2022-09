Brockenstube «Kramer» kommt mit Pop-up-Brocki nach Aarau Anfang 2019 eröffneten Benjamin Pfeuti und Manuel Röschli in Lenzburg die Brockenstube «Kramer». Weil der Laden da aus allen Nähten platzt, eröffnen sie nun in Aarau am Weinbergkreisel eine zweite Filiale. Als Zwischennutzung, befristet bis Ende 2023. Katja Schlegel 16.09.2022, 05.00 Uhr

Manuel Röschli und Benjamin Pfeuti (r.) in Lenzburg die Brockenstube «Kramer». Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Aarau bekommt eine neue Brockenstube: «Kramer», seit Anfang 2019 höchst erfolgreich in Lenzburg daheim, zieht temporär mit einer Filiale nach Aarau. Diese Woche haben Benjamin Pfeuti und Manuel Röschli den Vertrag für die Räume an der Küttigerstrasse 18 unterschrieben, Anfang November wollen sie eröffnen. Im Lokal der ehemaligen Aare-Brocki wollen sie Altem und Gebrauchtem eine zweite Chance geben.

«Wir haben immer schon mit einem Auge nach Aarau geschielt, deshalb freuen wir uns jetzt sehr, dass es klappt», sagt Benjamin Pfeuti. Ursprünglich hatten die beiden Aarauer denn auch hier starten wollen, waren damals aber nur in Lenzburg fündig geworden. «Im Nachhinein betrachtet war Lenzburg für den Anfang goldrichtig.» Inzwischen laufe das Brocki aber so gut, dass der Laden am Sandweg und das Lager in Wildegg aus allen Nähten platzen. «Jetzt wollen wir probieren, ob unser Konzept auch bei den Aarauerinnen und Aarauern ankommt.»

Sie bieten an, was sie sich in die eigene Stube stellen würden

Ihr Konzept lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Stube. Im «Kramer» sind Möbel, Geschirr und Accessoires so liebevoll kuratiert und hergerichtet, dass man sich gern zu Kaffee und Kuchen hinsetzen möchte. «Wir probieren, nur Sachen anzubieten, die wir selbst gern daheim in die Stube stellen oder selbst tragen möchten», sagt Pfeuti.

Diese Stücke finden sie in erster Linie über den Servicebetrieb mit Lieferungen und Montagen, für Räumungen, Transporte, Umzüge und als Arbeitskräfte. Dieser Bereich läuft professionell und sichert Pfeuti und Röschli ein Einkommen. Das «Kramer»-Brocki hingegen ist auf Freiwilligenarbeit aufgebaut: Ein Verein mit einem guten Dutzend Mitglieder betreut den Laden ehrenamtlich, kümmert sich um das Einrichten und den Verkauf. Mit dem Brocki-Gewinn werden gemeinnützige Projekte unterstützt. «In den gut drei Jahren in Lenzburg konnten wir 50'000 Franken spenden, das ist uns eine grosse Freude», sagt Pfeuti.

Wie Lenzburg soll auch Aarau aufgestellt werden, dazu findet am Donnerstag, 22. September, 19 Uhr, ein Infoabend für interessierte Freiwillige statt. «Unser Ziel ist es, auch in Aarau Leute zu finden, die für diese Idee Feuer fangen und das Konzept mitentwickeln», sagt Pfeuti. So sei es beispielsweise denkbar, dass man sich in Aarau auf Kleider, Wohnaccessoires oder kleinere Möbel spezialisiere.

Mietvertrag ist befristet auf Ende 2023

Das Aarauer Abenteuer läuft unter dem Titel Pop-up-Brocki; der Mietvertrag für die Räume an der Küttigerstrasse ist auf Ende 2023 befristet. Seit Sommer 2021 ist bekannt, dass die Gesundheitsorganisation Swica und die Generalunternehmung Steiner AG den gesamten Gebäudekomplex am Weinbergkreisel – mit Ausnahme des historisch wertvollen Gebäudes «Kreuz» – durch eine neue Überbauung mit rund 70 Wohnungen ersetzen wollen. Im März hiess es, dass das Baugesuch diesen Herbst aufgelegt werden soll; der Baubeginn ist auf Anfang 2024 geplant.

«Für uns ist das ein Glücksfall», sagt Pfeuti. Dank der Zwischennutzung habe «Kramer» nun die Gelegenheit, sich an einem bekannten Brocki-Standort mit Parkplätzen vor dem Laden zu etablieren. «Damit können wir in Aarau einen Fuss in die Tür halten», sagt Pfeuti. «Und wer weiss, vielleicht öffnet sich in den nächsten Monaten irgendwo ein neues Türchen.»