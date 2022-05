Rumismatt auf der Salhöhe: Eine Idylle droht zu verschwinden

Biberstein/Kienberg 98-jähriger Bibersteiner hat seinen Kraftort über zehntausend Mal besucht – doch die Idylle ist bedroht Bruno Eichholzer (98) aus Biberstein zieht es seit 80 Jahren an seinen Kraftort, die Rumismatt auf der Salhöhe. Hier soll eine von fünf Windenergieanlagen entstehen. Thomas Kähr 04.05.2022, 05.00 Uhr

Bruno Eichholzer vor seiner Hütte auf der Kienberger Rumismatt, seinem Kraftort seit 80 Jahren. Thomas Kähr

Die Rumismatt, eine stille Waldlichtung auf der Kienberger Seite der Salhöhe, hart an der Kantonsgrenze Aargau-Solothurn. Der rote Milan zieht elegant seine Kreise, schwebt im Gegenwind, späht nach Beute am Boden. Bruno Eichholzer, 98, wohnhaft in Biberstein, sitzt vor seiner einfachen Holzhütte. Er pfeift – und der Milan antwortet. Sonst nur Wind.

Bruno und der rote Milan – auf Du und Du. Eine Freundschaft? «Ich bin der Freund der Tiere, ob Vogel, Reh oder Maus. Sie spüren dies und schenken mir Zutrauen». Können Mensch und Tier überhaupt Freunde sein? Wohl schon, Bruno ist nicht der einzige. Es gab da diesen Weltumsegler, Moitessier, der sich im Pazifik mit einem Albatros anfreundete. Und andere. «Wir Menschen sollten bescheidener sein und mehr im Einklang mit der Natur leben. Leider tun wir zu viele schädliche Dinge».

Kraftort Rumismatt

Weise Worte eines Mannes, der als Schlosser zeitlebens mit den Händen gearbeitet hat. Noch heute schleift er Scheren und Messer, unter anderem für die Spitex, umsonst, versteht sich. «Die Rumismatt ist mein Kraftort». Seit 80 Jahren zieht es ihn an diesen stillen Ort mit Fernblick in die Alpen, rund dreimal pro Woche, über zehntausend Mal, hat sein Sohn Hanspeter ausgerechnet. Seit Kurzem geht das nicht mehr ohne Hilfe seines Sohnes oder von Freunden.

Brunos tiefer Verwurzelung zu diesem friedlichen Fleck Erde tut dies keinen Abbruch. Hier, bei der kleinen Hütte am Waldrand, setzt er sich auf die Holzbank, sinniert, brät eine Wurst und gönnt sich dann und wann eine Zigarre. Für die Vögel, meist Blaumeisen, fertigte er im Lauf der Zeit Dutzende von Nistkästen in allen Formen. Stets war auch Brunos Frau mit von der Partie – sie starb vor einem Jahr im biblischen Alter. Wehmütig erwähnt er: «Viele meiner Freunde schauen heute vom Himmel hinab und grüssen mich von oben». Noch mit 90 fuhr er mit dem Töff zur Hütte hoch. Über den damaligen Unfall, nach der Kollision mit einem über den Weg gespannten Weidedraht, und die daraus resultierende Schulterverletzung kann er heute nur noch scherzen.

Bruno Eichholzer wohnt zwar in Biberstein, im Inneren ist er jedoch ein Kienberger Bub geblieben. Seine familiären Wurzeln hat er im Oberen Sennhof, einen Steinwurf von der Rumismatt entfernt. Aufgewachsen ist er jedoch im Dorf. Als Kind und Jugendlicher durchstreifte er die Wälder und Hügel, und seine flinken Beine trugen ihn in den hintersten Winkel der Gegend. Damals ging man mit der Mutter noch zu Fuss über die Jurahöhen zum Kleiderkauf nach Olten. «Die Schachtel mit dem neuen Anzug trug ich stolz den ganzen langen Weg zurück».

Die von einem bald hundertjährigen Leben gestaltete Hand berührt liebevoll die Buche mit den Initialen der Enkelin von Bruno Eichholzer. Thomas Kähr

Bedrohte Idylle

Ja, die Rumismatt ist eine Idylle, ein Ort der Ruhe und der Einkehr. Und Bruno Eichholzers Kraftort. Wie lange noch? Auf dem Gebiet von Kienberg und Oberhof sollen fünf Windenergieanlagen entstehen, jede mit einer Gesamthöhe von 150 Metern, eine auf der Rumismatt, die anderen auf den angrenzenden Fluren Mülacher und Burgmatte. Mit dem jährlichen Energieertrag von 21 Gigawattstunden könnte gemäss der Windpark Burg AG der Bedarf «fast aller Haushalte der Stadt Aarau» gedeckt werden. Das ist nicht eine Riesenmenge, aber immerhin ein Beitrag an die Energiestrategie 2050.

Windenergie-Projekte haben es schwer. Der Kampf um den Windpark Burg dauert schon über ein Jahrzehnt. In Kienberg sind dagegen 24 Einsprachen hängig, davon eine Sammel-Einsprache des Vereins Pro Burg für 168 seiner Mitglieder. Ihre Argumente: der grosse Schaden an Fauna und Flora könne nicht durch die kleine Stromproduktion kompensiert werden. Der Fokus müsse mehr auf der Solarenergie liegen. Gemäss Vorstandsmitglied Bruno Gubler will man bis zum Bundesgericht gegen das Projekt kämpfen.

Idylle oder Fortschritt?

Zum Windpark Burg gibt es viele Gutachten, natürlich auch die geforderte Umweltverträglichkeitsprüfung. Namhafte Naturschützer wie BirdLife wegen der seltenen Fledermäuse oder Pro Natura sind gegen das Projekt. Was würden uns wohl die Tiere und Pflanzen erzählen, wenn sie reden könnten? Und was genau verstehen wir unter Fortschritt? Ja, die Energiestrategie will mehr erneuerbare Energie, zum Beispiel aus Wind, sie postuliert jedoch auch, den Energieverbrauch zu senken. Aber wer will sich schon einschränken? Vieles bleibt offen, kann hier nicht geklärt werden, und schliesslich muss Jede und Jeder mit sich selbst ins Reine kommen.

Eines jedoch ist sicher: Mit dem Einzug der Windenergieanlage wird es die Rumismatt von Bruno Eichholzer, den Ort der Stille, nicht mehr geben. Zu gross werden die Eingriffe in die natürliche Umgebung sein. Ein an Brunos Hütte vorbeiziehender Wanderer aus Schweden berichtet über Auswirkungen von Windparks in den Schären: die Adler-Population sei auf die Hälfte gesunken.

Der rote Milan kreist über der Rumismatt, Bruno Eichholzer pfeift, der Vogel antwortet, wie gewohnt, stürzt sich hinab und packt den für ihn ausgelegten Wurstzipfel auf dem Grenzstein vor der Hütte.