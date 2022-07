Biberstein: Pfadiheim-Verein kämpft weiter für das «Haselhaus»

Biberstein Trinkwasserleitung geplant: Der Pfadiheim-Verein kämpft weiter für das «Haselhaus» Die Umnutzung des Haselhauses zum Pfadiheim liegt wegen eines Trinkwasserproblems auf Eis. Nun liegt ein Baugesuch auf, um das Problem zu lösen – obschon noch andere Schwierigkeiten bestehen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Das Haselhaus in Biberstein liegt am Südfuss des Hombergs, eingebettet in eine Wald-Wiesenlandschaft und mehrere Schutzzonen. Nadja Rohner

Wird der Traum des Vereins Pfadiheime St.Georg Zürich, das Bibersteiner Haselhaus als Pfadiheim betreiben zu können, nun endlich wahr? Ein nächster Schritt ist jedenfalls gemacht: Bei der Gemeindeverwaltung liegt ein Baugesuch auf, das die Erschliessung des über 90 Jahre alten Lagerhauses mit Trinkwasser zum Ziel hat.

Von vorne: Einst von einem Verein als Erholungsstätte für die Arbeiterschaft gebaut, war das Haus auf der Haselmatte (635 müM) jahrzehntelang als Ferienhaus im Privatbesitz, bevor es die Gemeinde im Jahr 2013 kaufen konnte. Doch betreiben will sie es nicht selber. Der Verein Pfadiheime St.Georg hingegen nur zu gern. Ein Baurechtsvertrag besteht, und mittlerweile liegt auch eine Baubewilligung für die Grundsanierung respektive den Betrieb als Pfadiheim, vor.

Blick aus dem Fenster im oberen Stock. Nadja Rohner

Da das Haus nicht nur ausserhalb der Bauzone, sondern auch noch inmitten von Wald, Wiese und Naturschutzgebiet liegt, war der Bewilligungsprozess ein zähes Ringen mit dem Kanton, bei dem der Pfadiverein auch Abstriche machen musste. Mittlerweile sind ein paar wenige Arbeiten schon ausgeführt. Aber das Projekt hat einen Rückschlag erlitten.

2020 durfte die AZ einen Blick ins Haselhaus werfen. Hier: Eines der Schlafzimmer. Nadja Rohner

Eigentlich war geplant, dass das Haus weitgehend autark betrieben werden könnte (Sonnenkollektoren, Wärmespeicher-Batterie, eigene Quelle). Letzteres erwies sich jedoch unvorhergesehen als Problem: Ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten kam zum Schluss, dass das Wasser nicht immer einwandfreie Qualität hat.

Das Wasser hat nicht immer einwandfreie Qualität

Ausserdem gibt die Quelle teils nur sehr geringe Wassermengen her, es müsste Wasser zugeliefert werden. Und das Reservoir beim Haselhaus entspreche nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, so der kantonale Trinkwasserinspektor in einem dem neuen Baugesuch beiliegenden Bericht: «Es sind Abweichungen gegenüber den lebensmittelrechtlichen Anforderungen vorhanden, die mit einem erhöhten Risiko für eine Verunreinigung des Trinkwassers verbunden sind.»

Ein Aufenthaltsraum. Nadja Rohner

Es ist nun vorgesehen, das Reservoir mittels Druckpumpen ab dem Bibersteiner Reservoir «Exerzierplatz» (511 müM) zu befüllen. Dazu wird eine 1750 Meter lange Trinkwasserleitung entlang der bestehenden Waldwege in den Boden gepflügt. Das soll möglichst schonend geschehen, es sind für das Projekt nur an zwei Stellen temporäre Rodungen notwendig.

«Ohne diese Trinkwasserzuleitung entspricht das Trinkwasser im Haselhaus nicht immer den gesetzlichen Anforderungen», so der Bericht des Trinkwasserinspektors. «Dies hätte zur Folge, dass für sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Lebensmittelzubereitung und dem Geschirrwaschen das Wasser weiterhin abgekocht werden müsste.»

Auch Wasser für «sensible Bereiche der Körperhygiene», etwa zum Zähneputzen, für den Kontakt mit Augen oder mit Wunden, müsste vor der Nutzung behandelt werden. Das wäre zwar aus rechtlicher Sicht machbar – nur für dauerhaft vermietete Wohnräume ist die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser zwingend –, aber der Trinkwasserinspektor befürwortet eine neue Leitung dennoch, «um Infektionen vorzubeugen».

Die alte Küche im Haselhaus. Nadja Rohner

Die kantonale Abteilung für Baubewilligungen hat zwar die Bewilligung für die Trinkwasserleitung in Aussicht gestellt. Ansonsten aber, so geht es aus dem Baugesuch hervor, ist sie sehr streng. Einen Stromanschluss für das Haus mittels Freileitung will sie nicht bewilligen. Aber offenbar auch nicht den Ersatz des Reservoirs, den der Trinkwasserinspektor anstelle einer Sanierung vorgeschlagen hätte. Und: Die Abteilung Baubewilligung hat bisher auch abgewinkt, als es darum ging, gleichzeitig mit der Trinkwasserleitung auch eine Abwasserleitung zu verlegen, wenn man denn schon eine Grube zieht.

Aktuell ist das Haselhaus nicht an die Kanalisation angeschlossen. Bisher musste der Bauer, der die Liegenschaft betreut, etwa 15 Mal pro Jahr die beiden Güllegruben neben dem Haus leersaugen und ihren Inhalt abtransportieren. «Der häufige Gülletransport ist unseres Erachtens in einem Naturschutzgebiet nicht zeitgemäss», so auch der Bericht des Trinkwasserinspektors, der dem Amt für Verbraucherschutz angehört. «Mit einer Abwasserleitung würde er entfallen.»

Fast eine Million Franken gesammelt

Laut Baugesuch hat der Kanton aber bisher keine Bewilligung für die Abwasserleitung in Aussicht gestellt. Dies, weil sie eine intensivierte Nutzung des Haselhauses befürchte. Die Nutzung ist indes durch Auflagen der Baubewilligung bereits auf maximal 180 Tage pro Jahr beschränkt.

Auch ein Löschwasserbehälter sei vom Kanton als nicht bewilligungsfähig beurteilt worden, heisst es im Bericht der Ingenieure, die die Leitung planen. Die Trinkwasserleitung taugt aufgrund ihrer technischen Voraussetzungen nicht als Löschwasserleitung. Einen Hydranten hat es nicht in der Nähe.

Der Verein möchte ein ökologisches und nachhaltiges Haus betreiben, das hat er immer betont. Mit viel Enthusiasmus und Engagement hat er fast eine Million Franken gesammelt, um den Umbau – vor der Trinkwasser-Problematik auf 1,5 Mio. Franken veranschlagt – stemmen zu können. Auch eine Hypothek war in Aussicht gestellt worden. Die Kosten für die nun zusätzlich notwendigen Massnahmen belaufen sich laut Baugesuch auf rund 280’000 Franken. Der Verein möchte sich nicht zum aktuellen Gesuch äussern.

