Boniswil Die Musikgesellschaft Boniswil empfängt am Jahreskonzert zwei musikalische Gäste Nicht nur Brass: Der Violinist Matthias Aeschlimann erweckt als Gast beim Jahreskonzert der Musikgesellschaft Boniswil mit seinem Streichinstrument die «Klezmer Fantasy» zum Leben. Zu Herzen geht der Gesang von Nita.

Sängerin Nita, Dirigent Dieter Siegrist und Violinist Matthias Aeschlimann (v.l.) mit der Musikgesellschaft Boniswil. Markus Christen / Aargauer Zeitung

An ihren Jahreskonzerten lässt die Musikgesellschaft Boniswil Stilgrenzen hinter sich. Das Konzertmotto «Brassic Classic» deutet an, worauf sich das Publikum freuen darf: Auf eine erkundungslustige Klangreise, die verschiedene musikalische Welten in regen Kontakt und Austausch bringt. «Für unser Jahreskonzertprogramm überlegen wir uns stets ein Leitmotiv. Dazu suchen wir dann passende Stücke, die für uns spielbar sind und uns vor eine Herausforderung stellen», sagt der langjährige Dirigent Dieter Siegrist. «An diesem Jahreskonzert möchten wir nun unter anderem zeigen, dass auch eine Brassband klassische Musik spielen kann.»

Selbstredend sind die eher eintönigen Zeiten, in denen der Zuhörer von einer Musikgesellschaft in erster Linie Marschmusik im rassigen Zweivierteltakt erwartete, schon seit Jahrzehnten passé. Insbesondere mit Blick auf die Nachwuchsförderung sind die Vereine bemüht, ihr Repertoire zu diversifizieren und mit moderner Musik anzureichern. Doch die Musikantinnen und Musikanten aus Boniswil gehen mindestens einen Schritt über ein einfaches Bekenntnis zu stilistischer Vielfalt hinaus. Beispielsweise führen sie mehrere Stücke im Konzertprogramm, die in sich zwei musikalische Genres vereinen. Bei «Rockin’ Elise» handelt es sich, der Name verrät es, um ein rockiges «Für Elise» von Ludwig van Beethoven, das einen starken Sog entwickelt und die Zuhörer mitreissen wird. Die berühmte «Tritsch-Tratsch-Polka» von Johann Strauss intonieren die Boniswiler im Big-Band-Sound nach James Last.

Dirigent Dieter Siegrist. Markus Christen / Aargauer Zeitung

Zudem darf die Brassband zwei beeindruckende musikalische Gäste begrüssen. Der Violinist Matthias Aeschlimann erweckt mit seinem Streichinstrument die stimmungsvolle «Klezmer Fantasy» zum Leben. Der Vortrag der traditionsreichen Volks- und Festmusik Klezmer im Zusammenspiel aus Geigenklängen und Brassband bereitet ein sinnliches Vergnügen.

Sängerin und Moderatorin Nita. Markus Christen / Aargauer Zeitung

Zu Herzen geht derweil der Gesang von Nita. Begleitet und getragen durch den voluminösen Klangkörper der Brassband präsentiert die Aargauer Sängerin ein berührendes «Con te partirò», das vielen Zuhörerinnen und Zuhörern als «Time To Say Goodbye» bekannt sein dürfte.

Nita, die auch als Vocal-Coach arbeitet und als Moderatorin durch das Jahreskonzert führen wird, steht bereits zum zweiten Mal mit der Musikgesellschaft Boniswil auf einer Bühne und sagt: «Wir alle verstehen uns einfach sehr gut. Es fühlte sich sofort so an, als würde ich zum Verein dazugehören.» Dass die Brassband auch grossartige Solisten in den eigenen Reihen hat, das wird das Publikum bei der «William Tell Overture» feststellen dürfen, die Andreas Huber am Xylofon in wirbelnder Hochpräzision vortragen wird. Und Bruno Deppeler an der Bass-Posaune führt in einem augenzwinkernden und zum Schmunzeln anregenden Solo vor, wie «Der alte Brummbär» klingt.

«Brassic Classic»: 8./9. April, 20 Uhr, Saalbau Boniswil