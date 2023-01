Ausrüstung: Aargauer Feuerwehren verlieren vor Bundesgericht

Brandschutzkleidung Niederlage vor Bundesgericht: Aargauer Feuerwehren müssen länger auf ihre neue Ausrüstung warten Die Aargauische Gebäudeversicherung hat den Kauf von rund 6000 Sets Brandschutzjacken und -hosen öffentlich ausgeschrieben. Weil der Fall nun beim Bundesgericht liegt, erhalten die Feuerwehren das Material wohl nicht vor 2025. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Aargauische Gebäudeversicherung führt ein Mietmodell für Brandschutzkleidung ein. Dafür will sie rund 6000 Sets Hosen und Jacken bestellen – für etwa 5 Millionen Franken. Franz Steiner / Raphael Rohner

«Die Aargauer Feuerwehren sollen die beste Ausrüstung erhalten, die auf dem Markt ist – sowohl punkto Sicherheit als auch punkto Komfort.» Das sagt Urs Ribi, Abteilungsleiter Feuerwehr und Mitglied der Geschäftsleitung der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV). Diese will künftig ein Mietmodell für Brandschutzausrüstung führen: Anstatt dass sich Feuerwehren selber um die Beschaffung von Handschuhen, Stiefeln, Brandschutzjacken und -hosen kümmern müssen, können sie das Material bei der AGV mieten.

Das haben die Feuerwehren selber so gewünscht, fällt damit doch viel Aufwand weg – zum Beispiel, wenn wie nach dem Grossbrand in Spreitenbach vom Mai 2022 einiges ersetzt werden muss. Gleichzeitig kommt es billiger, wenn die AGV eine Grossmenge einkauft, als wenn die einzelnen Feuerwehrorganisationen selber beschaffen müssen. So weit, so klar.

Weil die AGV nun aber so grosse Mengen anschafft, braucht es eine öffentliche Ausschreibung. Jene für Handschuhe und Stiefel ist bereits abgewickelt, die Vergabe rechtskräftig. Um die Beschaffung von je zirka 6000 Brandschutzjacken und -hosen tobt jedoch ein Rechtsstreit, angestrebt durch jene Firma, die bei der Vergabe auf dem dritten Rang landete. Aktuell liegt er beim Bundesgericht – die Beschaffung verzögert sich deshalb auf unbestimmte Zeit.

Luzerner Firma erhielt den Zuschlag

Neun Angebote waren auf die öffentliche Ausschreibung hin eingegangen mit Preisen zwischen 4,23 und 6,62 Millionen Franken. Den Zuschlag erhielt die Luzerner Firma Brandschutz Ettiswil AG mit ihrer Offerte über knapp 5,28 Millionen Franken.

Die drittplatzierte Firma – ihr Name ist nicht öffentlich bekannt – erhob dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Sie beantragte, nicht der Siegerfirma, sondern ihr sei der Zuschlag zu erteilen.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin hätten die beiden vor ihr Platzierten wegen Nichterfüllens der Vergabekriterien vom Verfahren ausgeschlossen werden müssen. Das Submissionsverfahren sei «weder objektiv noch transparent noch unparteiisch durchgeführt» worden. Es habe «nicht das vorteilhafteste, sondern irgendein Angebot den Zuschlag erhalten».

Die AGV wies die Vorwürfe zurück. Sie stellte sich vor Verwaltungsgericht auf den Standpunkt, dass die Siegerfirma die Eignungskriterien erfülle – insbesondere jenes der «mehrjährige Erfahrung in Produktion und Lieferung von Brandschutzausrüstungen». Das Problem: Die Brandschutz Ettiswil AG produziert selber laut Gericht nur Feuerwehr- und Industrieschläuche. Für die Produktion von Brandschutzausrüstung arbeitet sie mit einer Drittfirma seit Jahren «äusserst eng» zusammen.

Das Verwaltungsgericht liess das aber nicht gelten: Es stehe in den Ausschreibungsunterlagen «unmissverständlich», dass die Anbieterin die Ausrüstung selber produzieren muss; die Siegerfirma hätte also vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden müssen.

Die AGV hatte zwar noch zu argumentieren versucht, wenn man denn schon die Vergabekriterien streng auslege, man auch die beschwerdenführende Firma ausschliessen müsste, weil sie am Freitagnachmittag nicht offen habe. Die Erreichbarkeit des Kundendiensts an fünf Tagen die Woche war ein Vergabekriterium.

Das Verwaltungsgericht sagt dazu: «Der Kundendienst der Beschwerdeführerin ist an allen fünf Werktagen erreichbar und es ist nicht vorstellbar, welche Fragen und Probleme sich im Zusammenhang mit Brandschutzkleidern an einem Freitagnachmittag ergeben könnten, deren Klärung durch den Kundendienst nicht auch noch am folgenden Montag möglich wäre.»

Beschaffung frühestens 2025 möglich

Das Verwaltungsgericht verzichtete darauf, selber über die Vergabe respektive das weitere Vorgehen zu entscheiden, und wies die Angelegenheit an die AGV zurück.

Dort ist man konsterniert – und lässt das Urteil nicht auf sich sitzen. Urs Ribi betont, man habe ein äusserst aufwendiges Submissionsverfahren hinter sich und sei nach wie vor überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben. Deshalb zogen sowohl die AGV als auch die Brandschutz Ettiswil AG die Sache weiter ans Bundesgericht. Das kostet viel Zeit.

Urs Ribi geht davon aus, dass die Beschaffung frühestens 2025 umgesetzt werden kann. «Die Verzögerung kann einen Einfluss auf diejenigen Feuerwehren haben, die schon seit Beginn der Bekanntgabe des Mietmodells darauf warten und keine Ersatzbeschaffungen getätigt haben – oder bei denen der Verschleiss nach Einsätzen sehr gross war.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen