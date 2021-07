Biberstein Dieser Mann vermischt brasilianische Musik mit Mani Matter Seit 31 Jahren lebt der Brasilianer Oswaldo de Souza bereits in der Schweiz, fast die Hälfte davon in Biberstein. In seiner Musik vermengt er stets beide Kulturen. Mit dem Projekt Forró do Xilocano kreierte er zuletzt eine originelle Version des Klassikers «Dene wos guet geit». Daniel Vizentini 05.07.2021, 05.00 Uhr

Der brasilianische Profi-Violinist und Sozialpädagoge Oswaldo de Souza lebt seit über 30 Jahren in der Schweiz, seit 2008 in Biberstein. Britta Gut

Alle Musik, die er macht, sei eine Versöhnung oder Verschmelzung beider Mentalitäten, die er in sich trage, sagt Oswaldo de Souza. Doch: Wie vermengt man solche doch unterschiedliche Kulturen wie die schweizerische und die brasilianische? Und: Wie kam der heute 59-Jährige überhaupt ins kleine Biberstein?

Seine Geschichte beginnt ausgerechnet in einem Städtchen, das als «die brasilianische Schweiz» bekannt ist: Er wird in Campos do Jordão geboren, einer touristischen Ortschaft unweit der Grossstadt São Paulo. Er wächst später im Thermalbad-Kurort São Lourenço auf – quasi im brasilianischen Bad Schinznach – und als er 28 Jahre alt ist, bekommt er die Möglichkeit, in Zürich und im Konservatorium in Winterthur klassische Geige zu studieren.

Das war 1990. Oswaldo de Souza packt seine Chance und wird hierzulande rasch und herzlich aufgenommen, wie er erzählt.

«Die Schweiz war für mich die fürsorgliche Mutter, die ich nie hatte. Die vielen Freunde, die ich hier machte, waren wie meine Geschwister.»

Seinen Vater, den Oswaldo als Neunjähriger verlor, fand er in der Figur von Musikproduzent Klaus Grimmer wieder, der all seine Musikalben aufnahm. Die vielleicht bedeutendste Figur für ihn sei aber Daniel Schweizer gewesen, Gründer und Dirigent vom Symphonischen Orchester Zürich, der letzten Oktober an Leukämie verstorben ist. «Er war ein ausgezeichneter Organisator und zugleich auch sehr menschlich. Er hat mich tief geprägt bei all dem, was ich heute bin.»

Auf Anfrage von Daniel Schweizer komponierte Oswaldo de Souza ein Konzert rund um Maurice Ravels «Ma mère l’oye» und vermengte schon dort brasilianische Rhythmen mit der klassischen Musik. Er thematisierte die Umweltzerstörung und das Leiden der indigenen Bevölkerung, die in Brasilien höchst gefährdet ist – damals wie heute. «Após Calipso, quem virá?» nannte er seine Komposition. Im Januar 2000 wurde sie vom Symphonischen Orchester in der Zürcher Tonhalle uraufgeführt.

Brücke von Klassik zu Moderne, Brasilien zur Schweiz – und zu Mani Matter

Dieses Jahr nahm Oswaldo de Souza diese Kompositionen erstmals wieder hervor. Mit seinem aktuellen Bandprojekt Forró do Xilocano nahm er unter anderem das Lied «A Bela e a Floresta» – die Schöne und der Wald – neu auf. «Für mich war das wie ein persönlicher Abschied von Daniel Schweizer», sagt er. Dieses Mal spielte er das Lied aber nicht mit dem Symphonischen Orchester, sondern mit seiner Band, unter anderem in seinem Haus in Biberstein.

«A Bela e a Floresta», die Schöne und der Wald, aufgenommen in seinem Haus in Biberstein. Oswaldo de Souza/zvg

Oswaldo de Souza ist ein Brückenbauer: Ein klassischer Violinist, der sich heute mehr der populären, teils folklorischen brasilianischen Musik widmet. Und nicht zuletzt ein Brasilianer, der die Schweiz eindeutig als seine zweite Heimat verkörpert. Das vielleicht eingängigste Ergebnis dieser interkontinentalen Fusion sind die Versionen der Mani-Matter-Lieder «Dr Alpeflug» oder «Dene wos guet geit», in Zusammenarbeit mit Gastsängerin Eva Marlin.

Aus Mani Matter und dem brasilianischen Musikstil Côco wird «Mani Côco», aufgenommen letzten Januar in Biberstein. Oswaldo de Souza/zvg

Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung

Seit 2008 wohnt Oswaldo de Souza in Biberstein, sein Garten grenzt direkt an die Weinreben des dortigen Schlosses. Inzwischen hat er etwas mehr Jahre seines Lebens in der Schweiz als in Brasilien verbracht. Statt aber nur von der Nostalgie seiner Wurzeln zu leben oder, umgekehrt, diese ganz abzuwerfen, hat er etwas geschafft, was vielen Migranten schwerfällt: Er nahm die Einflüsse aus der Schweiz offen an, baute diese spielerisch in sein heutiges Wesen ein – und blieb dabei vor allem sich selber.

Auch professionell machte er mehrere Schritte vorwärts: Parallel zu seiner Tätigkeit als Berufsmusiker studierte er Sozialpädagogik an der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales in Aarau. Heute ist er in der Zürcher Stiftung Altried für Menschen mit Beeinträchtigung angestellt. Zuvor arbeitete bei der Reinacher Stiftung Lebenshilfe. In der Region führt er Workshops für Menschen mit kognitiver Behinderung durch, etwa bei den Projekten Wohnschule Aargau, mit dem Verein Insieme oder den Stiftungen Sebit und Orte zum Leben.

Oswaldo de Souza arbeitet mit Menschen mit kognitiver Behinderung. In seinem Haus in Biberstein hat er mehrere Arbeitsräume dafür eingerichtet. Britta Gut

Bei ihm zu Hause hat er mehrere Werkstätten eingerichtet, wo er vor allem Kinder und Jugendliche mit Autismus empfängt. Durch strukturierte Aufgaben und gezielten Einsatz von Musik werden Motorik und Sozialkompetenzen gefördert. In den Werkstätten basteln sie mit einfachen Materialien selber Instrumente. Solche Erfolgserlebnisse steigern das Selbstwertgefühl, in einem sicheren, angenehmen Umfeld werden eigene Stärken spielerisch gefördert. Viele Betroffene schaffen es dadurch, aus sich herauszuwachsen.

Nächstes Projekt: Jodeln und Talerschwingen

Seine Berufung machte Brückenbauer Oswaldo de Souza zum Beruf, wie er sagt. Als Nächstes schwebt ihm ein Projekt vor, bei dem er weitere vermeintlich unvereinbare Pole miteinander verbindet: Er will Jodeln und Talerschwingen in die brasilianische Musik einbauen und auch in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung einfliessen lassen.