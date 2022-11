Biberstein: Pfadiheimverein bittet Gemeinde um Geld für Haselhaus

Biberstein Pfadiheim-Verein kann die Wasserleitung fürs Haselhaus nicht allein zahlen – und bittet die Gemeinde um Hilfe Das Haselhaus ob Biberstein gehört seit zehn Jahren der Gemeinde. Sie hat es dem Verein Pfadiheime St.Georg im Baurecht abgegeben. Aber noch ist der Pfadihausbetrieb in weiter Ferne. Der Verein braucht nun dringend die Hilfe der Gemeinde, um eine neue Wasserleitung zu finanzieren. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Mitglieder des Vereins Pfadiheime St.Georg 2020 vor dem Haselhaus. Nadja Rohner

Ob sich der Verein Pfadiheime St.Georg nochmals dafür entscheiden würde, das Haselhaus von der Gemeinde Biberstein im Baurecht zu übernehmen? Eigentlich wollte der Verein das rund 90 Jahre alte dreigeschossige Gebäude am Südhang des Hombergs weit oberhalb des Dorfs zu einem Pfadiheim machen, das auch von Nichtpfadern gebucht werden könnte. Für Klassenlager beispielsweise.

Das Haus war ursprünglich als Erholungsheim gebaut worden, gelangte dann für Jahrzehnte in Privatbesitz und gehört nun der Gemeinde, die es dem Pfadiheim-Verein nur zu gerne abgab.

Vom Haus her hat man einen prächtigen Blick auf Feld, Wald und Alpen. Nadja Rohner

Doch von Anfang an lief nichts so wie geplant. Erst nach zähem Ringen mit dem Kanton, der massive Auflagen bezüglich Nutzungsdauer und Bauarbeiten machte – das Haus liegt im Naturschutzgebiet, auf einer Wiese am Waldrand –, lag endlich die Baubewilligung vor. Einige Räumungs- und Rückbauarbeiten sind schon gemacht.

Doch dann die Hiobsbotschaft: Das Trinkwasser aus der eigenen Quelle, welche das Haus versorgt, ist hygienisch nicht so einwandfrei wie gedacht. Dies hatte ein von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Gutachten ergeben. Es ist auch zweifelhaft, ob die Quelle in heissen Sommern – und die werden eher häufiger statt seltener – genug Wasser für den Lagerbetrieb hergeben würde.

Erneut musste der Pfadiheim-Verein über die Bücher. Es zeichnete sich ab, dass eine Trinkwasserleitung ab dem Bibersteiner Reservoir «Exerzierplatz» die einzig vernünftige Lösung ist. Doch die über 1,7 Kilometer lange Leitung, die etwa 120 Höhenmeter überwinden muss, kostet rund 200’000 Franken, die notwendige Sanierung des schadhaften Reservoirs beim Haselhaus rund 80’000 Franken.

Der Pfadiheim-Verein würde gerne, wenn schon ein Graben entlang der Waldwege für die Wasserleitung gepflügt werden muss, gleich noch eine Abwasserleitung einlegen. Denn heute muss das Abwasser gesammelt, abgepumpt und dann entsorgt werden. Alle paar Wochen; mit dem Traktor.

Doch der Kanton sperrt. «Warum, versteht eigentlich niemand – sogar die Fachleute halten das für völlig paradox», sagt Stephan Hartl. Der Erlinsbacher ist Mitglied im Pfadiheim-Verein und hat die Kommunikation für das Projekt übernommen. Er vermutet, dass der Kanton keinen Millimeter nachgibt, weil keine Präzedenzfälle für Bauen ausserhalb der Bauzonen geschaffen werden sollen. Auch eine Bio-Wasserreinigungsanlage – eine solche hat der Verein auch bei einem anderen Pfadiheim – wurde nicht erlaubt. Hartl:

«Wir werden im Betrieb sicher so viel Wasser sparen wie möglich; hier gibt es kein langes Duschen wie daheim.»

Immerhin: Gegen das Baugesuch für die Wasserleitung sind keine Einwendungen eingegangen und der Kanton hat mittlerweile die Bewilligung in Aussicht gestellt. Eine Stromleitung hätte der Verein übrigens auch gerne, aber das ist aussichtslos – und mit Solaranlagen kann man sich gut behelfen.

Ursprünglich war der Verein davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten 1,6 Millionen Franken kosten würden. Ein grosser Betrag. «Aber das war noch, bevor das Wasserthema aufkam», so Stephan Hartl. Mittlerweile rechnet der Verein mit Gesamtkosten im Bereich von 2,1 Millionen Franken. Also eine halbe Million mehr.

Nicht nur wegen der Anpassungen am Projekt, sondern auch wegen der Bauteuerung. Bisher hat der Verein rund 1,2 Millionen Franken Spendengelder gesammelt. Er rechnet damit, maximal 450’000 Franken über eine Hypothek aufnehmen zu können.

«Wir möchten, dass sich die Gemeinde mit 300’000 Franken beteiligt», sagt Hartl. Auch weil der Verein als Baurechtsnehmer habe davon ausgehen können, dass bedenkenlos nutzbares Trinkwasser beim Haus vorhanden sei, was sich nun als falsch herausgestellt habe.

Der Gemeinderat wird an der Gemeindeversammlung vom 25. November eine Konsultativabstimmung durchführen lassen. Wenn ein grosser Teil der Stimmberechtigten grundsätzlich einer Beteiligung an den Kosten zustimmen kann, dann bringe der Gemeinderat an der Sommergmeind 2023 einen Kreditantrag.

Der Gemeinderat indes schreibt in den Dorfnachrichten, er «möchte die Wassererschliessung der im Baurecht abgegebenen Liegenschaft nicht durch einen Verpflichtungskredit oder Ähnliches finanzieren und damit die Kasse der Wasserversorgung zusätzlich belasten». Er habe aber erkannt, «dass eine Realisierung des Projektes in weite Ferne gerückt ist». Es soll deshalb der Puls bei der Bevölkerung gefühlt werden, «um zu eruieren, ob das Stimmvolk für eine Finanzierung, in welcher Form auch immer, zu haben wäre».

Für den Pfadiverein ist klar: «Wenn die Gemeinde Nein sagt, werden wir den Baurechtsvertrag wohl kündigen müssen», so Hartl. «Damit wäre niemandem geholfen. Bisher hat der Verein schon etwa 200’000 Franken ins Projekt investiert. Das Haselhaus ist aktuell nicht benutzbar – was soll die Gemeinde damit machen?»

Sollten die Stimmbürger den Kredit nächsten Sommer genehmigen, könnten die Bauarbeiten 2024 umgesetzt werden. Dann kehrt vielleicht bald Leben ein im Pfadiheim.

