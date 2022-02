Tele M1

Brandstiftung Das sagt ein betroffener Mieter zum Garagenbrand in Suhr Mussie Abraham ist Mieter einer der beiden Garagen, die am Sonntagabend in Suhr brannten. Er hat die Polizei kontaktiert, welche von Brandstiftung ausgeht. 14.02.2022, 22.23 Uhr

In zwei Garagen eines Mehrfamilienhauses in Suhr stand am Sonntagabend Altpapier in Brand. Die Feuerwehr hatte ihn schnell unter Kontrolle. Die Flammen haben in der Garage aber ihre Spuren hinterlassen.

Vom Inventar des Mieters Mussie Abraham ist nicht mehr viel übrig. Abraham hat den Brand am Sonntagabend der Polizei gemeldet. «Ich war drinnen am Kaffee trinken mit einem Kollegen. Dann hat es plötzlich geraucht. Ich habe gleich die Polizei angerufen», so Abraham gegenüber Tele M1.

Erste Erkenntnisse deuten auf Brandstiftung hin

Ob jemand das Altpapier mutwillig in Brand gesetzt hat, kann Abraham nicht beurteilen. Die Garagentüren seien offen gewesen. Laut der Kantonspolizei Aargau deuten jedoch alle Zeichen auf Brandstiftung hin. «Wir haben zwei Garagenboxen, je einen Brandherd, obwohl der Brand nicht übergreifen konnte», so Mediensprecher Bernhard Graser.

Aussagen zum Hintergrund des Feuers könne man noch nicht machen. Es sei unklar, ob es sich um eine Zeuselei oder mehr handle. Glück im Unglück für Mieter Mussie Abraham: Es stand kein Auto in der Garage, wodurch sich der Sachschaden in Grenzen hält.